 Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, передают Українськi Новини.
"В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", - сказано в нем.
В заявлении отмечается, что международные санкции в отношении России стали реакцией на вооруженную агрессию против Украины и могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Крыма, города Севастополя, части территории Донецкой и Луганской областей.
В ведомстве подчеркивают, что государство будет принимать все необходимые меры для защиты интересов украинских юридических и физических лиц как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.
1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.
Ни Порошенко, ни его компании в санкционный список не включены.
НЕСОМНЕННО АМЕРИКАНЦЫ ОСВОИЛИ НОВЫЕ СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ РОСИЙСКИХ АПЛ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ОКЕАНА, НО ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ ОНИ НЕ СООБЩАЛИ ОБ ЭТОМ. МНЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ОНИ ИМЕННО ТЕПЕРЬ РЕШИЛИ ВЫЛОЖИТЬ НА СТОЛ КАРТЫ. МОЖЕТ БЫТЬ , ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ БЕСНОВАТОГО ПУТЛЕРА И ЕГО ПИЗДОБРАТИЮ? ПОКАЗАТЬ ЕМУ, ЧТО ВСЕ ЕГО КОРЯВЫЕ ПОНТЫ ИМ ИЗВЕСТНЫ И ЦЕНА ИМ НОЛЬ ЦЕЛЫХ ХРЕН ДЕСЯТЫХ?
Прав тот у кого больше прав...
-Конечно. Если бы я был честный человек, сколько народу бы в Европе полегло."