EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  512  43
Материалы по теме:
Все про:выборы (20577) ЦИК (2767)

 ЦИК принял первое постановление о подготовке к выборам Президента-2019

Новый состав Центральной избирательной комиссии принял свое первое постановление, касающееся подготовки выборов Президента в 2019 году.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Комиссия приняла решение подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины порядок финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах Президента Украины", - сказано в нем.

Предыдущий состав комиссии принял одно постановление технического характера относительно очередных выборов Президента - обратился к Министерству финансов с просьбой предусмотреть 2,4 млрд гривен на их проведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партий: "Батькивщина", "Оппоблок", "Гражданская позиция", "Слуга народа", БПП, Радикальная партия, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3094703
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лолита победит....
Считаю достойнее ее нет...
Украинский народ не подведет и в этот раз...
 показать весь комментарий
 
 
Не боюся нікого. Ботоксна бабця не виграє. Вам не раджу її рекламувати, бо її майбутне у смітнику.
 показать весь комментарий
 
От в цьому топику рекламувати хто почав? А президентом Ю.Тимошенко буде обов'язково!
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan - косатая выиграет, но это ей не зачтут...

ЦИК наш потому что...
 показать весь комментарий
 
Панько Недобрий - само собой....

У нас в Украине такая традиция.....
 показать весь комментарий
 
Була традиція, а тепер Майдану не буде.
 показать весь комментарий
 
Не зарікайся... Якщо маєш при шоколадних баригах доступ до корита, то це не означає, що назавжди.
 показать весь комментарий
 
 
Я не при коритах, тому ваші дурні звинувачення не сприймаю. Хочеш війни у суспільстві - пропагуй свою ботоксну бабцю, але отримаєте всю правду про бізнес її чоловіка та історію Лазаренка. 🤗
 показать весь комментарий
 
Від правди про бізнес порошенка я якось не скопитився. Як і від того, що шоколадні покидьки запорукою миру вважать феесбешного агента на чолі держави...
 показать весь комментарий
 
Традиція, на жаль, приводити до влади цинічне кодло, яке грабує народ і фальсифікує наступні вибори. Але це закінчиться на Ю.Тимошенко. Після неї буде Саакшвілі...
 показать весь комментарий
 
Мрій, хоча у вас мабуть палата номер 6.
 показать весь комментарий
 
Це не мрія. Мрія - аби після цього не залишилось в живих жодної шоколадної падли...
 показать весь комментарий
 
Тобто у тебе нема аргументів. Отже тепер нема про що говорити.
 показать весь комментарий
 
Не виграє, бо до неї існує найбільша ненависть і це може призвести до протистояння.
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan - да и сейчас ненависть ко всей этой кодле....

Удивлен что до сих пор не стреляют...
 показать весь комментарий
 
Стріляють! Але при її виграші почнетьсясистемний спротив і досить неприємні події. Тому її не буде президентом, а у ВР вона трохи буде мати своїх депутатів.
 показать весь комментарий
 
Це до речі реально, бо Лазаренко у США пішов на угоду із слідством про свої оборутки. Тимошенко більше працює на путіна і тому перед виборами на неї будуть готові справжні документи.
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan - все может быть.....

Но вот вчера она с Меркель в десны целовалась.....
Не просто так думаю....
Европа уже похоронила Петра Лексеевича....- иметь подконтрольного вора хорошо конечно, но он реально ведет самую большую страну в Европе к хаусу..., а вот это уже не комильфо ...
Они поняли это... - он почти изгой на самом деле...
 показать весь комментарий
 
Одна дуже симпатична австрійська наречена танцювала з путіним, а потім зажадала санкцій проти росії. Ще був дуже молодий Австрійський канцлер Австрії... Меркель з тієї ж німецько-австрійської породи🤗 Вибір не з цих двох кандидатів, а тому юля не альтернатива.
 показать весь комментарий
 
Спонсор бабюлі Беня не потрапив до санкційного списку. Ось і відповідь на кого поставила московія.
 показать весь комментарий
 
 
подельник порошенка ахметов не потрапив до санкційного списку. Ось і відповідь на кого поставила московія.
 показать весь комментарий
 
Просматривая список лиц, попавших по «жесткий» прессинг кремлевских бутафорных «санкций», понимаешь, что составляли его лица, страдающие когнитивным диссонансом. Разумеется, бомажка рассчитана на потребителя с пониженным уровнем интеллекта или же, второй вариант, с тончайшим чувством юмора. В список внесены уважаемые украинцы, действительно, являющиеся врагами Москвы. Но, суть в том, что эти лица ни ранее, ни тем более сейчас, ничем не связаны с РФ, поэтому вводить против них санкции не было и смысла. Между тем, список разбавлен левыми фриками типа Семенченко, Найемом, Лещенко, Коханивским и Ко, а также беглыми от украинского правосудия Черновецким, Рудьковским. Еще одна цель данного списка - набросать в него скрытых соратников Кремля - из Батькивщины-Родины, регионалов (тот же Мирошниченко), восовцев. Однако, акцент я бы сделал на двух, родственных в политическом плане, семейках - Тимошенко и Медведчуке. Кремль внес в «черный список» Юлию Тимошенко, которая согласно ее же декларации о доходах - нищая, как церковная мышь и не имеет ни банковских счетов, ни бизнеса, тем более, за поребриком. Между тем, супруг Юлии Владимировны Александр Тимошенко, ее зять Артур Чечеткин (муж Жужи) и сват Леонид Чечеткин активно занимаются бизнесом с агрессором и оккупантами, в т.ч. в Москве и на Крыме, т.е. коллаборационисты в чистом виде. Однако, в бутафорном списке Кремля они не значатся.
 показать весь комментарий
 
 
и шо? липецкая фабрика на консервации, и будет запущена в 2019-м году. выиграет барыга выборы или проиграет. также уже 4 месяца простаивает оборудование на бориспольской фабрике.
 показать весь комментарий
 
ага. На консервации. В 2019-ом начнут из ваших двухсотых консервы делать, потому что ножек Трампа вам не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Лика Быстрая - этот список развод для 3-х леток....

Внести туда могли кого угодно или не внести....- какая разница что чудит ФСБ...?
Они и кролика объявляли чеченским террористом...
 показать весь комментарий
 
 
а будет постановление Центральной избирательной комиссии о запрещении баллотироваться в президенты кандидатам с синдромом Туретта?? А то я прямо волнуюсь очень за будущее...
 показать весь комментарий
 
На выборы главной крысы потратят денег больше чем на армию во время войны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК принял первое постановление о подготовке к выборам Президента-2019
 
 
 
 
 
 вверх