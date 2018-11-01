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Все про:Германия (3194) Северный поток (349) Умланд (19)

 Строительство "Северного потока-2" в Германии лоббируют крупные компании, - Умланд

По словам политолога, законодательство Германии не дает политическим элитам вмешиваться в договоренности частных компаний.

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию поддерживают крупные компании и местные элиты. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил политолог, эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что соглашение о строительстве "Северного потока-2" заключили крупные частные немецкие компании.

"Они прошли бюрократические процедуры, и нет такого немецкого законодательства, которое позволило бы просто так правительству вмешиваться во внешнеэкономическую деятельность компаний", – пояснил политолог.

Также на Цензор.НЕТ: "Если Германия не изменит курс, то попадет в полную энергетическую зависимость от России", - Трамп

Также Умланд отметил, что строительство газопровода лоббирует местная элита федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, потому что региону это выгодно с экономической точки зрения.

"Вместе с тем большая часть политической элиты в Берлине, в принципе, против этого проекта, но остановить его вопреки интересам бизнеса и местных политиков не так просто", – резюмировал он.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3094691
 
 
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весь мир с нами)
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че скулите? весь мир с нами, или не так? ))
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але ж і не з вами.
вас використовують щоб заробити на вас же капітал.
ви великий недорозвинений сировинний придаток
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т.е. Украина это придаток? Нда уж.
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я за Украину, против россии, хочу чтобы нароссия быстрее издохла, а Украина расцвела, а вы?
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просто не надо всех грести под одну гребенку и нужно реально оценивать происходящее вокруг, вот и все. У некоторых не особо развитых особей выше, чуть что так сразу агент москвы, кацап и все такое, а подумать просто мозга нет.
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2+2=4!..Умланд-молодец,прям сказал как отрезал,прям-"страна ума!"-так скажем,просветил..в русланд тоже лоббируют, да и в Украине некоторые местные элиты не плохо лаббируют своими действиями...
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капелька"новичка", добавленная лично хуйлом в газопровод, и там не только у элиты аж дух перехватит!
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а это работа для политиков, наших - пусть учатся...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтроительство "Северного потока-2" в Германии лоббируют крупные компании, - Умланд
 
 
 
 
 
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