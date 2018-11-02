 Масштабное ДТП на Ривненщине - погибло два человека

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.
Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии в полицию поступило сегодня, первого ноября, около 18 часов.
По предварительной информации на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" возле поселка Клесов столкнулось два легковых и один грузовой автомобили, в результате чего возник пожар. В ДТП погибли два человека.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, группа быстрого реагирования, патрульные полицейские, спасатели и медики.
Движение на указанном участке дороги затруднено.