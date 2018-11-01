 Враг восемь раз нарушил перемирие на Донбассе, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ., об этом говоритсят в сообщении пресс-центра ООС.
В тексте сообщения отмечается: "Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Приазовье. Враг три раза обстреливал наши оборонительные укрепления у Гнутово, а в районе Чермалыка оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, враг, из стрелкового оружия, днем, провоцировал подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской. Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения огонь не вели. В районе же Авдеевки, командиры принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных".
А самого перемир'я немає і навряд чи воно запанує - хіба що за певних політичних умов.
тихої ночки вам, синочки!
тримайтеся
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...какой-то диссонанс, чы шо...?
Зелёные человечки 5 год нарушают перемирие! -- о це воно... *)