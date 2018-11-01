 ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины: вырастет на 3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3 до 3,5 процента в 2018 году. Об этом говорится в отчете "Региональные экономические перспективы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Экономика Украины продолжает выход из острой рецессии, а прогноз ее развития улучшился благодаря перспективе возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)", – говорится в заявлении ЕБРР. В банке отмечают, что подписание и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.

ЕБРР прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3% в 2019 году. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 2,5 процента.

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В отчете также отмечается, что на 2018-2019 годы приходится погашение значительной части государственного долга Украины в иностранной валюте, что "создает риски для этого прогноза". В то же время, "быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года", – отмечают в ЕБРР.

Напомним, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ в Украине повысится на 23,5%. Таким образом, стоимость газа для населения составит 8550 грн за 1000 м³. До 1 ноября население будет получать газ по прежней цене – 6958 грн за 1000 м³.

В этот же день в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Сообщалось, что окончательное решение о новой программе исполком МВФ должен принять в 2019 году.

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При этом в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов указано, что совет директоров МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после того, как рост цен на газ для населения отразится на тарифах на отопление.