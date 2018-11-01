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Все про:Волынь (567) задержание (5174) Нацполиция (8402)

 На Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских. ФОТОрепортаж

У двоих жителей Черкасской области при оружии и в форме патрульных пытались украсть $20 000.

В Волынской области задержали грабителей, которые выдавали себя за патрульных полицейских. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Задержание двоих жителей Черкасской области готовили заранее. Прокуратура и настоящие полицейские давно следили за псевдо-копами. Из "взяли" в момент разбойного нападения на автомобиль, из которого бандиты планировали похитить $20 000. У бандитов было при себе оружие.

На Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских 01

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"Сейчас нападавшие задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении разбоя по предварительному сговору группой лиц и направленного на завладение имуществом в крупных размерах, и самовольного присвоения властных полномочий с использованием форменной одежды сотрудника полиции и избрании им меры пресечения", – сообщают в прокуратуре.


На Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских 02

Напомним, недавно на Волыни задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. Злоумышленники использовали форму со знаками различия Нацгвардии.

На Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских 03

Источник: https://censor.net.ua/n3094675
 
   
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За дискредитацию формы сотрудника полиции, должна быть накруточка к Приговору -- лет пять реальных, к трём условным...*)
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Это неважно! Им тоже, по той же статье досыпать пятачёк к сроку...
Форма должна иметь Содержание! -- для всех.
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А скільки ще поліцейских, що ведуть себе як грабіжники..
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За дискредитацию формы сотрудника полиции, должна быть накруточка к Приговору -- лет пять реальных, к трём условным...*)
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Это неважно! Им тоже, по той же статье досыпать пятачёк к сроку...
Форма должна иметь Содержание! -- для всех.
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А скільки ще поліцейских, що ведуть себе як грабіжники..
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А скільки ще поліцейских, що ведуть себе як грабіжники..
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Ну, револьвер флобера штатна, серйозна зброя )
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Сейчас, когда полиции всё дозволено все бандиты будут под них косить. Кстати разница между ними не большая. Благодаря Авакяну там служат в основном сепаратисты.
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Так когда грабители уволились с полиции, вчера или позавчера? Даже форму сдать не успели.
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А может это полицейские выдавали себя за грабителей, как в Княжичах например. Кто их теперь разберет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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