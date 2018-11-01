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Все про:агрессия (1357) беспилотник (595) Германия (3194) ОБСЕ (3367) Россия (70942) Франция (2002)

 Париж и Берлин обвинили Россию и террористов "ЛДНР" в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе

Беспилотник исчез рядом с украино-российской границей, перед исчезновением он зафиксировал зенитный комплекс.

Германия и Франция возложили ответственность на Россию и поддерживаемых ею террористов за уничтожение беспилотника Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как члены Нормандского формата Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса действия утром 27 октября вблизи от Нижнекрынского в районе, не контролируемого украинским правительством, неподалеку от российско-украинской границы. Ответственные за подобные нападения на персонал и оборудование СММ должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ ОБСЕ в восточную Украину, - посольство США

Немецкая и французская сторона отмечают, что "доказательства, собранные СММ, говорят о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата".

В результате миссия не смогла вести наблюдение за районом, в котором в последние недели наблюдалось движение конвоев через неофициальный пограничный переход между Россией и Украиной. В заявлении отмечается, что перед потерей связи дрон обнаружил зенитную установку.

Германия и Франция отмечают, что этот серьезный инцидент нарушает мандат миссии ОБСЕ, одобренный всеми государствами-участницами.

"Россия как участник Минских соглашений и член Нормандского формата несет особую ответственность за обеспечение свободного, безопасного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ и их оборудования", – говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Напомним, ночью 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, в районе, в котором отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Позже в ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника перед исчезновением.

Источник: https://censor.net.ua/n3094685
 
 
 Топ комментарии
 
и продолжают строить северный поток((((((
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Шо, беспилотник стало жалко?
А сколько сыновей Украины от этой нечести погибло?
Евротолерасты, мля...
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и продолжают строить северный поток((((((
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Пять Браконьеров из Краматорска, были расстреляны
из охотничьего оружия в районе очистных сооружений
между Славянском и Краматорском.
Все пострадавшие, занимались незаконной вырубкой Леса.
"Браконьерам Лесорубам" - просто "Прострелили Ноги".
В ночь на воскресенье, неизвестный,
из охотничьего дробовика расстрелял
шестерых браконьеров рубивших Лес.
Браконьерам, прострелили колени,
когда они начали валить деревья в Лесу.
Внезапно, из Леса, вышел человек в балаклаве
и начал стрелять, подойдя к Браконьерам,
он приказал водителю машины груженной срезанными деревьями выйти из автомобиля и лечь лицом на землю.
После этого - он прострелил Браконьеру ноги.
Потом, неизвестный, облил машину бензином,
поджог её и исчез, - вспоминает браконьер
Дмитрий Карнюшкин.
С раздробленными костями ног, Дмитрий
лежит в больнице Славянска.
У его товарищей похожие ранения.
Напавший на Браконьеров - стрелял по ногам.
Врачи, пытаются сохранить "Пациентам" ноги.
Ранения тяжёлые, переломы конечностей,
повреждения магистральных сосудов и артерий.
Пришлось вызывать сосудистого хирурга,
который до утра шил сосуды, это было единственным шансом сохранить ноги, и не ампутировать их...
Заведующий хирургическим отделением
Славянской городской больницы Аркадий Глущенко рассказал, что состояние браконьеров сейчас стабильное.
Правоохранители заявили, что пострадавшие
занимались вырубкой деревьев.
И.О. начальника Славянского отдела полиции
Анатолий Ковальчук - заявил что все пострадавшие
занимались вырубкой леса.
Документов,
разрешающих вырубку леса, при них не было.
Полицейские, не смогли установить личность стрелявшего.
Но, не смотря на то,
что стрелявший человек с дробовиком,
не найден, - в Полиции призывают горожан
"Не Беспокоиться" о собственной безопасности.
(Видимо, это касается, только тех "Горожан" -
которые не совершают "Браконьерских порубок Леса")...
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И Меркель за ручку путина держит как братика .
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давно пора ликвидировать это непонятное образование...
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Только я один озабочен этим обстоятельством, или...???
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Шо, беспилотник стало жалко?
А сколько сыновей Украины от этой нечести погибло?
Евротолерасты, мля...
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Товарищ, с вашей стороны льётся неоправданная истерия. Беспилотник ОБСЕ служит делу сдерживания путинско-фашистских захватчиков. Тем временем НАТО укрепляет свои рубежи, готовит и финансирует украинскую армию и армии других стран-союзников, строит военные базы, разворачивает новые оборонительные системы. Это требует времени. Возможно, вы хоть что-то слышали об этом? Если нет, то вам нужно повысить ваш собственный интеллектуальный уровень. Если слышали, но всё равно впадаете в истерику, то в ваши самообразовательные интересы должна быть включена телемедицина.
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Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за обстрел и крушение беспилотного летательного аппарата
.
Позже в ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника перед исчезновением.

...какие странные манёвры, но позже и неизвестно, почему ? ... *)
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Кто может ночью в комендантский час спокойно ограбить один из популярных торговых центров Донецка? Конечно же "защитники". Собственно, для этого они и придумали комендантский час.
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не знаю, як зараз, а до війни майже весь 1 поверх ЦУМу був в ювелірці. Пшонкін бізнес
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"Как члены Нормандского формата Германия и Франция решительно осуждают уничтожение беспилотника СММ дальнего радиуса..." и "Россия..-как член Нормандского формата несет особую..." -Страну и без вас затр@хали,еще вы тут про "корнишоны" свои разглагольствуете.. "напугали ежа голым задом"(с)
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Клоуны озабоченные! Вы, лицемеры беспозвоночные, даже сбитый кацапами Боинг проглотили, насрав на триста жизней ради собственного спокойствия и гешефта с рашистами.
О погибших десяти с плюсом тысячах украинцев и говорить не приходится.
О беспилотнике они озаботились! Тьфу!
В чем то кацапы были правы, насчёт еврогеев!
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Товарищ, перестаньте говорить глупые вещи. Если бы не помощь международного демократического сообщества, трупов было бы полтысячи в день.
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и шо, сименсовские турбины в оккупированном Крыму самоуничтожились..?
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Путлеровский так называемый "суд" отказал Симменсу в требовании вернуть турбины.
Дальше что?
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Почему регулярно падают наши ракеты и самолёты?



В 99% случаев это были террористические акты - теракты! ....... самым главным террористом на планете является Израиль!

Вернее, его спецслужбы и спецслужбы стран-союзников (Запада).

Израиль, прикрываясь США и Англией, открыто терроризирует весь Ближний Восток и множество других стран мира, включая Россию.,,

http://новости-россии.ru-an.info/новости/почему-падают-наши-ракеты-и-самолёты/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПариж и Берлин обвинили Россию и террористов "ЛДНР" в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе
 
 
 
 
 
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