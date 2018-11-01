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Все про:коррупция (7247) Меркель (1568)

 Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией

По мнению канцлера ФРГ, Украина делает определенные успехи на пути реформ. Больше других Меркель по душе реформа здравоохранения.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель отметила, что Украине важно продолжать борьбу с коррупцией. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы также говорим о важности борьбы с коррупцией", – подчеркнула Меркель.

Кроме того, она признала, что Украина демонстрирует определенные успехи в процессе реформ, и, в частности, в реформировании системы здравоохранения.

"Мы говорим о том, что 20 миллионов граждан уже зарегистрировались в рамках новой национальной системы страхования", – сказала Меркель.

Канцлер ФРГ считает, что процесс реформ в Украине нужно продолжать и отмечает важность реформы децентрализации. Кроме того, Меркель заверила, что сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом продолжится.

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Напомним, по результатам недавнего общенационального опроса населения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, 79% украинцев считают коррупцию самой большой проблемой, которая мешает развитию страны.



Источник: https://censor.net.ua/n3094659
 
   
 Топ комментарии
 
Коррупция есть - реформ нет... но похвально...
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странно другое, почему более 2 млн мазохистов бросили родных и близких предпочтя "мыть сартриры" в Европе чем наслаждаться результатом рошеновских реформ в своей стране
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Коррупция есть - реформ нет... но похвально...
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странно другое, почему более 2 млн мазохистов бросили родных и близких предпочтя "мыть сартриры" в Европе чем наслаждаться результатом рошеновских реформ в своей стране
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Еще два ордена
безвиза

Теснились рядом на груди

И мелочь всякая - "За кризис",

Значок "Ну, Путин, погоди!
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А те, що понад 60% населення ФРГ не бажає жити в своїй країні (дані соціологічного опитування) вас не турбує?
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меркельшу устраивает, ей рабсила нужна такая, как украинцы.
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Они просто не успели осознать всю прелесть реформ.
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А как бывшая агентка Штази и путинская подстилка Меркель может быть в почете у нормальных людей? Вы, наверное, недавно следите за ее деятельностью. Кстати, она много говорит об антироссийских санкциях, но Северный поток-2 упорно строит.
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Она понимает что этот газопровод- это агония путинского антинародного режима.
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Себе кого-нибудь к чему-нибудь призвать, что ли?...
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1. Судя по всему упыри ей неправильно переводили
2. Слова Меркель об "успехах" пересмыкнуты и это видно далее из текста.
Но для новостей по Пьятому проканает
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Да потерпи, чуток. На Россия 1, щас тебе пропагандоны все правильно переведут-растолкуют...
А там и петушарий подтянется....

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В смысле продолжать бороться с коррупцией!
Я, вообще-то, и начала ещё не видел!!!
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Не наговариваете! В прошлом году бабушку-коррупционерку оштрафовали, яблоки продавала на тротуаре.
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Висунь голову із сраки- побачиш!
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Хехе! Борьба по нашему- если коррупцию невозможно остановить, то её следует возглавить.. рыба гниет с головы
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Так реформи дають результат, зростаючий на 30-40% в рік дефіцит зовнішньоторговельного балансу на коисть ЄС, втеча туди ж голів, робочих рук.
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По душе реформа здравоохранения, - пусть идёт в украинскую поликлинику... или попросит советов у и.о. Супрун...
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ну, ей же надо что-то говорить..
опять же - с северным потоком-2... слегка стыдно...
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Кто-нить видит 146-ю рехворму? А потрох видит. Даже Меркель похвалила.....за то, что он видит. Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией - Цензор.НЕТ 652
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Приїхала Меркель, привезла торбу пустих похвал. Усім роздала. Хоч би якийсь дарунок привезла, чи що. Кому треба ті брехливі похвали?
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Долго еще нам эти РАХФОРМЫ прийдется расхлебывать.
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Ворам нельзя было позволять делать резких телодвижений.
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Кацапы и зрадофилы перевозбудились. Дежурят под каждой позитивной новостью, отрабатывая кремлевскую установку, что в Украине позитива быть не может. Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией - Цензор.НЕТ 5386
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Меркель - та людина, котра є головним автором європейського лицемірства щодо України. Ллючи крокодилячі сльози з приводу анексії Криму та загарбання Донбасу, Німеччина вже після цих двох жахливих актів зробила все, щоб було здійснено наступний акт війни щодо України - а саме, будівництво обхідного потоку Норд Стрім.

Цей газовий маршрут не має жодного економічного змісту, окрім військового. Для того, щоб мати можливість, не турбуючи європейського обивателя, захопити Україну, Путін споруджує супердорогу трубу дном моря. Реальна собівартість прочкаки газу таким способом буде в рази дорожче вже існуючого українського напряму. Це робиться виключно з метою підкорити нас Москві.
[Меркель є головним автором європейського лицемірства щодо України - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1541058142-merkel-e-golovnim-avtorom-evropeyskogo-litsemirstva-shchodo.html
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Нам не в чем винить немцев, потому что они нам ничем не обязаны и заботятся только о своем благополучии. По большому счету.
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а надо чтобы в Германии пришли к власти русофилы и вообще наступил трындец?
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Просто рехформы выгодны для нее, а не для нас.
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"Реформы... реформы... тридцать пять тысяч одних реформ!..."
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"Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией" - а Хряк внимательно слушает и продолжает воровать, ну не может он ничего поделать с клептоманией, болезнь сильнее его, папа его сидел за воровство госбюджета, так что мы здесь видим воровскую династию, Вальцману надо помочь, надо изолировать его на достаточный для выздоровления срок, дело в том, что он этим вирусом клептомании разлагает окружающих, и особенно подчинённых, а страдает весь украинский народ, так как реформы буксуют, или просто саботируются.
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Кому интересно. Прости, Господи! Очередная реформа?
В недоуряде решили снизить нижний порог блокировки НН с 500 000грн до 50 000грн. Ну что господа бизнесмены? Думали что о вас государство забыло? Новый год скоро, каникулы, надо денежек в бюджет поднабрать что бы было что оттуда по карманам растаскивать. На красивую жизнь себе и своим родственичкам. мля, покращення
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Жаль, Виталик занят, комп помыть пытается. А то ведь- развлек бы старушку, по-немецки бы объяснил ей, прелести реформы ведьмы Супрун.
Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 4055
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Не надоело еще постить картинки с кацапского пропагандонского ресурса "РИА Новости"? Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 4404
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Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 7167не мешай ему-они друг друга самолайкают,так легче этих полудурков вычислять-они научились ники менять,а этот то ли тупой,то ли ленивый
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Он потупив глаза, скромно ответил: "Я только делаю свою работу... не захваливайте меня так"...
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А потом добавил: На моем месте так поступил бы каждый!
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А, как обстоят дела в область борьбы с коррупцией в Германии?
Шрёдер уже сидит? Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 1155
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Классные реформы фрау Меркель. Открывай границу ЕСЛИ РАБСИЛА УКРАИНСКАЯ НУЖНА.
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Та не поедет почти никто из Украины в Бундес на работу.
Это надо будет язык ЗНАТЬ, что бы профессиональную сертификацию получить. Обучение пройти и проходить ежегодно -- а каждый семинарчик, как минимум 230 евриков.
Иначе, никакой страховой и социальной защиты, а так же никакого допуска к технике, технологиям и инструментам.
Думаю, немецким фирмам дадут возможность и право обучать и нанимать уже обученных украинских работяг... -- если работяги найдутся, конечно...
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Поедут! Поляки не лучше наших были. А учение это хорошо. Только язык тяжеловат немецкий. Молодежь запросто может ехать.
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У поляков, европейская сертификация в Польше проходит -- им, каждому, язык не обязателен -- достаточно одного языковеда в бригаде.
Я ж грю: немецкие фирмы должны обучение проводить в Украине -- желательно на украинском языке. ...но Украина не в ЕС пока...
Побачым... -- пока я не вижу рабочих перспектив для украинцев в Германии. Те же поляки все ниши позанимали...
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Коррупция должна быть, как в Германии -- исключительно в высших эшелонах власти и бизнеса...
...простой и средний уровень должен быть чист, как попка младенца!
А бороться с коррупцией -- самое коррупционное занятие... *)
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Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 7920еще один порохобот...сколько ж она шоколада у пороха требует,а?
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А нечего, что та сама Меркель является главным спонсором терроризма в Европе поддерживая северный поток 2. В общем два агента кремля хвалят друг друга.
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Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 548недавно пороха и волкер хвалил...тоже видать агент кремля,да лишнехромосомный?
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Ну может не совсем и агенты кремля .. А во то что Меркель и Волкер порохоботы , это давно известно каждому зрадофилу на Цензоре ..! Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 6166 .
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У меня вот только один вопрос, если вы зрадофилы все это знаете, почему по прежнему поддерживаете главного зрадофила с Банковой, чисто из зрадофильской солидарности или за деньги?
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Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией

Меркель похвалила Україну за реформи і закликала боротися з корупцією - Цензор.НЕТ 5336

Инструкция по борьбе с ветряными мельницами
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Ну да ценности это хорошо , а СП -2 еще лучше . Вообще такие мелочи как права человека всегда могут подождать когда речь идет про миллиарды евро , экс канцлер Бундеса вообще на зарплате у газпрома , но от куда в Германии корупция.
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ты же за договор после 2019 "Нафтогаза" - там надо было с коррупцией побороться, увеличить добычу газа, привлечь инвесторов...Ничего нет...Се ля ви))
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хуйло агентессе пообещало обеспеченную старость
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"Порошенко...,- це абсолютно продажна істота, яка ніколи не була патріотом України, і яка сьогодні заробляє на війні мільярди, постачає на власну армію свій мотлох, абсолютно не придатний, по фантастичних цінах...
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Мы не в счет, главное, что европейцам нравятся наши "реформы".
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