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 Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине

Во время переговоров руководства Украины и Канцлера ФРГ Ангелы Меркель обсуждался ряд вопросов, среди которых акцентировалась важность вопроса образования цены на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя просьба - то, что касается цен на энергоносители - вопрос довольно разноплановый, спорный. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Канцлер Германии.

"Это центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли по пути, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получают субсидии, даже те, кто может оплатить энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь трудный. Но нужно учитывать реальность", - сказала Ангела Меркель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3094692
 
 
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Не надо ???
В когось вся передвиборча кампанія на цьому побудована.
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Люди ведуться на дешевий популізм, який потім оберенеться черговим розчаруванням і ще більш спорожнілим гаманцем.
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вона і зараз як ілюзія для сектантів рошену
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Голосовать за Тимошенко во время войны с Россией - это как играть в русскую рулетку с полностью заряженным револьвером.
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помнится на Майдане требовали скинуть цену на газ на 30%, а через 4 года получили повышение цены на газ на 900%.Спасибо офшорным рехформаторам.
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я теж так думаю.
не розумію звідки інші цифри беруться.
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чому ? 5 кеда плюс 5 хлопец в двух кедах 10 і з пакунками насіння 4 помножити на 2 один пакунок насіння
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нет

Сам пока уравнения не составил втыкал
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пара ботинок = 30/3=10
хлопец= (20-10)/2=5
Семки= (13-5)/4=2
итого 10/2+5*2=15
Хотя там хлопец в конце с двумя пакетами семок
итого 10/2+(5+2*2)*2=23
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там не плюс , а умножение.
если учесть что умножение первое действие, то 2 (семечка одна) умножить на 5 и плюс 5 (блтинок один) получается 15. А как?
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23 чувак в руках ще 2 пачки семок тримає
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Ну если те кто в руки ещё (сразу не заметил) то 57
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Я который живёт в Дании, на 100 % с ней согласен. Надо помагать только нуждающимся .
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ну вот и скиньтесь всей Данией Украине на газ..
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С какой это стати ? А датчанам что манна с неба падает ? Роботайте и вы , и будет чем за газ платит .
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Працювати, то зрозуміло, от тільки б хто за роботу платив...
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петюне с ахметкой??)))
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А ну ка напомни мне, сколько кубов собственного газа добывает Дания и его себестоимость.
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Я не знаю , мне вообще газ не интересный . У меня все на электричестве
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Ок, електричество откуда и по какой цене?
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Да ботяра это. За версту холуём смердит.
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так у нас 99% людей "реформаторы" сделали НУЖДАЮЩИМИСЯ!!!!
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согласен. Только у нас нуждающихся больше 65%.

пусть тогда и "рыночную" цену платят Укргазвыдобуванню... а то тут рыночная, а там назначим
Ціна продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України» від 22.03.2017 № 187 визначена на рівні 4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість).
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_Плевать на твоё согласие украинцам в Украине. Украина добывает собственный газ. Точка! Спорить с этим бессмысленно.
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Иван да Дания) и с кем ты согласен, с Кремлем? офигеть датчнанин в сотом поколении потомок Ганса Андресана) настолько крутой датчанин что какого-то тусуется на украинском СМИ и сочуствует тем кто попирает интересы якобы родной Дании. Враль.
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приезжайте к нам, помогите. Поработать за 200 евро в месяц, а потом и за газ поговорим Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине - Цензор.НЕТ 2484
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Меркель вместе с Путиным разваливает Евросоюз, топчется кайзеровским сапогом по тем ценностям на которых воспитывалось три поколения европейцев. Немцы, граждане Германии неужели вы не видите, что ваша вождиня - это тот же путин, только в немецком исполнение. Такой же совок (она же прожила большую часть жизни ГДР и была членом партии) та же тяга к формальной агрументации, вместо реал политик, то же наплевательское отношение к ближайшим соседям, те же хищнические практики по углеводородам. ПОЗОР!.
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Де Голь теж так думав і злетів з влади, бо післявоєнна Франція була злиденна і підняття цін було в угоду бариг.
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с каких х.ров,Юля ,что предлагала нулевой вариант?
Или все таки не наживаться на простых смерных?
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она всем обещает только халяву, потмоу что у нее такой тупой лекторат.
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Не наживается на простых смертных? А на ком ? А холоп Тимошенковский
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чувак! а примерь ка на себе - 80% своих доходов отдай за "коммуналку"! как "перспектива"?????
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не бреши, если коммуналка выше 30% дохода, положена субсидия!
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А деньги на "субсидии" ГДЕ берут?? в тумбочке?? или из кармана парашенки достают???
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деньги берут с прбыли о собственной добычи газа.
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Ангела, а у вас воровали так же, как и у нас?
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так пенсії... А зарплати в нас і вище за Ангеліні, наприклад в Коболєва, держпідрпиємця Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине - Цензор.НЕТ 6681
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Так, как у вас на расие воруют, не воровали нигде.
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Все страны Восточной Европы прошли через уравниловку тарифов до рыночных. Где теперь они и где мы. А ведь в начале 90-х именно наши "челноки" кормили и одевали Польшу, пока та проводила тяжелые реформы. Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине - Цензор.НЕТ 3805
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В Польше олигархи есть? А у нас олигарх президент.
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зачем же ты его выбирал, он что скрыал это? Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине - Цензор.НЕТ 7411
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наша песня нова - начинаем снова! ЛЮДЕЙ ИСКУССТВЕННО СДЕЛАЛИ НИЩИМ(в угоду "экспортерам"), ОБВАЛИВ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ГРИВНУ, А ТЕПЕРЬ МЕКАЮТ ПРО "ЕВРОПЕЙСКУЮ" "РЫНОЧНУЮ" ЦЕНУ НА ГАЗ, КОТОРЫЙ ДОБЫВАЮТ В УКРАИНЕ НИЩИЕ ЛЮДИ!
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не так, приведя гривну и цены к рыночным значениям, что бы жить как все.
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аха-аха...до школадных "реформаторов" в Украине рынка не было...
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нужно Меркель тоже советы давать, раз она лезет в наши внутренние вопросы...
К примеру - вот нахера ты превратила свою страну в отстойник бездельников с Африки и Ближнего востока за которых платят коренные немцы...?
Не надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине - Цензор.НЕТ 8414
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Так ми і не хочемо задарма. Ми згодні на ціну в 30 копійок, як при Юлі!
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Меркель вместе с Путиным разваливает Евросоюз, топчется кайзеровским сапогом по тем ценностям на которых воспитывалось три поколения европейцев. Немцы, граждане Германии неужели вы не видите, что ваша вождиня - это тот же путин, только в немецком исполнение. Такой же совок (она же прожила большую часть жизни ГДР и была членом партии) та же тяга к формальной агрументации, вместо реал политик, то же наплевательское отношение к ближайшим соседям, те же хищнические практики по углеводородам. ПОЗОР!.
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А кто ей сказал что люди хотят бесплатного газа? Людей бесит несоответствие зарплат и цены на газ.
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Хотелось бы посмотреть,как эта фрау пенсионерка прожила бы на нашу пенсию после оплаты всех счетов. И потом спросили бы,так ли труден путь в Германии))
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Говорить такое самому бедному населению. Европы- это политическое хамство!!!Пусть про нулевой тариф зарплат и пенсий в Украине!
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В США в пересчёте на гривны газ американцам отпускается по 6000 грн. за 1000 м3.
И зимой газ дешевле,чем летом.
И стоит оплата газа один-два часа работы американца.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе надо, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу, - Меркель о ценах на энергоносители в Украине
 
 
 
 
 
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