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Все про:Россия (70942) США (14345) Помпео (65)

 США все еще пытаются найти общие с Россией интересы, - Помпео

При этом Штаты хотят, чтобы РФ прекратила свои действия в Украине и оставила попытки вмешиваться в выборы.

США по-прежнему стремятся найти сферы, в которых их интересы пересекались бы с интересами России, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью ведущему американской радиопрограммы Tony Katz Today. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы пытаемся найти такие сферы, в которых мы сможем найти общие интересы с Россией и с Владимиром Путиным", – сказал Помпео.

Также на Цензор.НЕТ: Все российские атомные подлодки видны в Пентагоне с точностью до метра, и в случае начала большой войны будут мгновенно уничтожены, - росСМИ

В то же время он заявил о необходимости "изменить природу поведения России, чтобы они прекратили те действия, которые нас так беспокоят: вмешательство в выборы, действия в Украине".

Госсекретарь США также заверил, что глава американской администрации Дональд Трамп очень жестко относится к России. Администрация Трампа применяла в отношении России такие способы давления, которые не применяла ни одна предыдущая администрация, отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: США выделили 40 млн долларов на борьбу с российской и китайской пропагандой

Источник: https://censor.net.ua/n3094700
 
 
 Топ комментарии
 
Нет. Откачка гальюна на МКС.
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«Трудно найти черную кошку в темной комнате. Oсобенно если ее там нет» (c)
Kитайский философ Кун Фу-Цзы.
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США, вже шукає собі нового президента, їм там зараз ге до України.
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Колонизация Марса?
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Тоже нужная вещь. А ещё доставка на МКС и с МКС на планету - в ближайшие полгода.
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Некому, кроме русских чистить парашу на МКС 😂😂😂
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Ну да. Кто там кроме кацапов и американцев? Разве что залётные. Американцы чистить не будут - они белоручки. А срать как-то нужно.
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обслуживающий персонал не должен далеко отходить от параши
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Это правильно. Должен быть близко.
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Это точно. Не умеют американцы тубзики чистить. Потому их шатлы полные баки говна на землю привозили, и приходилось каждый раз новый шаттл делать.
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вымучено как-то смеёшься. Или на работе?
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ты этого Во-Во спроси зачем они просверлили дырку в своём сегменте на МКС...!
интересно кого они этим хотели запугать...?)
ну понимаю свой Ил-20 сбили - это намекнули миру что могут и попасть в самолёт после малазийского...
не кувалдой могут камические ракеты собирать - понятно...
док затопили шведский - намекнули что могут в своей паРаше всё иностранное уничтожить...
но вот дырка в МКСе - какой намёк...?)))
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Нет. Доставка православных иконок на МКС американцев не интересует. Так же. как и доставка иконок на другие планеты.
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Ясен хрен. Их интересуют кацапские приборы, которые работают ни их марсоходах.
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да. Особенно денсиметры для измерения плотности жидкости в диапазоне выше 0,8 грамма на кубический сантиметр. Без этого американские марсоходы просто не работают.
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Про такой не слышал, а вот за прибор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов») НАСА кацапам благодарна.
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да-да, и рентген тоже за нами запишите (с)
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В то же время он заявил о необходимости "изменить природу поведения России" -- госсекретарь США Майк Помпео

"Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача" И. В. Мичурин,
...и кому теперь верить? *)
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США, вже шукає собі нового президента, їм там зараз ге до України.
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Ооо, методички за 2014-ый снова в строю 😂😂😂
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Американский ответ Путину: его чекистский "рай" ближе, чем он думает
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просто некому больше чистить парашу на МКС
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Единственная "сфера соприкосновения" - унитаз... Срём мы, пока,одинаково...
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Не угадал…, на расии унитазьі єто єкзотическая редкость...
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Но срём - одинаково... Кто "орлом", кто - сидя...
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но чай из него пьют только рассеяне ))
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«Трудно найти черную кошку в темной комнате. Oсобенно если ее там нет» (c)
Kитайский философ Кун Фу-Цзы.
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А если в той комнате кот Шрёдингера, то всё усложняется в разы
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Я знаю... Мне хуже... Я принёс три ведра грибов, а мне жена поставила ультиматум - "Делай с нми, что хочешь..." . Банок нет...
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вот видишь - доигрался...)))\в этих грибах всегда где-то изюминка...)))\
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Суши, пока погода. Зимой грибной супчик из сушеных, на курячьем бульоне - ммм-ммм-м.
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От России все нормальные люди давно ждут только одно---
США все еще пытаются найти общие с Россией интересы, - Помпео - Цензор.НЕТ 7055
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логично ,никто не хочет большой войны ,только похеру Хуйлу на всех .пока по рылу не получит не успокоится .
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пару едениц подплава - это хорошо, Перри - дорого,...пока все))
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Это всё равно, что искать грибы на футбольном поле. Правда, можно и найти. Но не совсем грибы - а грибки, которые на ноги.
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По отношению к рф может быть, по отношению к совку было все серьезней.
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У сколении интереса два: срать в свои штаны и блевать себе запазуху
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философиские измышление которые могут присутствовать могут опровергнуть присутствие неприсутсвие в остроге))
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США все еще пытаются найти общие с Россией интересы, - Помпео
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Єдине для вас спільне це горілка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША все еще пытаются найти общие с Россией интересы, - Помпео
 
 
 
 
 
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