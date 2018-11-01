 Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки России

Об этом сообщила пресс-служба группы DCH, передают Українські новини.

"Это вопрос из политической плоскости. А я политикой не занимаюсь. Мои вопросы - бюджеты и зарплаты в моих компаниях, налоги, которые мы платим, социальные проекты", - сказал Александр Ярославский, отвечая на вопросы журналистов относительно появления его фамилии в списках лиц, по отношению к которым введены ограничительные экономические меры, обнародованных правительством Российской Федерации.

Александр Ярославский - украинский бизнесмен, основатель, владелец и президент группы DCH. Крупный инвестор украинской экономики: вложения в развитие только Харьковского региона превысили 1 млрд долларов. Сферы приоритетных бизнес-интересов интересов группы DCH Ярославского — промышленность, транспорт, девелопмент, производство строительных материалов, гостиничный бизнес, спорт и другое. Кандидат технических наук, почетный доктор Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.