 Экс-премьер Великобритании Кэмерон хочет возглавить британский МИД, - "The Sun"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты сказал, что Кэмерону за два года после отставки стало "очень скучно".

"Призвание Дэвида в государственной службе, и он часто говорит, что не исключал бы возвращение в публичное пространство", — сказал друг экс-премьера.

Также он подчеркнул, что Кэмерон "очень молод" и ему "всего 52 года".

Другой близкий друг политика добавил, что Кэмерон намерен занять пост главы британского МИДа.

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