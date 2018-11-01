EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  2973  43
Все про:назначение (1364) ОБСЕ (3367)

 У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон

До Украины Этерингтон успел поработать в Югославии, Афганистане и Южном Судане.

Британец Марк Этерингтон вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины", – говорится в сообщении.

Этерингтон уже занимал должность заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация в горячих точках на Донбассе очень непредсказуемая, - Хуг

Этерингтон – бывший десантник британской армии. В 1992-1995 годах работал в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии. Также он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово. Кроме того, принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане.

Напомним, 31 октября Александр Хуг покинул должность первого заместителя председателя СММ ОБСЕ: истек 10-летний срок его работы в организации. О том, что Хуг уходит со своего поста, стало известно еще 26 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК. СХЕМА

Источник: https://censor.net.ua/n3094664
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь, что британец не станет прикрывать жопу засрашкинцев и почистит организацию от ГРУшников У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон - Цензор.НЕТ 9808
 показать весь комментарий
 
британец, да еще и бывший десантник британской армии
это радует!
пора ОБСЕ почистить от фсбшной агентуры
У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон - Цензор.НЕТ 3304
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тоже слепой и глухой как хуг...или здоровый..??
 показать весь комментарий
 
 
Повинен бути дуже здоровим!
Дуже на сподіваюсь...
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні 100-річчя подій Листопадового чину і створння ЗУНР. На Цензорі про це жодного слова. У Львові відкрили пам'ятник героям ЗУНР та УГА заввишки понад 8 метрів.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому что подданный королевы Великобритании то это врятли глухим будет.
 показать весь комментарий
 
 
Ваши слова да Богу в уши... Но я тоже на это надеюсь
 показать весь комментарий
 
 
Подданство как и гражданство ...не говорит ни о чем....
Судить можно будет по делам...и не ранее.....
 показать весь комментарий
 
Да как сказать , ОБСЕ оно типа независимое , но когда на Донбассе в его составе кацапы мониторили , они были независимыми ? Естественно нет . По тому учитывая какие чудеса кацапы натворили в Англии , я думаю , что играть на их стороне ему не будет смысла , да и денег у них взять то же не захочет , свои нагнут по самые гланды.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, что британец не станет прикрывать жопу засрашкинцев и почистит организацию от ГРУшников У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон - Цензор.НЕТ 9808
 показать весь комментарий
 
 
На ГРУшников у кацапов есть квоты в миссии, так что британцу придется с ними как минимум мириться.
 показать весь комментарий
 
 
но не идти на поводу, как это Гуг делал...
 показать весь комментарий
 
 
А что в тот момент делал Этерингтон? Яростно разоблачал??
 показать весь комментарий
 
британец, да еще и бывший десантник британской армии
это радует!
пора ОБСЕ почистить от фсбшной агентуры
У миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон - Цензор.НЕТ 3304
 показать весь комментарий
 
 
***
наш воин у ОБСЕшника:
- ой, и где же ваша собачка?
- простите, но у меня никогда не было собачки
- да? и как же вы без поводыря?
 показать весь комментарий
 
 
«Эксплуатация ракеты среднего класса «Союз-ФГ» завершится в 2019 году, носитель заменит полностью российский «Союз-2.1а», напомнил в интервью ТАСС генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«До конца 2019 года будет запущено пять оставшихся "Союзов-ФГ" с украинской системой управления, после этого - с 2020 года - мы переходим на полностью отечественную ракету "Союз-2.1а". "Союзы-ФГ" хранятся не собранные, в пакет они собираются только на космодроме», - сказал глава госкорпорации.»

Запасаемся попкорном.
Кстати, а какая связь, между украинскими системами управленя, и вогнанными с помощью кувалды, держателями ступеней?
 показать весь комментарий
 
 
Факты из биографии Этерингтона:
• Бывший десантник британской армии; имеет опыт в урегулировании международных конфликтов. В течение шести лет Этерингтон служил в парашютном полку британской армии, в том числе участвовал в операциях в Северной Ирландии.
• В 1992-1995 годах он был прикомандирован к мониторинговой миссии Европейского сообщества в бывшей Югославии. На Балканах Этерингтон получил первый опыт в сфере пост-конфликтного урегулирования - он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.
• В 2003-2004 был губернатором в одной из провинций в Ираке - Васит. За месяцы работы в Ираке Этерингтону пришлось столкнуться с региональным восстанием шиитов под руководством их радикального лидера Муктады ас-Садра.
• Также Этерингтон принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане (при штаб-квартире сил британской армии в провинции Гильменд) и Южном Судане.
 показать весь комментарий
 
 
Впечатляет, надеюсь на его порядочность...
 показать весь комментарий
 
 
Британские парашютисты(та же десантура) очень жестко действовали против сепаратистов в Сев. Ирландии.
 показать весь комментарий
 
Миротворец, это тот, кто кормит крокодила, в надежде, что крокодил съест его последним.
У. Черчиль
 показать весь комментарий
 
 
Хууг, може ситуація таки зміниться на користь України?
 показать весь комментарий
 
 
Жаль. У прошлого хоть фамилию можно было с первого раза выговорить.
 показать весь комментарий
 
 
И еще фамилия отражала всю его сучность... Не, не жаль)
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну станьте теперь на место Парубия, Луценко или Климкина.
 показать весь комментарий
 
 
Я не стану на їх місце, бо воно зайняте🙄
 показать весь комментарий
 
Бесполезная бугаина - хуг, десять лет протирало штаны в разного рода забегаловках, в том числе и дамбасячих, фиксируя "нарушения" и призывам к обеим сторонам.
Кто ж теперь харчеваться в дамбасячих обрыгаловках будет???
Или этот такой же???
 показать весь комментарий
 
 
Думаю этот англичанин настоящий военный специалист (как видно по послужному списку). Да и народ они не плохой. Посмотрим! Хуже прошлого немца точно не будет.
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ будет всегда видеть только то, за шо уплочено теми, хто её содержит...
...ну, может новая метла повертухается сперва? -- Британец, всё ж... -- но Штаты, в конце концов, всё сами разрулят.
 показать весь комментарий
 
 
Хугу всё ж таки прилетел хук справа..пора послушать новый рингтон...
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь у него жена не московитка, и он там не жил
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ миссии ОБСЕ на Донбассе новый руководитель: Хуга сменил Этерингтон
 
 
 
 
 
 вверх