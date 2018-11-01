 У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины", – говорится в сообщении.

Этерингтон уже занимал должность заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.

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Этерингтон – бывший десантник британской армии. В 1992-1995 годах работал в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии. Также он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово. Кроме того, принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане.

Напомним, 31 октября Александр Хуг покинул должность первого заместителя председателя СММ ОБСЕ: истек 10-летний срок его работы в организации. О том, что Хуг уходит со своего поста, стало известно еще 26 сентября.

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