 В оккупированном Донецке ограбили ЦУМ: вынесли украшения на $1,8 млн

Из Центрального универмага оккупированного Донецка неизвестные выкрали золото и бриллианты на сумму около $1,8 млн. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщило "министерство внутренних дел" террористов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
"В Центральном универсальном магазине неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
По информации "министерства", в настоящий момент составляются каталоги похищенного имущества.
Кража была обнаружена накануне, 31 октября. Воры влезли в два магазина с ювелирными украшениями, похитив, ориентировочно, до 10 кг золота и драгоценные камни.
По данным местной "полиции", провода от видеокамер наблюдения и сигнализации были перерезаны. Предположительно, грабители спрятались в здании перед закрытием, а преступление совершили во время "комендантского часа". Сотрудники ЦУМа отмечают, что ювелирные изделия были аккуратно сняты с рожков, а это требует немало времени.
По их словам, в торговом центре был только "дедушка-сторож", который мог не услышать, что в здание проникли воры.
...дедушка старый -- ему всё равно...
Кто может ночью в комендантский час спокойно ограбить один из популярных торговых центров Донецка?
Украденные ценности пойдут на подъём затонувшего плавучего дока...
КАКОЙ ДЕБИЛ В ВОЙНУ, В ПРИФРОНТОВОМ ГОРОДЕ, ЗАХВАЧЕННОМ БАНДИТАМИ И ГРАБИТЕЛЯМИ, ТОРГУЕТ 10 КГ ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ ДА ЕЩЁ И ОСТАВЛЯЕТ ИХ НА НОЧЬ В ПРАКТИЧЕСКИ НЕОХРАНЯЕМОМ ЗДАНИИ ???
Стало быть не особо они там без нас страдают.
Из Центрального универмага оккупированного Донецка неизвестные выкрали золото и бриллианты на сумму около $1,8 млн.....
Воры влезли в два магазина с ювелирными украшениями, похитив, ориентировочно, до 10 кг золота и драгоценные камни........
в торговом центре был только "дедушка-сторож", который мог не услышать, что в здание проникли воры.....
Ну-ну. Кайфуйте дальше, пока не поймёте, что если хотите правопорядок, надо взять вилы в руки и идти его восстанавливать в район зданий бывших Донецкой и Луганской ОГА, Совмина Крыма, горадминистрации Севастополя; военных частей с русско-фашистскими оккупантами и так далее.
Ну или терпите, терпилы. Может быть когда-то Украина и НАТО попробуют сделать это за вас.