EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  1744  21
Материалы по теме:
Все про:санкции (7054) Нефьодов (67)

 "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный список РФ

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов прокомментировал санкционный список России в отношении украинских политиков и компаний и то, что он в него не попал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  эфире "5 канала".

"Ну извините. Я старался, как мог. НЕ доработал. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, там нет никого из экономически-финансового блока правительства. Очевидно, начали по иным фамилиям", - пошутил Нефьодов.

"Но если без шуток, то мне кажется, что вообще весь этот перечень - это какая-то комедия, созданная исключительно для того, чтобы его обсуждали мы и чтобы продать его населению РФ, чтобы сказать - вот как мы ответили на томос и остальные образ с стороны этих плохих украинцев", - сказал чиновник.

Он добавил: "Мы не можем сейчас как-то оценить и увидеть существенные экономические потери Украины от этих санкций, потому что на самом деле они символические".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094707
 
 
 Топ комментарии
 
Главнокомандующий ВМФ США в Европе и Объединенным флотом НАТО адмирал Джеймс Фогго официально подтвердил, что все российские атомные подлодки действительно отлично видны американским спутникам 24 часа в сутки с точностью до фута.

Ну что, навоевались с НАТО своим металлоломом? 😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
Санкції росії викликають сміх, бо повно альтернативних компаній, що можуть постачати у росію аналогічний товар. Ці санкції просто пропаганда для впливу на вибори в Україні.
 показать весь комментарий
 
Це тому, що хоче це використати для впливу на вибори в Україні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Санкції росії викликають сміх, бо повно альтернативних компаній, що можуть постачати у росію аналогічний товар. Ці санкції просто пропаганда для впливу на вибори в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Якби він був форумчанином Цензора, то я би вітав його слова. А так Турчинов став на рівень путіна, який видає сумнівні перли.
 показать весь комментарий
 
Он же не в зале парламента был. Возле костра в лесу с пацанами можно и не такое сказать.
 показать весь комментарий
 
Не має значення де він був, бо він на державній посаді.
 показать весь комментарий
 
И даже в этом, как бы "праведном" деянии засраха пытается отвести подозрения от своих агентов в Украине, включив их в этот список
 показать весь комментарий
 
 
Це тому, що хоче це використати для впливу на вибори в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Я пацстулом. Розенблат - пукинская жертва "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный спсок РФ - Цензор.НЕТ 4005
 показать весь комментарий
 
Прізвище означає троянду по блату?🌹
 показать весь комментарий
 
 
Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой?-
"Как знать мне! Налетели тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Сломили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всему неизбежимый рок,
Куда летит и лист лавровый
И легкий розовый листок!"
Все знав Давидов про Розенблата та Лаврова🤣
 показать весь комментарий
 
 
А шо ж тода означала фамилиЁ першого кавалера ордена (если не ошибаюсь) Красной Звезды Блюхера???
Пы.Сы. Маты проСю не применять. "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный спсок РФ - Цензор.НЕТ 1874
 показать весь комментарий
 
Можна медичною термінологією. Це те, що ти не
 показать весь комментарий
 
Главнокомандующий ВМФ США в Европе и Объединенным флотом НАТО адмирал Джеймс Фогго официально подтвердил, что все российские атомные подлодки действительно отлично видны американским спутникам 24 часа в сутки с точностью до фута.

Ну что, навоевались с НАТО своим металлоломом? 😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Особенно умиляет видеть в списке казака Гаврилюка. Какие они там активы собрались арестовывать? Корову разве что..
 показать весь комментарий
 
 
дивне місце для прапору..
цікаво, хто додумався до такого трешу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный список РФ
 
 
 
 
 
 вверх