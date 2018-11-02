 ЦИК принял первое постановление о подготовке к выборам Президента-2019

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Комиссия приняла решение подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины порядок финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах Президента Украины", - сказано в нем.
Предыдущий состав комиссии принял одно постановление технического характера относительно очередных выборов Президента - обратился к Министерству финансов с просьбой предусмотреть 2,4 млрд гривен на их проведение.
Считаю достойнее ее нет...
Украинский народ не подведет и в этот раз...
ЦИК наш потому что...
У нас в Украине такая традиция.....
Удивлен что до сих пор не стреляют...
Но вот вчера она с Меркель в десны целовалась.....
Не просто так думаю....
Европа уже похоронила Петра Лексеевича....- иметь подконтрольного вора хорошо конечно, но он реально ведет самую большую страну в Европе к хаусу..., а вот это уже не комильфо ...
Они поняли это... - он почти изгой на самом деле...
А ты что продаешь?
Внести туда могли кого угодно или не внести....- какая разница что чудит ФСБ...?
Они и кролика объявляли чеченским террористом...