 Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину

В Украину выехал белорусский журналист Дмитрий Галко, которого летом 2018 года приговорили к четырем годам ограничения свободы за нападение на милиционера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Дмитрий Галко находится в Мариуполе Донецкой области вместе с женой и ребенком. По его словам, он не бежал в Украину, а легально пересек границу.

По его словам, перед началом отбывания наказания он получил справку в миграционной службе об отсутствии каких-либо ограничений на выезд за пределы Беларуси.

"Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания по фальсифицированному обвинению – это, конечно, круто. Есть в этом какие-то пафос и каприз. Но мне почему-то кажется, что вот этому малышу я пока нужнее, чем вам", – написал Галко в Facebook, разместив в соцсети свое фото с сыном.

Напомним, что 17 июля Галко приговорили к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. В начале октября суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

Журналиста обвинили в "нападении на милиционера", который ворвался в его квартиру в Минске 25 ноября 2017 года во время празднования дня рождения сына. По словам милиционера Юрия Чиркова, Галко оказывал ему сопротивление, разбил мобильный телефон и дважды ударил.

Сам Дмитрий Галко считает обвинения против себя сфальсифицированными.