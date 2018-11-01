 У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины", – говорится в сообщении.
Этерингтон уже занимал должность заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.
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Этерингтон – бывший десантник британской армии. В 1992-1995 годах работал в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии. Также он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово. Кроме того, принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане.
Напомним, 31 октября Александр Хуг покинул должность первого заместителя председателя СММ ОБСЕ: истек 10-летний срок его работы в организации. О том, что Хуг уходит со своего поста, стало известно еще 26 сентября.
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Дуже на сподіваюсь...
Судить можно будет по делам...и не ранее.....
это радует!
пора ОБСЕ почистить от фсбшной агентуры
наш воин у ОБСЕшника:
- ой, и где же ваша собачка?
- простите, но у меня никогда не было собачки
- да? и как же вы без поводыря?
«До конца 2019 года будет запущено пять оставшихся "Союзов-ФГ" с украинской системой управления, после этого - с 2020 года - мы переходим на полностью отечественную ракету "Союз-2.1а". "Союзы-ФГ" хранятся не собранные, в пакет они собираются только на космодроме», - сказал глава госкорпорации.»
Запасаемся попкорном.
Кстати, а какая связь, между украинскими системами управленя, и вогнанными с помощью кувалды, держателями ступеней?
• Бывший десантник британской армии; имеет опыт в урегулировании международных конфликтов. В течение шести лет Этерингтон служил в парашютном полку британской армии, в том числе участвовал в операциях в Северной Ирландии.
• В 1992-1995 годах он был прикомандирован к мониторинговой миссии Европейского сообщества в бывшей Югославии. На Балканах Этерингтон получил первый опыт в сфере пост-конфликтного урегулирования - он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.
• В 2003-2004 был губернатором в одной из провинций в Ираке - Васит. За месяцы работы в Ираке Этерингтону пришлось столкнуться с региональным восстанием шиитов под руководством их радикального лидера Муктады ас-Садра.
• Также Этерингтон принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане (при штаб-квартире сил британской армии в провинции Гильменд) и Южном Судане.
У. Черчиль
Кто ж теперь харчеваться в дамбасячих обрыгаловках будет???
Или этот такой же???
...ну, может новая метла повертухается сперва? -- Британец, всё ж... -- но Штаты, в конце концов, всё сами разрулят.