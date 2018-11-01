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Все про:Меркель (1568) Яценюк (7670)

 Курс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель

В Киеве лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель за помощь украинскому народу.

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины", - написал Арсений Яценюк в Facebook после разговора с федеральным канцлером.

"Спасибо Вам, госпожа Федеральный канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс общих ценностей будет продолжаться дальше ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3094662
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по благосостоянию граждан ценности у них разные
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Кролик должен сидеть в клетке, чтобы не убежал раньше времени.
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***
- где сейчас находится бывший премьер-министр Яценюк?
- точно не знаем, но кролик всегда там, где есть капуста.
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пастройка кролеговой стени з кацапами триватиме
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Судя по благосостоянию граждан ценности у них разные
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Звичайно в обмінниках Фірташа,Ахметова, Коломойського для нього "пільговий клубний " курс 100 грн за ..100$ Тому у нас з ним і цінності ( у перекладі на долар) різні.
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Что-то мой Андроид не может прочесть ваши писульки!
Прошу написать то, что вы нарисовали
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Вижу пять вертикальных конвертов...
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Смайли ржущия...

Или Андрюша 4.*** или браузер...

У Меня Андрюха 7.0
))))
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Кролик должен сидеть в клетке, чтобы не убежал раньше времени.
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Кролик давно уже в Штаты перебрался с первым миллиардом зелени, а в Украине наездами бывает.
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***
- где сейчас находится бывший премьер-министр Яценюк?
- точно не знаем, но кролик всегда там, где есть капуста.
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АНГЕЛА, АНГЕЛА! ( ЮЛЯ,ЮЛЯ!) А он с какого перепугу там, с рейтингом 0,5%. Как затычка в одно место.
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Ангела встретилась с представителями парламентских фракций и партий.Традиции западной демократии.Встречаться не только с Бонзами псевдокоалиции ,но и оппозицией.С ЮВТ-тоже.
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Какая такая фигня будет продолжаться?
Что Это такое - курс общих ценностей?!
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"Курс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель" - посоветовал бы Сене-камикадзе, не мозолить глаза, это в его интересах, чтобы о нём забыли, тогда возможно ему повезёт, и не посадят.
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Сеня решил, что Меркель его Фейсбук читает?
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"Спасибо Вам, госпожа Федеральный канцлер..."

...интересно, как слово "госпожа" переводится на немецкий? -- "херрерин", что ли? *)
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вообще-то Frau, у тебя флажок зачем такой?
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Фрау, это не госпожа... ...это женщина.
Есть ещё обращение "дама" -- Уважаемые дамы и господа.
Бандера у меня правильная...*)
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садись, 2, обращение к Меркель Frau Bundeskanzlerin
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Выйди из класса -- тебе 5! ...а 2, это очень хорошая оценка в Бундесе...*)
Фрау, переводить, как госпожа -- неправильно! Надо так и говорить: Уважаемая Фрау Меркель...
...нет в немецком слова "госпожа". Но есть "господин" -- "Херр". ...то есть, дама, если она госпожа, то она "Херрерин"...*)
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...не... -- тогда это будет грамматически неправильно! Типа: москаль -- россиянин -- русский...*)
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Frau и есть "госпожа", как ты еще переведешь "Frau Merkel"? "женщина Меркель"?
по половому признаку только в совке обращаются, "эй, мужчина, передайте за проезд"
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В данном обращении Фрау не переводится! Патамушо перед ней стоит: Много уважаемая...
...иди, пятёрочник -- на котлы смени своё перо...*)
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ты совсем загоняешь уже лапоть проксированный, еще раз, это уважительная форма и переводится не "женщина", а "госпожа", на английский переводится как Missis, на французский "Madame", испанском "сеньора" и т.д.
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Не солидно звучит... -- типа -- подружка господина...
А Херрерин -- Господская Госпожа! ...*)
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У них что, вклады в одном банке?...
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США готовят санкции против людей из близкого окружения Порошенко и представителей «Народного фронта»

Появление такого списка - это реакция «международных партнёров» на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка…

Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников.
Об этом накануне сообщил известный журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в «черный список» попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и «Народному фронту».
«Появление такого списка - это реакция «международных партнёров» на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа», - говорит Дубинский.
«Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками «Укрпроминвеста», - добавил журналист.
«Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника, Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук», - сообщил Дубинский.
Он отметил, что после появления такого списка нынешние руководители Украины «будут выбиты из политического процесса Украины»

«После чего ни о втором сроке Порошенко, ни о политических перспективах Яценюка сотоварищи уже не будет и речи», - подчеркнул Дубинский.
Он тогда сообщил, что «Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме», и что «иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко - Грановского».

Кроме того, Саакашвили заявил, что он помогает своим друзьям в США активно искать спрятанные Порошенко миллиарды.
Конечно, было бы просто прекрасно, если бы США ударили санкциями по ближайшему окружению главного коррупционера Украины Порошенко. Это существенно помогло бы украинцам разобраться в том, что собой представляет нынешняя барыжно-олигархическая власть в стране…
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От коли будуть санкції і списки, тоді і будете трендіти--чи за це хорошо платять? "Знатокї" хренові.
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Вопрос - а с какого перепугу он с ней общался? Он официальное лицо государства ? Член правительства?
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Ну, может фрау просто кроликов любит!
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Яценюк вместе со своим корупционным Народным фронтом должен и будет сидеть в тюрьме за тотальное ограбление и уничтожение Украинского Народа .
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А приклади можна. Чи ми вміємо тільки бла-бла.
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Вы нищий-ограбленный или уничтоженный...? или к Украинскому Народу не относитесь?
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Выйди на улицу и подойди к любому человеку ,повторяю- к любому ,и спроси его - ограбила его эта власть или нет ? ответ услышишь однозначный .
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- а предложу ка я свои услуги Трампу...
ему ж с Мексикой стену строить...а я умею... рассказывать
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дрищ Гончаренко - з тіє ї ж самої ригошобли, а тепер- БППраст
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А этот абрек как туда попал? Тьфу блин, я уже и забыл про антинародный фронт!
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«Что такое кролик - это зубки
Рельс перегрызающие сразу...
Только рельс увидит - чуть подсолит и как хряпнет,
Сколько поездов сгубил, зараза...
...Что такое кролик - это ушки.
Ушки, как у старого чекиста.
Метр на метр двадцать, опаленные как знамя,
Левым по утрам ботинки чистит. ...
...Что такое кролик тот же заяц,
Заяц только маленький домашний
Жить не может кролик без домашней пищи нашей
Обожает сволочь борщ вчерашний. ...»(с).
Раздался голос из руин - кролик Сеня решил реанимировать свой политический труп, как феникс из пепла: Глядите, лохмандеи, меня Бундес-фрау помнит, мало того, даже говорила со мной (полная стенограмма беседы: «Здравствуйте, Ангела Хорстовна!» - «Пошёль в шоппа, швайне!»).
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Я думаю, что целью визита Меркель в Украину была встреча с Тимошенко. Все остальное - дань дипломатическим условностям и вежливости, присущей немецкому канцлеру.
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Курс общих ценностей будет продолжаться,

Та да в одного ценность - стена, в другой - газ с РФ. Деньги не пахнут...
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"Ангела Меркель належить до тих видатних міжнародних лідерів, які роблять винятковий внесок у справу підтримки України"Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3094662
Мабуть на зустрічі ще й ноги цілував старій комсомолці.
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Меркельша не спілкувалась з Яйценюком - він просто підловив її на виході з туалету і , на камеру , потис її руку ...
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Сеня, было 5 лет - у тебя было 5 лет...
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Всі ці політичні побрехеньки - для плебсу, не несуть ні користі, і результату від них - нуль. Особливо для України. Меркель приїхала посвяткувати день всіх чортів в Україну, більше ніякої мети не було.
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ОТРК 2000 - нормальна дія проти бездіяльності))
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не зрозуміло зв'язок між ракетою і діяльністю.
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Уломати Потроха на згоду на Північний потік-2...
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Тобто по завданню Путіна - язик на плечі і приїхала домовлятися за трубу? На посилках мовби?
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Яцегнюк понимает толк в ценностях. Меркель стоит быть повнимательнее. Если с Януковичем она рисковала только шапкой, то здесь совсем другой расклад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКурс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель
 
 
 
 
 
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