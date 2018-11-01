 Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ в Сумской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории региона работает завод, на котором из углеводородного сырья (нефть, газовый конденсат) неизвестного происхождения и с использованием оборудования, кототрое обеспечивает массовое производство, осуществлялось изготовление бензина.
В дальнейшем топливо реализовывали как юридическими так и физическими лицами сети АЗС без уплаты акцизного налога.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 31,5 тыс. литров ГСМ, ориентировочнаяй стоимость которых составляет около 1 млн. гривен.
Продолжается следствие".
25 жовтня 2018 року закритому засіданні робочої групи по опрацюванню змін до Митного та Податкового кодексів України, яке відбулось у приміщенні Комітетів Верховної Ради України.
В засіданні брали участь представники Міністерства Фінансів України, Державної фіскальної служби та поштові оператори і експрес перевізники, які здійснюють свою діяльність в Україні.
Предметом зустрічі був розгляд проектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України, які, у випадку їх прийняття, матимуть негативні наслідки для пересічних громадян України.
А саме:
Всі іноземні посилки дорожчі 22 євро обкладатимуться ПДВ, що автоматично підвищить вартість покупок в закордонних інтернет-магазинах щонайменше на 30%.
Відправлення від заробітчан/діаспори в Україну дорожчі 22 євро теж обкладатимуться ПДВ, тому може виникнути ситуація, коли за подарунок потрібно буде заплатити ПДВ.
При розгляді проектів не береться до уваги відсутність в Україні вітчизняної легкої промисловості, девальвацію гривні та зменшення купівельної спроможності пересічного громадянина.
Такий стан справ змусить людей шукати нелегальні шляхи ввезення товарів в Україну, що точно не сприятиме наповненню державного бюджету.
Враховуючи досвід інших країн, зменшення ліміту на без ПДВешне ввезення відправлень не обов'язково спричинить приріст ПДВ та надходження до бюджету, оскільки такі заходи матимуть своїм наслідком скорочення обсягу поштових відправлень, а отже й зменшення надходжень до бюджету від операторів поштового зв'язку.
Введення в дію такої ініціативи ланцюговою реакцією потягне за собою збільшення кількості працівників державного апарату, котрі змушені будуть адмініструвати весь цей процес і витрати на утримання котрих ляжуть на плечі платників податків.
Як показує досвід США, Канади та Білорусії - такі ініціативи є негативними і на їх адміністрування держава витратить значно більше коштів ніж на вигоду, отриману від таких ініціатив у вигляді наповнення державного бюджету.
За результатами аналізу законопроектів, варто зазначити, що їх текст є недосконалим, зокрема, при розробці не враховано принцип стабільності, передбачений статтею 4 Податкового кодексу України, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів можуть вноситися не пізніше, як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.