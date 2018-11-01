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 Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14

На фото с места задержания видны граната и огнестрельное оружие.

Полиция задержала троих подозреваемых в покушении на убийство координатора С14 Сергея Мазура. Об этом 1 ноября в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, информирует Цензор.НЕТ.

"Были задержаны трое лиц, которых обоснованно подозревают в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате чего был тяжело ранен его отец", – написал Аброськин.

Задержание провели полицейские и сотрудники прокуратуры Киевской области, отмечает Аброськин.

Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14 01
Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14 02

Никаких подробностей задержания он не сообщают. Но на фото, размещенных заместителем председателя Нацполиции в Facebook, видны граната и несколько единиц огнестрельного оружия.


Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14 03
Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14 04
Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14 05
Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора праворадикальной организации С14 06

Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

Ранее Мазуру сообщили о подозрении в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. 18 июля суд отправил его на 2 месяца под домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3094690
 
 
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с -14 это те же титушки , работающие на мусоров , по составленной для них легенде , типа защитники народа .эта власть отличается от банды гопников януковичей тем что улицы переименовывают в улицы Бэндэры .Больше ничем .
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