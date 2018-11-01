 "Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов", - доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фото. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам ветеран Алексей Лысенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки.
Я крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции". В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Маринке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко.
Я, экс-доброволец батальона Азов, не поддержтиваю ее политсилу и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации. Шеврон Азова для меня сакральная вещь, омытая кровью моих побратимов, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами проросийской партии "Батькивщина".
Видимо, ситуация с Сергій Притула ничего не научила ни её политтехнологов, ни Тимошенко лично.
Я требую публичных извинений Юлии Тимошенко в виде видеоролика. Несите ответственность за действия своей своры дырявых политологов!
Не вздумайте игнорировать. Фейсбуком дело не ограничится. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счёт фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели (и продолжаете сидеть) в тёпленьких кабинетах столицы.
Прошу своих боевых побратимов с "Азова" и других подразделений поддержать меня. Мы не должны позволять политиканам использовать себя в их гнилых политических играх и порочить нашу репутацию
P.S. Тираж этой газеты — 1 000 000 (миллион) экземпляров. Это 75 тонн макулатуры, которую нужно ещё собрать и сдать на переработку".
Я журналістка видання «Центральна Україна» і провина за світлину з Вами на першій шпальті - цілковито моя😔
Наша газета не партійна, матеріали намагаємось друкувати виважені. Це наш другий випуск і тираж лише 20000 екземплярів. Мабудь Вас ввели в оману щодо накладу та того, буцімто газета належить партії Тимошенко. І матеріал головний не пригнічує наших вояків, а навпаки, критично висвітлює проблеми, що є в армії та шукаються шляхи їх вирішення.
Алексей Лысенко
20 вересня ·
Сначала добровольцы защищали государство, теперь государство защищается от добровольцев.#Петя_шоколадное_трепло
вот если бы еще не крал....я бы за него голосовал
Вот странно: один солдат возмутился использованием его фото без согласования с ним,а у порохоботов пердаки разрывает ни па-децки.
Больше всехстатья зацепила именно порохоботов.
Хотя ни барыга ни барыгоботы вообще нигде в новости не упоминаются)))
почитай що написав цей солдат.
Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции".
Источник: https://censor.net.ua/n3094696
Тепер уяви собі, що у Юлі багато таких "прихильників".
Думаю навряд ли что получится, твоих боевых побратимов с "Азова" в Киеве менты штурмом взяли и попаковали многих, так что вряд ли они разделяют твое мнение.
Эту мошенницу нормальный человек насквозь видит. Ничего, кроме беды, она Украине никогда не несла, не несет и нести не будет.
янукодло = порохокубло!!!!!!!!!!!!
для люли это нормально: украсть, облить грязью, это её норма.
Случайно взяли фото с инета и нарвались на "использованного".
SergeLi
Голосуємо квитанціями ЖКГ
Miko R 798886a8
RobinHood dfb9bea2
vivv555777
Alter Nator
Константин Шниперсон
Ринат АмедовКогда не зайду на ЦН всегда их вопли можно увидеть. Ну, есть еще с десяток аборигенов. Все шариковых на память не помню.