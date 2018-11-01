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 Администрация Путина отказала партии "Яблоко" в помиловании Сенцова

Администрация президента России Путина отказалась рассматривать обращение российской партии "Яблоко" о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ ,об этом  Федеральное бюро партии обратилось к президенту РФ Владимиру Путину 28 сентября - на 139-й день голодовки Сенцова.

"Право помилования - исключительная прерогатива президента, конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться совершить этот шаг, самый важный в гуманитарной, правовой и политической точке зрения", - говорится в обращении.

Однако, в администрации президента РФ отметили, что для рассмотрения ходатайства о помиловании Сенцов должен написать он сам. Кроме того, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, где в колонии находится Сенцов, должен направить в Кремль соответствующее представление.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094686
 
 
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Прошение о помиловании, предполагает признание своей вины!
Яблоко с гнильцой...
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пока орда сажает украинских патриотов фактически за их мировоззрение, у нас полная лафа бойкам, тигибкам, шуфричам, харьковскому кодлу..ну и кумовьям..
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отказали?
как Иоанн Грозный...Шпаку?
- ты как челобитную царю подаешь, холоп?
- позвольте...вы не хулиганьте (хрясь клочьми по морде)
- что это за пьяные выходки?(с)
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