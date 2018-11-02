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 Масштабное ДТП на Ривненщине - погибло два человека

На автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" возле поселка Клесов Ривненской области столкнулось два легковых и один грузовой автомобиль, в результате чего возник пожар, погибли двое человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.

Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии в полицию поступило сегодня, первого ноября, около 18 часов.

По предварительной информации на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" возле поселка Клесов столкнулось два легковых и один грузовой автомобили, в результате чего возник пожар. В ДТП погибли два человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, группа быстрого реагирования, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Движение на указанном участке дороги затруднено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094706
 
 
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