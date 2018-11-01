 Оккупанты будут собирать в Крыму курортный сбор

Оккупационные власти собираются взимать в Крыму курортный сбор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

На введение сбора "согласились" Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, сообщил так называемый "министр курортов и туризма" Крыма Вадим Волченко.

"Курортный сбор составит 10 рублей. Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания – с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности", — сказал представитель оккупационной администрации.

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Взимать курортный сбор с приезжающих на отдых туристов крымский "парламент" решил год назад. В эксперименте согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Сбор планировали начать взимать в мае 2018 года, но за месяц до намеченного срока отложили на год – до мая 2019 года.

Так называемые "власти" Крыма планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

Платить сбор будут туристы, остановившиеся более чем на сутки в крымской гостинице или ином объекте размещения. Собирать его будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих.

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