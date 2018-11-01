 Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель отметила, что Украине важно продолжать борьбу с коррупцией. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полторак и еще 2000 военнослужащих, работающих с материальными ценностями, прошли проверку на полиграфе, - Минобороны
"Мы также говорим о важности борьбы с коррупцией", – подчеркнула Меркель.
Кроме того, она признала, что Украина демонстрирует определенные успехи в процессе реформ, и, в частности, в реформировании системы здравоохранения.
"Мы говорим о том, что 20 миллионов граждан уже зарегистрировались в рамках новой национальной системы страхования", – сказала Меркель.
Канцлер ФРГ считает, что процесс реформ в Украине нужно продолжать и отмечает важность реформы децентрализации. Кроме того, Меркель заверила, что сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом продолжится.
Также на Цензор.НЕТ: НАПК разработало проект закона "О защите разоблачителей коррупции"
Напомним, по результатам недавнего общенационального опроса населения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, 79% украинцев считают коррупцию самой большой проблемой, которая мешает развитию страны.
безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",
Значок "Ну, Путин, погоди!
2. Слова Меркель об "успехах" пересмыкнуты и это видно далее из текста.
Но для новостей по Пьятому проканает
А там и петушарий подтянется....
Я, вообще-то, и начала ещё не видел!!!
опять же - с северным потоком-2... слегка стыдно...
Цей газовий маршрут не має жодного економічного змісту, окрім військового. Для того, щоб мати можливість, не турбуючи європейського обивателя, захопити Україну, Путін споруджує супердорогу трубу дном моря. Реальна собівартість прочкаки газу таким способом буде в рази дорожче вже існуючого українського напряму. Це робиться виключно з метою підкорити нас Москві.
[Меркель є головним автором європейського лицемірства щодо України - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1541058142-merkel-e-golovnim-avtorom-evropeyskogo-litsemirstva-shchodo.html
В недоуряде решили снизить нижний порог блокировки НН с 500 000грн до 50 000грн. Ну что господа бизнесмены? Думали что о вас государство забыло? Новый год скоро, каникулы, надо денежек в бюджет поднабрать что бы было что оттуда по карманам растаскивать. На красивую жизнь себе и своим родственичкам. мля, покращення
Шрёдер уже сидит?
Это надо будет язык ЗНАТЬ, что бы профессиональную сертификацию получить. Обучение пройти и проходить ежегодно -- а каждый семинарчик, как минимум 230 евриков.
Иначе, никакой страховой и социальной защиты, а так же никакого допуска к технике, технологиям и инструментам.
Думаю, немецким фирмам дадут возможность и право обучать и нанимать уже обученных украинских работяг... -- если работяги найдутся, конечно...
Я ж грю: немецкие фирмы должны обучение проводить в Украине -- желательно на украинском языке. ...но Украина не в ЕС пока...
Побачым... -- пока я не вижу рабочих перспектив для украинцев в Германии. Те же поляки все ниши позанимали...
...простой и средний уровень должен быть чист, как попка младенца!
А бороться с коррупцией -- самое коррупционное занятие... *)
Инструкция по борьбе с ветряными мельницами