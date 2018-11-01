 В Мариуполе арестовано 3 тысячи тонн продукции из оккупированного Алчевска, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.

Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма".

Также читайте: Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян





