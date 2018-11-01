 Курс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины", - написал Арсений Яценюк в Facebook после разговора с федеральным канцлером.
"Спасибо Вам, госпожа Федеральный канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс общих ценностей будет продолжаться дальше ", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Прошу написать то, что вы нарисовали
Или Андрюша 4.*** или браузер...
У Меня Андрюха 7.0
))))
- где сейчас находится бывший премьер-министр Яценюк?
- точно не знаем, но кролик всегда там, где есть капуста.
Что Это такое - курс общих ценностей?!
...интересно, как слово "госпожа" переводится на немецкий? -- "херрерин", что ли? *)
Есть ещё обращение "дама" -- Уважаемые дамы и господа.
Бандера у меня правильная...*)
Фрау, переводить, как госпожа -- неправильно! Надо так и говорить: Уважаемая Фрау Меркель...
...нет в немецком слова "госпожа". Но есть "господин" -- "Херр". ...то есть, дама, если она госпожа, то она "Херрерин"...*)
по половому признаку только в совке обращаются, "эй, мужчина, передайте за проезд"
...иди, пятёрочник -- на котлы смени своё перо...*)
А Херрерин -- Господская Госпожа! ...*)
Появление такого списка - это реакция «международных партнёров» на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка…
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников.
Об этом накануне сообщил известный журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в «черный список» попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и «Народному фронту».
«Появление такого списка - это реакция «международных партнёров» на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа», - говорит Дубинский.
«Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками «Укрпроминвеста», - добавил журналист.
«Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника, Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук», - сообщил Дубинский.
Он отметил, что после появления такого списка нынешние руководители Украины «будут выбиты из политического процесса Украины»
«После чего ни о втором сроке Порошенко, ни о политических перспективах Яценюка сотоварищи уже не будет и речи», - подчеркнул Дубинский.
Он тогда сообщил, что «Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме», и что «иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко - Грановского».
Кроме того, Саакашвили заявил, что он помогает своим друзьям в США активно искать спрятанные Порошенко миллиарды.
Конечно, было бы просто прекрасно, если бы США ударили санкциями по ближайшему окружению главного коррупционера Украины Порошенко. Это существенно помогло бы украинцам разобраться в том, что собой представляет нынешняя барыжно-олигархическая власть в стране…
ему ж с Мексикой стену строить...а я умею... рассказывать
Рельс перегрызающие сразу...
Только рельс увидит - чуть подсолит и как хряпнет,
Сколько поездов сгубил, зараза...
...Что такое кролик - это ушки.
Ушки, как у старого чекиста.
Метр на метр двадцать, опаленные как знамя,
Левым по утрам ботинки чистит. ...
...Что такое кролик тот же заяц,
Заяц только маленький домашний
Жить не может кролик без домашней пищи нашей
Обожает сволочь борщ вчерашний. ...»(с).
Раздался голос из руин - кролик Сеня решил реанимировать свой политический труп, как феникс из пепла: Глядите, лохмандеи, меня Бундес-фрау помнит, мало того, даже говорила со мной (полная стенограмма беседы: «Здравствуйте, Ангела Хорстовна!» - «Пошёль в шоппа, швайне!»).
Та да в одного ценность - стена, в другой - газ с РФ. Деньги не пахнут...
Мабуть на зустрічі ще й ноги цілував старій комсомолці.