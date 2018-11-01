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 Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

Министерство иностранных дел считает введение Россией санкций против физических и юридических лиц Украины продолжением агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, передают Українськi Новини.

"В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", - сказано в нем.

В заявлении отмечается, что международные санкции в отношении России стали реакцией на вооруженную агрессию против Украины и могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Крыма, города Севастополя, части территории Донецкой и Луганской областей.

В ведомстве подчеркивают, что государство будет принимать все необходимые меры для защиты интересов украинских юридических и физических лиц как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Ни Порошенко, ни его компании в санкционный список не включены.

Также читайте: Это очередная попытка запугивания и продолжение целенаправленной дискриминационной политики в отношении крымских татар, - МИД Украины об усилении репрессий в оккупированно Крыму  против Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3094701
 
 
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Автор: ПОЧЕМУ Новость:

НЕСОМНЕННО АМЕРИКАНЦЫ ОСВОИЛИ НОВЫЕ СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ РОСИЙСКИХ АПЛ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ОКЕАНА, НО ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ ОНИ НЕ СООБЩАЛИ ОБ ЭТОМ. МНЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ОНИ ИМЕННО ТЕПЕРЬ РЕШИЛИ ВЫЛОЖИТЬ НА СТОЛ КАРТЫ. МОЖЕТ БЫТЬ , ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ БЕСНОВАТОГО ПУТЛЕРА И ЕГО ПИЗДОБРАТИЮ? ПОКАЗАТЬ ЕМУ, ЧТО ВСЕ ЕГО КОРЯВЫЕ ПОНТЫ ИМ ИЗВЕСТНЫ И ЦЕНА ИМ НОЛЬ ЦЕЛЫХ ХРЕН ДЕСЯТЫХ?
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Самое мощное что можете сделать - сделать так, чтобы ни один парашиный товар в Украине не продавался и бизнес не велся.. Все эти их сети рыгаловки-кафе, товары в магазинах и прочая должны быть изгнаны как чума, когда вы уже поймете это??
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Санкції росії проти України це робота, яку виконують за нас. Міжнародне право тут взагалі не розглядалося.
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Что такое право? Даже международное...
Прав тот у кого больше прав...
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Можливо цей пан живе у лісі по вовчим законам🤔
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Напишите в международное Спортлото...
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"-А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
-Конечно. Если бы я был честный человек, сколько народу бы в Европе полегло."
Санкції Росії проти України не мають нічого спільного з міжнародним правом, - МЗС - Цензор.НЕТ 6134
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А вот теперь - "классуха" -- если "Рассея" "гладит" значит, "свой пацан".... Если "казёл" - козлят... Как "красиво они нам это всё распределили...Правда, этот "расклад" - не остаточен...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСанкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД
 
 
 
 
 
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