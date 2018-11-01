 Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя просьба - то, что касается цен на энергоносители - вопрос довольно разноплановый, спорный. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Канцлер Германии.
"Это центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли по пути, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получают субсидии, даже те, кто может оплатить энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь трудный. Но нужно учитывать реальность", - сказала Ангела Меркель.
В когось вся передвиборча кампанія на цьому побудована.
Мальчик 5.Пакет 2
5+(5+10+4)×2=43)
не розумію звідки інші цифри беруться.
15
Сам пока уравнения не составил втыкал
хлопец= (20-10)/2=5
Семки= (13-5)/4=2
итого 10/2+5*2=15
Хотя там хлопец в конце с двумя пакетами семок
итого 10/2+(5+2*2)*2=23
если учесть что умножение первое действие, то 2 (семечка одна) умножить на 5 и плюс 5 (блтинок один) получается 15. А как?
пусть тогда и "рыночную" цену платят Укргазвыдобуванню... а то тут рыночная, а там назначим
Ціна продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України» від 22.03.2017 № 187 визначена на рівні 4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість).
Или все таки не наживаться на простых смерных?
К примеру - вот нахера ты превратила свою страну в отстойник бездельников с Африки и Ближнего востока за которых платят коренные немцы...?
И зимой газ дешевле,чем летом.
И стоит оплата газа один-два часа работы американца.