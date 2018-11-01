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Все про:Луценко (7190) Мариуполь (3570) порт (326)

 В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что в порту Мариуполя арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.

Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма".

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В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко 01
В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко 02
В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3094689
 
   
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и шо?
нету с кем это раздерибанить?)
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Раньше можно, а теперь нельзя, обиделись
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которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Источник: https://censor.net.ua/n3094689
Шо за херня? А как эта продукция оказалась в Мариупольском порту?
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Также как и уголь. На таможню приволокли бумажки оформлять. О хозяине завода история умалчивает.
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То есть лист шел, как и раньше, по железной дороге через линию фронта. Командующий ООС Наев командует перемещением товаров.
А югик обиделся за санкции и сказал шо всех посодить за финансирование терроризма, в связи с этим хочу напомнить соесосам про блокаду торговли на крови и про их визги про огендовкрымля Семенченко, Парасюка и прочих разных ветеранов- добровольцев мешавших порося со товарисчи финансировать терроризм!
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Пысы. В Одесский порт, точно такой же лист вчера пришел автотранспортом из Мариуполя. Вот думаю, может эти вольвешники и Рено на самом деле были "судном под флагом Либерии", а Алчевск замаскировался под Мариуполь?
Я ещё подумал, какого хрена машинами возить лист аж из Мариуполя? Дорого же!
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Лист делали на заводе который отжал у Таруты Курченко. Если Курченко приволок товар для оформления в Мариуполь значит были договоренности. Плешивый кому то на яйца наступил, тот обиделся и Югик сработал.
Это доказывает тот факт что товары товары между Украиной и даумбасом катаются свободно. Одним словом барыги у власти.
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Умные люди предупреждали, что так называемый закон о признании рашки агрессором имеет совершенно другие цели. Как то, убрать всяких нехороших блокадников, снять с поросёнко ответственность за невыполнение закона об обороне Украины, дать ему возможность без разрешения Рады вводить военное положение в любой части страны и контролировать выборы, развязать ему руки в торговле с оккупированными территориями.
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если это приехало в мариуполь посуху Юрик ненавязчиво слил всю схему и подставил не только Ноева, но и всю шакаладную команду. включая таможню и погранцов
разве шо как вариант либерийца загрузили спишшеным у таруты металлом например в таганроге, а в мариуполь пароход зашел чтобы подгрузиться продукцией метинвеста
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Ну, а нафига в таком случае выгружать этот лист из парохода на склад? Если конечно фотографии в статье это тот самый лист. Три тысячи тонн, выгрузить из парохода - хороших денег стоит. Опять таки, если лист был погружен в таганроге, то документы наверняка были состряпаны. Зашёл бы пароход, догрузили бы и на этом все.
Таки, видимо лист приехал в порт по слуху через линию фронта.
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перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Источник: https://censor.net.ua/n3094689
и каким боком оказалось в Мариуполе!?
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Наполегливо попросили зайти. В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко - Цензор.НЕТ 5112
Варіант 1.
Спровокували захід, спокцсивши можливістю оформлення вантажу як українського.
Варіант 2.
Примусили під загрозою застосування катерних 30мм гармат.
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м-даа!!и что ж творят санкции животворящие!!(и не только в россии оказывается) В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко - Цензор.НЕТ 5504 В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко - Цензор.НЕТ 1105
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из Алческа через Мариуполь под флагом Либерии из российского порта в Бельгию по схеме Ротердам+ В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко - Цензор.НЕТ 7706
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Должно быть не арестовано, а конфисковано, в пользу ВСУ, о чём выдать сепарам соответствующую писульку, с благодарностью генштаба, за подписью главкома Порошенко
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Каким образом этот металл попал в Мариуполь из Алчевска, Лула?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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