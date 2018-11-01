 Курс общих ценностей будет продолжаться, - Яценюк после разговора с Меркель

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины", - написал Арсений Яценюк в Facebook после разговора с федеральным канцлером.

"Спасибо Вам, госпожа Федеральный канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс общих ценностей будет продолжаться дальше ", - подчеркнул Арсений Яценюк.