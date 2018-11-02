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Все про:Великобритания (2020) Кэмерон (179)

 Экс-премьер Великобритании Кэмерон хочет возглавить британский МИД, - "The Sun"

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который ушел в отставку после референдума по Brexit, рассказал своим друзьям, что он обдумывает способы возвращения в большую политику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты сказал, что Кэмерону за два года после отставки стало "очень скучно".

"Призвание Дэвида в государственной службе, и он часто говорит, что не исключал бы возвращение в публичное пространство", — сказал друг экс-премьера.

Также он подчеркнул, что Кэмерон "очень молод" и ему "всего 52 года".

Другой близкий друг политика добавил, что Кэмерон намерен занять пост главы британского МИДа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Великобритании Кэмерон может возглавить НАТО, - Daily Mail

Источник: https://censor.net.ua/n3094709
 
 
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-- нехай возглавляет! -- я непротив...
Всё равно у бритишей на выход из ЕС бабла не хватит... -- подсчитали, прослезились... *)
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А Лондон -- классный город! -- хоть и мелкий и тесный какой-то, но душевный -- мне Париж меньше понравился.
И пипл там -- красивый и модный -- даже Амстердам пасует, хоть и кумарит почти поголовно ... *)
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А еще надо было добавить - побывал в музее импрессионистов в Париже. Бедненько, но чистенько....
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...музеи -- то всё прошлое... -- одни Историю пишут, другие сочиняют, третьи делают...
Мне текущий момент, пока что, больше нравится.*)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-премьер Великобритании Кэмерон хочет возглавить британский МИД, - "The Sun"
 
 
 
 
 
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