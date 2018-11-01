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 Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину

Дмитрия Галко приговорили к четырем годам за нападение на милиционера, он называет обвинение сфабрикованным.

В Украину выехал белорусский журналист Дмитрий Галко, которого летом 2018 года приговорили к четырем годам ограничения свободы за нападение на милиционера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Дмитрий Галко находится в Мариуполе Донецкой области вместе с женой и ребенком. По его словам, он не бежал в Украину, а легально пересек границу.

По его словам, перед началом отбывания наказания он получил справку в миграционной службе об отсутствии каких-либо ограничений на выезд за пределы Беларуси.

"Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания по фальсифицированному обвинению – это, конечно, круто. Есть в этом какие-то пафос и каприз. Но мне почему-то кажется, что вот этому малышу я пока нужнее, чем вам", – написал Галко в Facebook, разместив в соцсети свое фото с сыном.

Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину 01

Напомним, что 17 июля Галко приговорили к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. В начале октября суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

Журналиста обвинили в "нападении на милиционера", который ворвался в его квартиру в Минске 25 ноября 2017 года во время празднования дня рождения сына. По словам милиционера Юрия Чиркова, Галко оказывал ему сопротивление, разбил мобильный телефон и дважды ударил.

Сам Дмитрий Галко считает обвинения против себя сфальсифицированными.

Источник: https://censor.net.ua/n3094677
 
   
 Топ комментарии
 
Руський собор в Кремлі, присутні Калантарян, Шойгу, Симонян, Кадиров, Кургінян... , руських нема.
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Нет Баба Юля-Яга! Без неё в Украине ничего не делается. Воны заважають ВОНА працюе
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зря приехал - выдадут его после первого требования КГБ Белоруссии...
Он что не изучил историю вопроса?
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Нет Баба Юля-Яга! Без неё в Украине ничего не делается. Воны заважають ВОНА працюе
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Каким способом? Шаройко еще сидит
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Ждем, когда начнет Порошенко ругать. Эти все журналисты/активисты сначала просят здесь убежища, а через пару месяцев поносят власть и участвуют в антиправительственных акциях. Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину - Цензор.НЕТ 4972
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И параллельно рассказывают доверчивым зрадофилам, как обустроить Украину. Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину - Цензор.НЕТ 3211
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раздвоение порохобота сам с собой Засуджений в Білорусі журналіст переїхав в Україну - Цензор.НЕТ 3133
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Вы участвовали в обсуждении мнения гетьмана Скоропадского в отношении "русских, сбежавших из Москвы, от большевиков, которое я высветил...? Так это из той же графики...
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зря приехал - выдадут его после первого требования КГБ Белоруссии...
Он что не изучил историю вопроса?
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краще б у Німеччину з родиною та просив би тут політичний притулок.
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А в Германии как относятся к спаиваннию малолеток?
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офф топ
самосвяты локти кусают..... Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину - Цензор.НЕТ 4431


Украинские власти не смогут нарушить духовную общность народов России и Украины
Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Кремле на открытии 22-го Всемирного русского народного собора.
Все прежние исторические попытки искоренить христианскую идентичность обернулись прахом, - заключил патриарх.
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Руський собор в Кремлі, присутні Калантарян, Шойгу, Симонян, Кадиров, Кургінян... , руських нема.
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Глаз узкий...нос плюский....значит русский.... Засуджений в Білорусі журналіст переїхав в Україну - Цензор.НЕТ 7027
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Даремно він поспішає дулі крутити, завтра Лука подасть до Інтерполу його в розшук, і наші його видадуть, тим більше в нього кримінальна а не політична стаття.
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И согласно Закона будут правы.... и ничего тут не поделать.....
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Не не надо, своих пьющих хватает.
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В аэропорту Минска, на каждом официальном прилавке стоят таблички: Вы находитесь в гостеприимной дружественной стране. Нецензурная брань и хулиганское поведение влекут за собой уголовную ответственность.
В Борисполе тоже жизнеутверждающе, на паспортном контроле: Украина -- страна без коррупции!
...надо бы в Сев. Корею ещё слётать -- для троицы -- бо, даже в параше такого нету...*)
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А что в этом плохого? Сразу предупреждают о законах. Незнание закона не освобождает от ответствености!
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А я шо, сказал шо плохо? -- смешно просто... -- не более того...*)
А от ответственности освобождает только знание Законов!
Кстати, спросил у погранички -- она мед. страховку проверяла!
-- А что будет, если я за 5 дней в милиции не зарегистрируюсь?
-- Большой штраф будет!
-- А если у меня денег нету? Не выпустите -- арестуете?
-- Хм... (заулыбалась) -- в колхоз вас отправим! -- на огороде штраф отработаете... *)
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А у тебя что паспорт великой Лаптестнановской империи?
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Паспорт у меня немецкий... -- так уж получилось, лет 600 тому назад... ...и украинский, ещё дольше -- лет на 200 ... *)
...а про колхозы в центре Европы и в 2018 году -- очень интересно...*)
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Для граждан ЕС не нужна регистрация в Украине. Ты в каким паспортом и в какую страну ездил?!
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...та шо ты говоришь! А в какой стране милиция, а не полиция? -- от туда и ездил...*)
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он наверное про Беларусь рассказывал
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Ну я не был в Беларуси и не поеду пока у власти Лукашенко.
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А я был... -- 30 лет назад и сейчас 2 раза уже... -- тоска совковая. Но будет Жопа! -- Украине, на том направлении, тоже расслабляться никак нельзя.
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Ну приеду к вам в Германию на ПМЖ. Английский знаю, профессия востребованная ещё молод так что не пропаду!
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...ты сперва немецкую жинку такую найди, шо б не пропасть -- при всех твоих прелестях... ...иначе никакого ПМЖ от Германии не получишь...*)
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Я что хуже араба что-ли? А жена меня своя устраивает!
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Может и лучше араба? -- токо им тоже ПМЖ не дают -- посидят лет несколько на Азюле, расплодятся до взвода -- и на обратный назад -- по хатам, в родную пустыню...
...тебя вообще не примут надолго -- ты с Украины -- с безвизом!
Сразу видно, шо приехал обманывать немецкого работягу-налогоплательщика!
Думаешь, немцы дурней тебя и арабов? -- ага -- щас...*)
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Ну если приеду с без визом получу рабочую визу. потом если ты говоришь в Украине будет жопа получу политическое убежище или вид на жительство. Потом гражданство. Что не так?
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Всё не так!
Сперва рабочая виза.
Потом приедешь работать, что не даёт права на ПМЖ.
Потом поедешь домой.
В Украине жопы уже не будет -- в Беларуси будет!
... модет там сперва гражданствл получи? -- потом отуда тикай в Бундес -- беженцем.
НО -- беженцам ПМЖ не дают! -- только политическим! А это надо, что бы тебя Лукашенко в тюрьмах томил за твою политическую деятельность! ... -- круг замкнулся.
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Ну, многие так и делают, типа оппозиционер, правозащитник, флагом машет ,а потом справку получит и валит. В нашем городе один на елку новогоднюю залез и неделю сидел, оппозиционировал.
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В Україні немає колгоспів
Та шо притримай свою фантазію
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Та неужели? -- а я всё поезда под откос пускаю...*)
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погаричился..пэпа подписал договора про реадмиссию с основными друганами куйла - Беларусью и Казахстаном..
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Поспешил явно...Зная как выдают врагу даже бойцов АТО....По первому повелению хуйлы....
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Да тот кого выдали вроде не воевал. Ну кроме слов непонятно кого реальных потверждений нет!
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Чоловіче вступай в Азов чи Правий сектор, щоб отримати захист -- інакше Петро з кумом Луценком передадуть тебе назад, Бацьку, а там тобі пи..а...
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Давно пора принять закон типа иностранного легиона во Франции но наши патриоты типа Лушпайки и тд... НЕ мычат не телятся!
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тоді краще на тв канал мертвечука, або до авакова..там точно не видадуть..
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Смотри как бы Петя или Йугик с Семочко тебя завтра не выдали. Тем более нашел где остановиться в сепарском Мариуполе.
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Правильно сделал. Свобода лучше чем полутюрьма-"химия".
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Лезут и лезут. Если не начнет через годик учить украинцев как надо Родину любить - значит залегендированный.
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стосовно виживання білоруських журналістів в Україні не дуже хороша статистика
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на дамбас его на пол года отправить для проверки на ватность и зарусляченность, к правосекам или айдару.
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На пол года мало 5 лет послужить в ПС. Ну или до совершения подвига!
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Та то нічого, його югік плокулол видасть взад.
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