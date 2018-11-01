 В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко подчеркнул: "Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.
Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма".
нету с кем это раздерибанить?)
Шо за херня? А как эта продукция оказалась в Мариупольском порту?
А югик обиделся за санкции и сказал шо всех посодить за финансирование терроризма, в связи с этим хочу напомнить соесосам про блокаду торговли на крови и про их визги про огендовкрымля Семенченко, Парасюка и прочих разных ветеранов- добровольцев мешавших порося со товарисчи финансировать терроризм!
Я ещё подумал, какого хрена машинами возить лист аж из Мариуполя? Дорого же!
Это доказывает тот факт что товары товары между Украиной и даумбасом катаются свободно. Одним словом барыги у власти.
разве шо как вариант либерийца загрузили спишшеным у таруты металлом например в таганроге, а в мариуполь пароход зашел чтобы подгрузиться продукцией метинвеста
Таки, видимо лист приехал в порт по слуху через линию фронта.
и каким боком оказалось в Мариуполе!?
Варіант 1.
Спровокували захід, спокцсивши можливістю оформлення вантажу як українського.
Варіант 2.
Примусили під загрозою застосування катерних 30мм гармат.