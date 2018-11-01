 Враг восемь раз нарушил перемирие на Донбассе, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ., об этом говоритсят в сообщении пресс-центра ООС.

В тексте сообщения отмечается: "Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Приазовье. Враг три раза обстреливал наши оборонительные укрепления у Гнутово, а в районе Чермалыка оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, враг, из стрелкового оружия, днем, провоцировал подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской. Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения огонь не вели. В районе же Авдеевки, командиры принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных".