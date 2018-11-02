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 "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный спсок РФ

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов прокомментировал санкционный список России в отношении украинских политиков и компаний и то, что он в него не попал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  эфире "5 канала".

"Ну извините. Я старался, как мог. НЕ доработал. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, там нет никого из экономически-финансового блока правительства. Очевидно, начали по иным фамилиям", - пошутил Нефьодов.

"Но если без шуток, то мне кажется, что вообще весь этот перечень - это какая-то комедия, созданная исключительно для того, чтобы его обсуждали мы и чтобы продать его населению РФ, чтобы сказать - вот как мы ответили на томос и остальные образ с стороны этих плохих украинцев", - сказал чиновник.

Он добавил: "Мы не можем сейчас как-то оценить и увидеть существенные экономические потери Украины от этих санкций, потому что на самом деле они символические".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094707
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Санкції росії викликають сміх, бо повно альтернативних компаній, що можуть постачати у росію аналогічний товар. Ці санкції просто пропаганда для впливу на вибори в Україні.
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Якби він був форумчанином Цензора, то я би вітав його слова. А так Турчинов став на рівень путіна, який видає сумнівні перли.
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Он же не в зале парламента был. Возле костра в лесу с пацанами можно и не такое сказать.
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Не має значення де він був, бо він на державній посаді.
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И даже в этом, как бы "праведном" деянии засраха пытается отвести подозрения от своих агентов в Украине, включив их в этот список
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Це тому, що хоче це використати для впливу на вибори в Україні.
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Я пацстулом. Розенблат - пукинская жертва "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный спсок РФ - Цензор.НЕТ 4005
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Прізвище означає троянду по блату?🌹
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Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой?-
"Как знать мне! Налетели тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Сломили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всему неизбежимый рок,
Куда летит и лист лавровый
И легкий розовый листок!"
Все знав Давидов про Розенблата та Лаврова🤣
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А шо ж тода означала фамилиЁ першого кавалера ордена (если не ошибаюсь) Красной Звезды Блюхера???
Пы.Сы. Маты проСю не применять. "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный спсок РФ - Цензор.НЕТ 1874
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный спсок РФ
 
 
 
 
 
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