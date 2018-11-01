 Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель отметила, что Украине важно продолжать борьбу с коррупцией. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы также говорим о важности борьбы с коррупцией", – подчеркнула Меркель.

Кроме того, она признала, что Украина демонстрирует определенные успехи в процессе реформ, и, в частности, в реформировании системы здравоохранения.

"Мы говорим о том, что 20 миллионов граждан уже зарегистрировались в рамках новой национальной системы страхования", – сказала Меркель.

Канцлер ФРГ считает, что процесс реформ в Украине нужно продолжать и отмечает важность реформы децентрализации. Кроме того, Меркель заверила, что сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом продолжится.

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Напомним, по результатам недавнего общенационального опроса населения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, 79% украинцев считают коррупцию самой большой проблемой, которая мешает развитию страны.





