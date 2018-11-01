 Вечером 31 октября было сообщено о мине на центральном вокзале Киева

Как пепередает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.
"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открыто. Посадка пассажиров продолжается", - отмечают СМИ.
Пока кто-то один не проиграет окончательно, с разрушением столицы (или революцией) и много-сот-тысячными / миллионными жертвами (ну либо как минимум полным уничтожением / изгнанием всей политической, деловой и военной элиты), ничего не закончится. Всё слишком далеко зашло. Кто-то один должен умереть . . . Ставки слишком высоки и счета друг другу предъявлены слишком большие, чтобы всё закончилось миром.
Хотелось бы ошибаться, но . . .