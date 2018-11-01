 Париж и Берлин обвинили Россию и террористов "ЛДНР" в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе

Германия и Франция возложили ответственность на Россию и поддерживаемых ею террористов за уничтожение беспилотника Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Германии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Как члены Нормандского формата Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса действия утром 27 октября вблизи от Нижнекрынского в районе, не контролируемого украинским правительством, неподалеку от российско-украинской границы. Ответственные за подобные нападения на персонал и оборудование СММ должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.
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Немецкая и французская сторона отмечают, что "доказательства, собранные СММ, говорят о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата".
В результате миссия не смогла вести наблюдение за районом, в котором в последние недели наблюдалось движение конвоев через неофициальный пограничный переход между Россией и Украиной. В заявлении отмечается, что перед потерей связи дрон обнаружил зенитную установку.
Германия и Франция отмечают, что этот серьезный инцидент нарушает мандат миссии ОБСЕ, одобренный всеми государствами-участницами.
"Россия как участник Минских соглашений и член Нормандского формата несет особую ответственность за обеспечение свободного, безопасного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ и их оборудования", – говорится в заявлении.
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Напомним, ночью 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, в районе, в котором отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.
Позже в ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника перед исчезновением.
из охотничьего оружия в районе очистных сооружений
между Славянском и Краматорском.
Все пострадавшие, занимались незаконной вырубкой Леса.
"Браконьерам Лесорубам" - просто "Прострелили Ноги".
В ночь на воскресенье, неизвестный,
из охотничьего дробовика расстрелял
шестерых браконьеров рубивших Лес.
Браконьерам, прострелили колени,
когда они начали валить деревья в Лесу.
Внезапно, из Леса, вышел человек в балаклаве
и начал стрелять, подойдя к Браконьерам,
он приказал водителю машины груженной срезанными деревьями выйти из автомобиля и лечь лицом на землю.
После этого - он прострелил Браконьеру ноги.
Потом, неизвестный, облил машину бензином,
поджог её и исчез, - вспоминает браконьер
Дмитрий Карнюшкин.
С раздробленными костями ног, Дмитрий
лежит в больнице Славянска.
У его товарищей похожие ранения.
Напавший на Браконьеров - стрелял по ногам.
Врачи, пытаются сохранить "Пациентам" ноги.
Ранения тяжёлые, переломы конечностей,
повреждения магистральных сосудов и артерий.
Пришлось вызывать сосудистого хирурга,
который до утра шил сосуды, это было единственным шансом сохранить ноги, и не ампутировать их...
Заведующий хирургическим отделением
Славянской городской больницы Аркадий Глущенко рассказал, что состояние браконьеров сейчас стабильное.
Правоохранители заявили, что пострадавшие
занимались вырубкой деревьев.
И.О. начальника Славянского отдела полиции
Анатолий Ковальчук - заявил что все пострадавшие
занимались вырубкой леса.
Документов,
разрешающих вырубку леса, при них не было.
Полицейские, не смогли установить личность стрелявшего.
Но, не смотря на то,
что стрелявший человек с дробовиком,
не найден, - в Полиции призывают горожан
"Не Беспокоиться" о собственной безопасности.
(Видимо, это касается, только тех "Горожан" -
которые не совершают "Браконьерских порубок Леса")...
А сколько сыновей Украины от этой нечести погибло?
Евротолерасты, мля...
.
Позже в ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника перед исчезновением.
...какие странные манёвры, но позже и неизвестно, почему ? ... *)
О погибших десяти с плюсом тысячах украинцев и говорить не приходится.
О беспилотнике они озаботились! Тьфу!
В чем то кацапы были правы, насчёт еврогеев!
Дальше что?
В 99% случаев это были террористические акты - теракты! ....... самым главным террористом на планете является Израиль!
Вернее, его спецслужбы и спецслужбы стран-союзников (Запада).
Израиль, прикрываясь США и Англией, открыто терроризирует весь Ближний Восток и множество других стран мира, включая Россию.,,
http://новости-россии.ru-an.info/новости/почему-падают-наши-ракеты-и-самолёты/