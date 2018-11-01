 Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя просьба - то, что касается цен на энергоносители - вопрос довольно разноплановый, спорный. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Канцлер Германии.

"Это центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли по пути, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получают субсидии, даже те, кто может оплатить энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь трудный. Но нужно учитывать реальность", - сказала Ангела Меркель.

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