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Все про:Донецк (5998) золото (140) ограбление (1164) ювелирные изделия (70)

 В оккупированном Донецке ограбили ЦУМ: вынесли украшения на $1,8 млн

Всего похитили около 10 кг золота и драгоценные камни.

Из Центрального универмага оккупированного Донецка неизвестные выкрали золото и бриллианты на сумму около $1,8 млн. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщило "министерство внутренних дел" террористов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"В Центральном универсальном магазине неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 миллионов рублей", – сказано в сообщении.

По информации "министерства", в настоящий момент составляются каталоги похищенного имущества.

Кража была обнаружена накануне, 31 октября. Воры влезли в два магазина с ювелирными украшениями, похитив, ориентировочно, до 10 кг золота и драгоценные камни.

По данным местной "полиции", провода от видеокамер наблюдения и сигнализации были перерезаны. Предположительно, грабители спрятались в здании перед закрытием, а преступление совершили во время "комендантского часа". Сотрудники ЦУМа отмечают, что ювелирные изделия были аккуратно сняты с рожков, а это требует немало времени.

По их словам, в торговом центре был только "дедушка-сторож", который мог не услышать, что в здание проникли воры.

Источник: https://censor.net.ua/n3094695
 
   
 Топ комментарии
 
Во как, "Метро" еще в 14-м вынесли, а золотишко, оказывается на полках случайно завалялось В оккупированном Донецке ограбили ЦУМ: вынесли украшения на $1,8 млн - Цензор.НЕТ 3978
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Во как, "Метро" еще в 14-м вынесли, а золотишко, оказывается на полках случайно завалялось В оккупированном Донецке ограбили ЦУМ: вынесли украшения на $1,8 млн - Цензор.НЕТ 3978
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а таки доплывет до моста этот недоносец-убийца....
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Главное, чтоб керченский мост без Кузи не начинал
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Желательно, чтоб он булькнул с драпающими кацапами.
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Да зачем отдавать? Просто покатают на нем, пенсам и этого хватит...

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якогось пахана місцевого пограбували ))))
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в торговом центре был только "дедушка-сторож"

...дедушка старый -- ему всё равно...
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Там хоч сп...ли, а ми добровільно віддали рижому підару ахметкі 700 млн. грн. за "тамженашілюді", а нам тарифи по євро цінах.
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аааа -это бурятские шахтёры. подкоп из военторга, их почерк.
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не, донецкие трактористы на бульдозерах работали В окупованому Донецьку пограбували ЦУМ: винесли прикрас на $1,8 млн - Цензор.НЕТ 2326
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может быть )) и их "бригадир" - первая греческая баба-бульдозеристка, паша ангелина. в старобешово у неё лежбище! ))
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Их в чисто поле за линию фронта без ничего запускают, а они все шо нада для выполнения задания, оружие там, золотой запас - у врага добывают, все как учили... В окупованому Донецьку пограбували ЦУМ: винесли прикрас на $1,8 млн - Цензор.НЕТ 3037
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Грядут грабежи и убийства: на Донбасс вернулись путинские казаки http://dlvr.it/Qq3F7F В окупованому Донецьку пограбували ЦУМ: винесли прикрас на $1,8 млн - Цензор.НЕТ 8661
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Каво я вижу! -- не, мне снится -- казаки...*)
В окупованому Донецьку пограбували ЦУМ: винесли прикрас на $1,8 млн - Цензор.НЕТ 7999
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За крадене золото і д.к. закуплять зимову форму для "ополченцев"
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Заниматься бизнесом на оккупированной территории это последняя стадия слабоумия.
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ЦУМ возле "офиса" там военной комендатуры или чего-то там военного на Артема, 7. Отжатое здание. )

Кто может ночью в комендантский час спокойно ограбить один из популярных торговых центров Донецка?
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А ведь это не случайность...
Украденные ценности пойдут на подъём затонувшего плавучего дока...
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Надо вопрос ставить не так :

КАКОЙ ДЕБИЛ В ВОЙНУ, В ПРИФРОНТОВОМ ГОРОДЕ, ЗАХВАЧЕННОМ БАНДИТАМИ И ГРАБИТЕЛЯМИ, ТОРГУЕТ 10 КГ ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ ДА ЕЩЁ И ОСТАВЛЯЕТ ИХ НА НОЧЬ В ПРАКТИЧЕСКИ НЕОХРАНЯЕМОМ ЗДАНИИ ???
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Ну и вопрос №2 - мы тут читаем, как там "рЫспублики" загибаются от маленьких доходов и диких цен, как даже воякам ихним денег месяцами не платят их же террористо-командиры, а у них там есть коммерческий смысл золотом и бриллиантами торговать, т.е. есть покупатели на это . . . Вряд ли ради одного-двух высоких чинов при наворованном бабле кто-то будет магазин содержать.
Стало быть не особо они там без нас страдают.
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Ну это же элементарно, Ватсон). Кому война, а кому мать родна. И старших орков, которые нажились на войне - там достаточно.
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Из Центрального универмага оккупированного Донецка неизвестные выкрали золото и бриллианты на сумму около $1,8 млн.....

Воры влезли в два магазина с ювелирными украшениями, похитив, ориентировочно, до 10 кг золота и драгоценные камни........

в торговом центре был только "дедушка-сторож", который мог не услышать, что в здание проникли воры.....
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В бандитской "республике" бандитские порядки.
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Вроде бы и газ у них по трояке рупий, и коммуналка дармовая - чего им еще не фатае?
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Сначала зовут к себе в дом войну, оккупантов и кучу мародёров / убийц / насильников (которых гордо называют "казаки", "добровольцы" и "опполченцы"), а потом возмущаются, почему это правопорядка на улицах нет . . . Видишь ли, грабят, убивают, насилуют, на яму кидают под выкуп ! Теракты в Керчи устраивают, опять таки. имущество отжимают.

Ну-ну. Кайфуйте дальше, пока не поймёте, что если хотите правопорядок, надо взять вилы в руки и идти его восстанавливать в район зданий бывших Донецкой и Луганской ОГА, Совмина Крыма, горадминистрации Севастополя; военных частей с русско-фашистскими оккупантами и так далее.
Ну или терпите, терпилы. Может быть когда-то Украина и НАТО попробуют сделать это за вас.
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