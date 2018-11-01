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Все про:ВВП (529) ЕБРР (202) прогноз (508)

 ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины: вырастет на 3%

Перспективы улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с МВФ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3 до 3,5 процента в 2018 году. Об этом говорится в отчете "Региональные экономические перспективы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Экономика Украины продолжает выход из острой рецессии, а прогноз ее развития улучшился благодаря перспективе возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)", – говорится в заявлении ЕБРР. В банке отмечают, что подписание и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.

ЕБРР прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3% в 2019 году. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 2,5 процента.

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В отчете также отмечается, что на 2018-2019 годы приходится погашение значительной части государственного долга Украины в иностранной валюте, что "создает риски для этого прогноза". В то же время, "быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года", – отмечают в ЕБРР.

Напомним, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ в Украине повысится на 23,5%. Таким образом, стоимость газа для населения составит 8550 грн за 1000 м³. До 1 ноября население будет получать газ по прежней цене – 6958 грн за 1000 м³.

В этот же день в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Сообщалось, что окончательное решение о новой программе исполком МВФ должен принять в 2019 году.

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При этом в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов указано, что совет директоров МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после того, как рост цен на газ для населения отразится на тарифах на отопление.

Источник: https://censor.net.ua/n3094699
 
   
 Топ комментарии
 
Це в країні, де живуть по-новому, ну там коболєв, пінчук, ахмєтов, порошенко, тімошенко, бойко, ну вся та пиздобратія
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Афера Порошенко "Роттердам+" помогла Ахметову "заработать" $5млрд и выйти на уровень богатства 2013 года, когда его подчиненный Янукович был в Межигорье.
Для примера, Украине до уровня 2013 года нужно еще 20 лет, если темпы будут такие же как последние 4 года.

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины: вырастет на 3% - Цензор.НЕТ 4401
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"быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения" - это в какой стране?
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Вони що паралельно підробляють синоптиками ?
Кожен тиждень різні прогнози дають
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"ЕБРР прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3% в 2019 году. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 2,5 процента. Источник: https://censor.net.ua/n3094699"
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Очень неплохие показатели в 3,5 % : любая развитая европейская страна могла бы позавидовать такому приросту ВВП.
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Афера Порошенко "Роттердам+" помогла Ахметову "заработать" $5млрд и выйти на уровень богатства 2013 года, когда его подчиненный Янукович был в Межигорье.
Для примера, Украине до уровня 2013 года нужно еще 20 лет, если темпы будут такие же как последние 4 года.

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины: вырастет на 3% - Цензор.НЕТ 4401
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Круто .Там вроде если больше 3-ёх % ,то всё нужно отдать МВФ ,
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Все, що вище 3%, пішло в офшори.
Так, що не переживайте, МВФ нічого не отримає
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Ти хоч уявляєш, що таке офшор?
Ну не виставляй себе дурнем...

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Точно, це зараз називається "сліпий траст"
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Ану, розпочинай нам тут бухтіти, як там вариться шоколад на фабриці гошен.
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"быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения" - это в какой стране?
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Це в країні, де живуть по-новому, ну там коболєв, пінчук, ахмєтов, порошенко, тімошенко, бойко, ну вся та пиздобратія
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вот что выборы животворящие с людьми делают...

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины: вырастет на 3% - Цензор.НЕТ 8960
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Красавчик!
Как он кацапов резал в Чечне! Куда там игиловцам!
Кстати, а почему этого моджахеда до сих пор не выдали на пытки и смерть кацапам? Ведь добровольцев защищавших Украину соевая власть выдает аж бегом!
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Невозможно чтобы было одновременно всем хорошо...
и ворам и работающим...
Работающих будет становиться всё меньше, а воров -
всё больше...
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"Кредитори" будуть за діючу владу горою стояти, бо ж 214 млрд. грн. на рік відсотків їм ще жодний "попередник" не платив.
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ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України: зросте на 3% - Цензор.НЕТ 7225Ray‏ @Ray_net_ua 4 мин.4 минуты назад
Помните видео про беженцев из Гондураса - https://vidos.top/v/1804565 ? Которых принуждают работать на мафию. В Украине, с "144 реформами" Порошенко минимальная зарплата ниже, чем в Гондурасе в 4,5 раза.

ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України: зросте на 3% - Цензор.НЕТ 6345
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идиот, прежде чем постить эту хрень, погугли хотя бы, какая на самом деле минимальная зарплата в Украине.
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на хера здесь постить кцапского шаRэя
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Круто. Еще 40 лет и достигнем уровня яныковского 2013.
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Только цензорнет работает, интернет не?
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Тому що в Україні грамотна і проукраїнська влада. І Ху*лу звизди даємо і про економіку не забуваємо..
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не ну очень умные скажет - всё очень плохо, ну конечно не посмотрит какой рост вокруг у других стран и недостраны.
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