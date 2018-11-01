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Все про:ветераны (451) Тимошенко (23982)

 "Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов", - доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фото. ФОТО

Фотография из зоны ООС добровольца батальона "Азов" Алексея Лысенко без разрешения была использована для агитационного плаката Юлии Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам ветеран Алексей Лысенко  написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки.

Я крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции". В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Маринке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко.

Я, экс-доброволец батальона Азов, не поддержтиваю ее политсилу и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации. Шеврон Азова для меня сакральная вещь, омытая кровью моих побратимов, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами проросийской партии "Батькивщина".

Видимо, ситуация с Сергій Притула ничего не научила ни её политтехнологов, ни Тимошенко лично.

Я требую публичных извинений Юлии Тимошенко в виде видеоролика. Несите ответственность за действия своей своры дырявых политологов!

Не вздумайте игнорировать. Фейсбуком дело не ограничится. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счёт фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели (и продолжаете сидеть) в тёпленьких кабинетах столицы.

Прошу своих боевых побратимов с "Азова" и других подразделений поддержать меня. Мы не должны позволять политиканам использовать себя в их гнилых политических играх и порочить нашу репутацию

P.S. Тираж этой газеты — 1 000 000 (миллион) экземпляров. Это 75 тонн макулатуры, которую нужно ещё собрать и сдать на переработку".

Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов, - доброволец Азова Лысенко обвинил главу Батькивщины в незаконном использовании его фото 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094696
 
   
 Топ комментарии
 
Что ждать от партии патологических воров и лжецов? "Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов", - доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фото - Цензор.НЕТ 5236
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Их даже случай с Притулой ничему не научил. Воруют просто машинально уже, как Шура Балаганов. "Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов", - доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фото - Цензор.НЕТ 5712
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Ну все теперь Настя Приходько в пух и прах разнесет Тимашенку! Или как? Или Петя нельзя, ХуЮле можно?
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Цікаво як довго провисить на Цензорі цей галімий фейк? Скрінчіків для історії настругаю поки.
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Не повіриш - в усьому. Хтось добре підставив Алєксєя...
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фейк--это какая то ложная инфа...а в чем тут фейк?фото бойца в газете есть?он этим недоволен?собственно вот и вся новость, если оба ответа тут будут утвердительны, то я фейка не вижу...другое дело, что бойца этого кто то поиспользовал в политигрищах, но то уже другой вопрос
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Вера Васильева Олексій, доброго вечора.
Я журналістка видання «Центральна Україна» і провина за світлину з Вами на першій шпальті - цілковито моя😔
Наша газета не партійна, матеріали намагаємось друкувати виважені. Це наш другий випуск і тираж лише 20000 екземплярів. Мабудь Вас ввели в оману щодо накладу та того, буцімто газета належить партії Тимошенко. І матеріал головний не пригнічує наших вояків, а навпаки, критично висвітлює проблеми, що є в армії та шукаються шляхи їх вирішення.
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"журналистКА" "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 1660 Давай ссьілку на єту журналистКУ "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 1660
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Это с его страницы в мордокниге ..
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Ну то дай ссьілку именно на єтот пост. В чем проблема?
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Оказывается он в своем фейсбуке и Гаранта вспоминает.




Алексей Лысенко

20 вересня ·
Сначала добровольцы защищали государство, теперь государство защищается от добровольцев.#Петя_шоколадное_трепло
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ох уж и порезвятся тут порохоботы "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 4243 но сомневаюсь, что это поможет рейтингу гаранта
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у гаранта свои забавы
"Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 7746
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а что не так? как политик Порошенко-на своем месте!
вот если бы еще не крал....я бы за него голосовал
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так мало того, что он лампочку в подъезде регулярно выкручивает, так он еще и ссыт на площадке между вторым и третьим этажом.
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Доказать можешь? Нет? Тогда не пизди...
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Когда меня спамят,я просто дублирую:

Вот странно: один солдат возмутился использованием его фото без согласования с ним,а у порохоботов пердаки разрывает ни па-децки.

Больше всехстатья зацепила именно порохоботов.
Хотя ни барыга ни барыгоботы вообще нигде в новости не упоминаются)))
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мутила, ворвоство и брехня это вся стратегия твоей йули! Только полные дебилы как ты могут за нее свой зад рвать.
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если петя был бы не таким, я б еще как то понял твой задор, но раз это два сапога пара, то твой пафос не очень понятен
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будет тема про Петю, там будешь возмущаться.
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ничего умнее не мог родить?хотя чего еще от тупицы можно ожидать
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а ты, нещастье проксовое чего сюда влез?тоже отсутствием интеллекта хвастануть?
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мой интеллект ровно на 160 единиц больше твоего
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твой интеллект имеет знак минус, в это я еще поверю
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ты в 2010 голосовал за Януковича? Тогда в планомерном уничтожении украинской армии есть твоя прямая вина. И в потере Крыма тоже твоя вина. Понял? И понял , кто ты после этого?
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так у них в методичках, наверное что капсом написано и красным подчеркнуто--"мочить" йулю везде, где можно, и даже там, где не нужно "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 9368
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в кого в них ?
почитай що написав цей солдат.
Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции".
Источник: https://censor.net.ua/n3094696

Тепер уяви собі, що у Юлі багато таких "прихильників".
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Ксюша как всегда слышит зон, да не знает где он...речь от троллях цензора которые аж захлебываются в наездах на "агентессу кремля"
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я тут не перший день і чудово розуміюсь на тролях.
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А ви ще на заголовок цієї газетки погляньте... Це точно не мокшанська "пресса"?
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"Нема кому служити?"..Ну как же, вон Йуля руками размахивает....Никак к себе зовет? "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 8506
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Насправді все просто - нацист Лисенко має право воювати за Украіну, але не має права нав'язувати своі погляди іншім украінцям. Те, що він набрехав у своєму тупенькому виступі, це намагання пропагувати своі хибні політичні погляди, які не розділяє 99,9 відсотків украінців.
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Є суд, йди і подавай. Як суд вирішить, так і буде. А будеш бикувати в офісі, ще диню тобі наб'ють, а наламаєш дров - сядеш. Добровольців зараз сидить до 10 тис по різній маячні. А якщо є ще трохи мізків, то краще спитай у влади, навіщо вони в Маріуполі марінують вже три роки Жака Камінського? Який вивів з Іловайського казана 400 добровольців. Але, якщо все це тобі байдуже, бо ти маєш якусь паталогічну ненависть до людини, що багато разів рятувала Україну, то ти і справді провокатор
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Думаю, що розберуться. Зараз на Юліну партію такий тиск, стільки замахів на її керівників, активістів, провокацій різних, що в умовах тотального проізволу влади люди ломаються. Цілком можливо, що у Мелітополі так є. Місто є особливо ватним і не просто там бути нормальним. Але до списку в Раду буде підхід дуже уважний. Хоч все одно гарантії на 100% нема, що не буде зрадників, люди є люди.
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цензор чувствует , что следующим президентом будет юлька?...прям ежедневный пиар-антипиар , работающий на ее рейтинг...
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Юля ще у 2010му виграла вибори, янек в судах Іуди Юща перемогу вкрав нагло. А була б Юля тоді стала презом, то сьогодні вже були б регіоналним лідером, у 2017м витурили б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбулись би залежності від Раші. Але завдяки довбаним противсіхам і абинеюлькам ми в дупі сьогодні
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радует одно...сладкому не светит президенство...
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"Прошу своих боевых побратимов с "Азова" и других подразделений поддержать меня."
Думаю навряд ли что получится, твоих боевых побратимов с "Азова" в Киеве менты штурмом взяли и попаковали многих, так что вряд ли они разделяют твое мнение.
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Сто первое доказательство того, что баба Юля - старая кремлевская проститутка.
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Те, що редактор стягнув з інету колоритне фото бійця і вставив його в газету ти робиш такий висновок? Тоді ти - дебіл.
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Все, буквально все, ДЕЛА бабы Юли идут, по факту, во вред Украине и на пользу России. Плюс безграничный её венесуэльский популизм - суть мошенничество в особо массовых масштабах, а, стало быть, отсутствие принципов. Плюс интеллектуальная тупость (не путать с хитрожопостью). Плюс моральная тупость. Плюс всепоглощающая жадность власти, ради которой можно пожертвовать всем, Украиной в том числе.
Эту мошенницу нормальный человек насквозь видит. Ничего, кроме беды, она Украине никогда не несла, не несет и нести не будет.
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Поверни 5 млрд. доларів за Кріворіжсталь хочаб. Що Юля з нічого принесла в Україну лише одним своїм вольовим рішенням. А потім будеш триндіти, троль ти трьохгривньовий
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То была исключительная заслуга Ющенко, Юля была не против отобрать у Пинчука, но против - продавать иностранному инвестору, у неё были свои планы. Так что не трынди, я то время и те события очень хорошо помню.
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а то що порохло теж крав фото для піару - то нічого?
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Это была бы не Юля, если бы что то не сперла "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 4718
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Може йому вже відстібнули, щоб він так залупивсь. Але все одно треба бути уважними.
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И это только начало избират.компании,а сколько еще срани в рукаве попрошенковского кубла и подобных "артистов".
янукодло = порохокубло!!!!!!!!!!!!
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лживая негодяйка таки попалась на сворованном.
для люли это нормально: украсть, облить грязью, это её норма.
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Ты соевая подстилка, от тебя несет дерьмом.
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использовали его...…....ТЫ ЧТО ПРЕЗЕРВАТИВ,ЧТОБ ТЕБЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ???
Случайно взяли фото с инета и нарвались на "использованного".
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А на манеже, всё те же:

SergeLi
Голосуємо квитанціями ЖКГ
Miko R 798886a8
RobinHood dfb9bea2
vivv555777
Alter Nator
Константин Шниперсон
Ринат АмедовКогда не зайду на ЦН всегда их вопли можно увидеть. Ну, есть еще с десяток аборигенов. Все шариковых на память не помню.
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А ты жополиз соевый.
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НЕ ПОЙМУ я ВАС, ОБОИХ ... два кацапа схлеснулись... Прекращайте боярышничать.
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Та нехай на жульку у суд подасть, за те що його фото використала, і адвокатам праця буде як прецедент.
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да нахезать а него хотели, еще и извиняться.
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Кац это у вас на мордоре такое пройдет, бо дальше болотной вы не стелепнi, спроси у вагнерцев на том свете... У вас же страна по этому случаю названа - то не знаю шо.
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"Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 2268вижу ботвы нагнали-комменты спамить!вложить бабло в проект,а этот проект периодически обсирается...мокша в бешенстве! "Партія Тимошенко використала моє фото з передової для пропаганди своїх пораженських поглядів", - доброволець "Азова" Лисенко звинуватив главу "Батьківщини" в незаконному використанні його фото - Цензор.НЕТ 2268
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До яких таких націоналістів цей "кримчанін" приєднався якщо він пише на рассейській мові ?
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Чой-то Тимоха как ни ступит, так в говно. Прям заплыв баттерфляем по унитазу...😄
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов", - доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фото. ФОТО
 
 
 
 
 
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