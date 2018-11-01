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Все про:взрывчатка (620) вокзал (159) Киев (16703)

 Правоохранители не нашли взрывчатку на киевском железнодорожном вокзале

Взрывчатку на железнодорожном и автовокзале в Киеве правоохранители не обнаружили, полиция продолжает поиски псевдоминера.

Как передает Цензор.НЕТ. об это  сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Информация о минировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации интернет-издания "Украинская правда", пресс-секретарь Национальной полиции Я.Тракало сообщил, что злоумышленник потребовал 250 тыс. грн за то, что он "не задействует взрывные устройства".

В настоящее время правоохранители продолжают поиски псевдоминера.

Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуировали Центральный и Южный вокзал, а также автовокзал из-за сообщения о минировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3094698
 
 
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Почему пока идут поиски, никто не задержан и не сидит в кпз?
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Тому, що всі задієнні в пошуку вибухівки, на пошук псевдомінера, не вистачає особового складу )))
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чому ніхто не зателефонує на московію і не "замінує" там щось?
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Скорее всего лднр-овцы шалят. Хозяин из страны 404 приказал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители не нашли взрывчатку на киевском железнодорожном вокзале
 
 
 
 
 
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