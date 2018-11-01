 "Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов", - доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фото. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам ветеран Алексей Лысенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки.

Я крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции". В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Маринке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко.

Я, экс-доброволец батальона Азов, не поддержтиваю ее политсилу и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации. Шеврон Азова для меня сакральная вещь, омытая кровью моих побратимов, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами проросийской партии "Батькивщина".

Видимо, ситуация с Сергій Притула ничего не научила ни её политтехнологов, ни Тимошенко лично.

Я требую публичных извинений Юлии Тимошенко в виде видеоролика. Несите ответственность за действия своей своры дырявых политологов!

Не вздумайте игнорировать. Фейсбуком дело не ограничится. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счёт фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели (и продолжаете сидеть) в тёпленьких кабинетах столицы.

Прошу своих боевых побратимов с "Азова" и других подразделений поддержать меня. Мы не должны позволять политиканам использовать себя в их гнилых политических играх и порочить нашу репутацию

P.S. Тираж этой газеты — 1 000 000 (миллион) экземпляров. Это 75 тонн макулатуры, которую нужно ещё собрать и сдать на переработку".