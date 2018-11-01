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 Враг восемь раз нарушил перемирие на Донбассе, - ООС

В течение текущих суток, российские оккупационные войска восемь раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды зафиксировано применения вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом говоритсят в сообщении пресс-центра ООС.

В тексте сообщения отмечается: "Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Приазовье. Враг три раза обстреливал наши оборонительные укрепления у Гнутово, а в районе Чермалыка оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, враг, из стрелкового оружия, днем, провоцировал подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской. Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения огонь не вели. В районе же Авдеевки, командиры принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал  Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных".

Источник: https://censor.net.ua/n3094679
 
 
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Там стоять славетні воїни зі знаменитим своїми голосними перемогами головнокомандувачем, тому спіть спокійно - муха не пролетить, комара голими руками задавлюють, не те що якогось сепаратиста. Якщо що - то головнокомандувач побудує ще один обеліск - він на це мастак.
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Режим перемир'я.
А самого перемир'я немає і навряд чи воно запанує - хіба що за певних політичних умов.
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нема покою... нам з сусідкою такою
тихої ночки вам, синочки!
тримайтеся
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Враг восемь раз нарушил перемирие

...какой-то диссонанс, чы шо...?
Зелёные человечки 5 год нарушают перемирие! -- о це воно... *)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг восемь раз нарушил перемирие на Донбассе, - ООС
 
 
 
 
 
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