 Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину

В Украину выехал белорусский журналист Дмитрий Галко, которого летом 2018 года приговорили к четырем годам ограничения свободы за нападение на милиционера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Дмитрий Галко находится в Мариуполе Донецкой области вместе с женой и ребенком. По его словам, он не бежал в Украину, а легально пересек границу.
По его словам, перед началом отбывания наказания он получил справку в миграционной службе об отсутствии каких-либо ограничений на выезд за пределы Беларуси.
"Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания по фальсифицированному обвинению – это, конечно, круто. Есть в этом какие-то пафос и каприз. Но мне почему-то кажется, что вот этому малышу я пока нужнее, чем вам", – написал Галко в Facebook, разместив в соцсети свое фото с сыном.
Напомним, что 17 июля Галко приговорили к четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. В начале октября суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.
Журналиста обвинили в "нападении на милиционера", который ворвался в его квартиру в Минске 25 ноября 2017 года во время празднования дня рождения сына. По словам милиционера Юрия Чиркова, Галко оказывал ему сопротивление, разбил мобильный телефон и дважды ударил.
Сам Дмитрий Галко считает обвинения против себя сфальсифицированными.
Он что не изучил историю вопроса?
самосвяты локти кусают.....
Украинские власти не смогут нарушить духовную общность народов России и Украины
Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Кремле на открытии 22-го Всемирного русского народного собора.
Все прежние исторические попытки искоренить христианскую идентичность обернулись прахом, - заключил патриарх.
В Борисполе тоже жизнеутверждающе, на паспортном контроле: Украина -- страна без коррупции!
...надо бы в Сев. Корею ещё слётать -- для троицы -- бо, даже в параше такого нету...*)
А от ответственности освобождает только знание Законов!
Кстати, спросил у погранички -- она мед. страховку проверяла!
-- А что будет, если я за 5 дней в милиции не зарегистрируюсь?
-- Большой штраф будет!
-- А если у меня денег нету? Не выпустите -- арестуете?
-- Хм... (заулыбалась) -- в колхоз вас отправим! -- на огороде штраф отработаете... *)
...а про колхозы в центре Европы и в 2018 году -- очень интересно...*)
...тебя вообще не примут надолго -- ты с Украины -- с безвизом!
Сразу видно, шо приехал обманывать немецкого работягу-налогоплательщика!
Думаешь, немцы дурней тебя и арабов? -- ага -- щас...*)
Сперва рабочая виза.
Потом приедешь работать, что не даёт права на ПМЖ.
Потом поедешь домой.
В Украине жопы уже не будет -- в Беларуси будет!
... модет там сперва гражданствл получи? -- потом отуда тикай в Бундес -- беженцем.
НО -- беженцам ПМЖ не дают! -- только политическим! А это надо, что бы тебя Лукашенко в тюрьмах томил за твою политическую деятельность! ... -- круг замкнулся.
Та шо притримай свою фантазію