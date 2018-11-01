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 Оккупанты будут собирать в Крыму курортный сбор

Сбор станут взимать с мая 2019 года в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте.

Оккупационные власти собираются взимать в Крыму курортный сбор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

На введение сбора "согласились" Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, сообщил так называемый "министр курортов и туризма" Крыма Вадим Волченко.

"Курортный сбор составит 10 рублей. Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания – с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности", — сказал представитель оккупационной администрации.

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Взимать курортный сбор с приезжающих на отдых туристов крымский "парламент" решил год назад. В эксперименте согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Сбор планировали начать взимать в мае 2018 года, но за месяц до намеченного срока отложили на год – до мая 2019 года.

Так называемые "власти" Крыма планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

Платить сбор будут туристы, остановившиеся более чем на сутки в крымской гостинице или ином объекте размещения. Собирать его будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094693
 
 
 Топ комментарии
 
А когось і на дальній сєвєр відправлять )))))
Оккупанты будут собирать в Крыму курортный сбор - Цензор.НЕТ 916
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" - а куда пойдут средства от курортного сбора?
- в рай. на укрупнение камней посылаемым мученикам с неба. шоб не подохли как собаки"
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"юридические лица и индивидуальные предприниматели" будут посылаться по известному адресу с криком: "Мы за вас ваеевалии!!!"
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10 деревянных в день это жёстко. Теперь в Крымнаш вообще никто не приедет.
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" - а куда пойдут средства от курортного сбора?
- в рай. на укрупнение камней посылаемым мученикам с неба. шоб не подохли как собаки"
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это правда. крысьчане должны дохнуть как свинособаки. как их новообращенные мордовские сородичи.
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Кузя патриот Украины.Чем быстрее его починят тем больший патриот будет.Незаменимый парняга в тылу врага.
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Московиты с этих идийотов три шкуры спустят
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А когось і на дальній сєвєр відправлять )))))
Оккупанты будут собирать в Крыму курортный сбор - Цензор.НЕТ 916
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Нехай деруть курортний збір з усіх місцевих власників кацапських паспортів. З якого переляку вони мають на халяву користувалися кацапським морем і кацапським сонцем?
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к стати подобные попытки были и при Украине. На старом гаишном посту между армянским и крысноперекопским стоял вагончик который собирал из заезжающих лохов плату за курорт. Местные конечно знали и тупо посылали их на путена а вот заезжие платили по 5-10 грн с машины.
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Перед чонгарским постом было разделение и несколько кабинок - всегда пролетал не снижая скорость. Один раз так пролетел пост, друг сказал, что мусора нас тормозили, сдал назад - говорю мусорам: - Подумал, что вы эти... сборщики... Вместе поржали.
Да, и ещё "по решению местной влади" время от времени аферисты деньги собирали, перекрывая серпантин на Новый Свет - посылались туда же. Окупанти збиратимуть у Криму курортний збір - Цензор.НЕТ 2647
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было такое.
Но что прикольно они никогда местных и ближних соседей не пытались обелечивать.
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нужное дело...можно и двойной тариф для едущих с Украины!!
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