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Все про:Северный поток (349) Мельник Андрей (67) Транзит газа (33)

 Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ

По мнению дипломата, соответствующее соглашение могли бы подписать представители Украины, Евросоюза и России.

Роль Украины в транзите газа в Европу необходимо закрепить соглашением, которое будет иметь силу на международном уровне и четко очертит объемы поставок. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадьскому" заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что во время визита в Украину канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила свое обещание сохранить роль Украины в транзите газа в Европу.

"Я убежден, что нам удастся запустить эффективный механизм обеспечения правовых гарантий этой роли Украины", – сказал Мельник.

Также на Цензор.НЕТ: Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине

Посол отметил, что этот процесс фактически начался на трехсторонней встрече между Украиной, Россией и Еврокомиссией по транзиту российского газа в июле этого года.

"Это должно быть, конечно, соглашение, которое будет иметь международно-правовой характер для того, чтобы транзитная роль и, прежде всего, конкретные объемы газа были четко гарантированы", – отметил Мельник.

Он также рассказал, что немецкая сторона ищет решение этой проблемы, потому что понимает: потеря значительной части транзита пошатнет экономику Украины и "может поставить под угрозу стабильность государства".

Говоря о возможных сроках подписания соглашения, Мельник сказал, что решение зависит не только от Украины, но также от России и Европы. Впрочем, он "надеется, что это удастся сделать быстрее".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин рассматривает строительство "Северного потока-2" "не так критично", как Киев и выступает за сохранение транзитной роли Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Северный поток-2" готовы запустить в работу 1 января 2020 года

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".

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Источник: https://censor.net.ua/n3094697
 
 
 Топ комментарии
 
Безядерний статус вже закріпляли! Пам"ятаємо...
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Правильно. Не дадим себя нае2ать. Требую меморандум с гарантиями. Чтобы всё, как в Будапеште.
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_Ещё одни, мать их, гаранты... Плюнуть некуда, в гаранта попадёшь! Благодетели уевы... подельники и сообщники людоедов!
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_Ещё одни, мать их, гаранты... Плюнуть некуда, в гаранта попадёшь! Благодетели уевы... подельники и сообщники людоедов!
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Ми вже ситі Будапештським меморандумом та багаторазовими гарантіями Німеччини в переговорах з терористом путіним, щодо припинення вогню! Вірити в чергові говнообіцянки євро-говно-чиновників ніхто не буде! Україна має перекрити газ Європі якщо Північний потік-2 буде далі будуватись!
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Безусловно необходимо сделать приложение к Будапештскому меморандуму ( Кучма может подписать и это )
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Igor L перекрыть и показать себя ненадежными партнерами)) кстати что это даст кроме как уничтожения экономик хоть каких-то партнеров? В том числе Украина сама перестанет уже сегодня получать деньги за транзит. Какой-то сомнительный понт, прям в стиле х...
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так кацапы не против транзит оставить...только минимальный..
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Безядерний статус вже закріпляли! Пам"ятаємо...
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В мене враження, що Меркель МАБУТЬ пропонувала Потроху політичний притулок взамін на його покірну згоду на Північний потік -2. за схемою яку озвучив в цій статті посол!!!
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Українська позиція має бути ОДНОЗНАЧНОЮ, а саме - наступною: - всяке зниження доходів України від транзиту компенсує або Німеччина, або ЄС. Термін дії - безстроковий, без права розірвання. За порушення угоди Європа заплатить неустойку рівну 10-річній вартості транзиту Угода має бути ратифікована парламентами.

А складовою частиною угоди має бути, що Європа купляє газ у Орди не на Західному, а на Східному кордоні України, олачує транзит нашою територією Європа, .... і тоді Україна вже куплятиме газ в Європи на своїй території і зі своєї ж труби!
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Правильно. Не дадим себя нае2ать. Требую меморандум с гарантиями. Чтобы всё, как в Будапеште.
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Украине нужно восстанавливать свой ядерный потенциал ,так как страны гарантирующие безопасность Украине не смогли эту безопасность обеспечить .
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Тут грантожери, агенти і пр. бл**ь такий галас знімуть.
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Конечно нужно. В Будапеште и закрепить гарантию.
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Я думаю они с удовольствием подпишут ещё один "Меморандум" ! И потом так же с удовольствием им подотрутся. У пуйла стратегическая цель - избавиться от Украины как транзитёра и полностью запретить поставки газа и нефти Украине. Без СП-2 он этого сделать не может. После окончания строительства - вполне сможет.
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Как можно запретить делать поставки газа Украине? полно разных поставщиков и кроме вражеской стороны.
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Какой транзит..Петька Шикаладный сказал не будет «сдавать суверенитет» Украины ради кацапского газа


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СП-2 не будет, так великий кормчий Петя сказал, не врал же он?
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Уже подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997; Будапештский меморандум в 1994; Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2002; Договор о Зоне свободной торговли СНГ в 2011; и много много других договоров и соглашений....
Теперь ещё подпишите договор о гарантиях транзита газа через Украину...... ДЕБИЛЫ БЛЯ....
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Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ

Вы меня извините, граждане, но ведь Совок ведь!!! -- дайте мне точку опоры и я вам переверну Земной Шар... -- нашару... -- т.е. -- за ваш счёт.
А шо б САМИМ сделать украинский газовый Проект более выгодным -- тямка не тямкает...
Лажа!
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Все там всі розуміють. Лише ритуальні манси для плебсу толкають.
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В качестве дополнения к меморандуму под гарантии хлостана?
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Как говорил Бендер: "Гарантии даёт только страховой полис..."
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Газ оккупантов должен идти через территорию оккупированной ими Украины гарантированно...

Украинцы за это немцам горло перегрызут.....
Потом не спрашивайте почему те же немцы о нас ноги вытирают как о продажную шлюху...
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Ага, заключить Будапештский газовьій меморандум и Большой газовьій договор о дружбе.
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Меморандум не помешает. Дело хорошее.
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Можно прям с обратной стороны Будапешстсково миморандома. Зачем зря переводить бумагу?
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звісно, необхідно юридично цю дурню закріпити, можете прямо в туалеті, і бумажку шукати вже не треба.
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а где тот уепан с немецким флагом был здесь на форуме и всирался рассказывая что меркельша типо самое лучшее что может быть...

а я и тогда говорил что меркельша, такое же гавно как и большинство нациков...
жабоеды тоже недалеко ушли - не зря они были союзниками во второй мировой...

а вонючий потрох в гейропу всё тянет.

НАТО - да.
а с гейРопой идите в жопу...
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Оказывается, таки ничто наших баранов научить не может...
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А что прошлые договоры с Рашкой были закреплены не юредически?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСеверный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ
 
 
 
 
 
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