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Все про:вокзал (157) железная дорога (1067) эвакуация (429)

 Вечером 31 октября было сообщено о мине на центральном вокзале Киева

Вечером в четверг, 1 ноября, в Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала, перекрыты подземные переходы.

Как пепередает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.

"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открыто. Посадка пассажиров продолжается", - отмечают СМИ.

Вечером 31 октября было сообщено о мине на центральном вокзале Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094684
 
 
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ни мосты, ни вокзалы не охраняются..могу предположить, что есть договорённость с ордой о взаимном не применении диверсий на гражданских объектах..но ликвидация не угодных куйлу украинских патриотов не запрещается..
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Не думаю, что есть договорённость. Просто орда считает, что ещё не время. Когда будет "последний и решительный бой" то ли для них (если мы их вместе с Западом придушим), то ли для нас (если Запад отступит и они нас пойдут дожимать), они пойдут на любые меры. Там совести нет, так что надо быть начеку в плане элементарных мер безопасности и поведения в общественных местах.
Пока кто-то один не проиграет окончательно, с разрушением столицы (или революцией) и много-сот-тысячными / миллионными жертвами (ну либо как минимум полным уничтожением / изгнанием всей политической, деловой и военной элиты), ничего не закончится. Всё слишком далеко зашло. Кто-то один должен умереть . . . Ставки слишком высоки и счета друг другу предъявлены слишком большие, чтобы всё закончилось миром.
Хотелось бы ошибаться, но . . .
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Зачем писать в заголовке новости 31 октября, а в тексте 1 ноября ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВечером 31 октября было сообщено о мине на центральном вокзале Киева
 
 
 
 
 
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