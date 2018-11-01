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 Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ. ФОТОрепортаж

В Сумской области ликвидирован подпольный завод по производству горюче-смазочных материалов. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры остановили работу подпольного завода по производству горючего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории региона работает завод, на котором из углеводородного сырья (нефть, газовый конденсат) неизвестного происхождения и с использованием оборудования, кототрое обеспечивает массовое производство, осуществлялось изготовление бензина.

В дальнейшем топливо реализовывали как юридическими так и физическими лицами сети АЗС без уплаты акцизного налога.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 31,5 тыс. литров ГСМ, ориентировочнаяй стоимость которых составляет около 1 млн. гривен.
Продолжается следствие".

Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ 01
Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ 02
Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ 03
Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ 04
Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ 05
Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ 06

Источник: https://censor.net.ua/n3094674
 
 
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