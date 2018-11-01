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Все про:санкции (7029) Ярославский (131)

 Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки России

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки Российской Федерации, куда попали также другие представители украинского бизнеса, политики и общественные деятели.

Об этом сообщила пресс-служба группы DCH, передают Українські новини.

"Это вопрос из политической плоскости. А я политикой не занимаюсь. Мои вопросы - бюджеты и зарплаты в моих компаниях, налоги, которые мы платим, социальные проекты", - сказал Александр Ярославский, отвечая на вопросы журналистов относительно появления его фамилии в списках лиц, по отношению к которым введены ограничительные экономические меры, обнародованных правительством Российской Федерации.

Александр Ярославский - украинский бизнесмен, основатель, владелец и президент группы DCH. Крупный инвестор украинской экономики: вложения в развитие только Харьковского региона превысили 1 млрд долларов. Сферы приоритетных бизнес-интересов интересов группы DCH Ярославского — промышленность, транспорт, девелопмент, производство строительных материалов, гостиничный бизнес, спорт и другое. Кандидат технических наук, почетный доктор Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.

Источник: https://censor.net.ua/n3094647
 
   
 Топ комментарии
 
теперь каждый из 322 страдальцев будет описывать свои чувства?
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Им лучше было бы дать один общий ответ.
...Не поверю, что наши металлургические предприятия не могут по такому случаю изготовить один колоссальный болт.
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Вже навіть останні ідіоти зрозуміли що у Пороха немає бізнесу в рашці. Але знаходяться такі що дуже хочуть вірити в те що він там є.
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В Днепре никогда не будет современного аэропорта .
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критерий очень простой - номер счета в банке страны оккупанта, материальные ценности и название фирмы, ведущий бизнес с агрессором
- или есть или нет
все остальное - лирика
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А ведь он молодец!
И полный ответ дал журналистам, и ничего из этого ответа не понятно!
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У Мертвечук-Марченко нефте-добыча в ПаРаше. Против них нужны санкции Украины.
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большая часть из этих денег идет на финансирование сепаратистов и строительство кримского моста
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Ну так що, курва, усім їм за це надати "героя" з довічним утриманням...?
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Ну Рошен ведет бизнес с агрессором. Его в списках нет. И что?
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Вже навіть останні ідіоти зрозуміли що у Пороха немає бізнесу в рашці. Але знаходяться такі що дуже хочуть вірити в те що він там є.
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Только идиоты в это верят. И только идиоты не верят в доказательства того, что в Рашке и в Крыму активно продается продукция Рошен.
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https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=941829.0

Рошен набирает на работу сотрудников в РФ, но не ведет в РФ бизнес? Серьезно?
И на кого рассчитана эта очевидная ложь?
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где каммент Липецкого?
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теперь каждый из 322 страдальцев будет описывать свои чувства?
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Та тут вопрос в другом...
Их по этому списку отлавливают журналисты!
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значит...надо всех...перетерпеть
(журналисты не остановятся)
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просто у журналистов руки чешутся, хочется денежку заработать...
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Им лучше было бы дать один общий ответ.
...Не поверю, что наши металлургические предприятия не могут по такому случаю изготовить один колоссальный болт.
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Так це приватна справа Ярославського, як і його капітал.
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по классике должно быть 300 страдальцев. хто эти 22? )
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Александр Ярославский - из милиционера-инспектора превратился в успешного харьковского предпринимателя и главного спонсора города. Владея футбольным клубом "Металлист", он стал генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012. Сейчас Александр Владиленович - собственник многочисленных предприятий и компаний.
https://antikor.com.ua/articles/172708-aleksandr_jaroslavskij_biznes-putj_ot_aljfonsa_do_shesterki_kolomojskogo._chastj1
Александр Ярославский: бизнес-путь от альфонса до шестерки Коломойского. Часть1

Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки России - Цензор.НЕТ 4069
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"Путин х***о!...ла-ла-ла" это при его молчаливом согласии ?
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Просто вопрос: а остальные у нас чьи шестёрки?
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Брали бы и на своих страницах постили вот эту картинку:

Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки России - Цензор.НЕТ 3878
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ПАРУ СЛОВ ЗА САНКЦИИ
и прочую, никак не влияющую на жизнь обычных людей, хр@новину
и прочую, никак не влияющую на жизнь обычных людей, хр@новину. Все так всполошились. Кое-кто даже зааплодировал, не разобравшись. Другие просто задумались. Но, и тем и другим не дают покоя два вопроса. Итак, вопрос первый. Почему в этом списке нет фамилии Порошенко? Ответ очень простой. Потому, что в американских и европейских санкциях нет фамилии Путин. Есть и много других причин, но можно остановится на этой.
Второе. По какому принципу подбирался список и что теперь будет с активами тех, кто в него попал. Отвечаю. Список - политический (казак Гаврилюк, Семенченко, Супрун, Никой). Декларативный. Для собственного избирателя и западных партнеров. Мол, воюем по всем фронтам. Украина вводит санкции и ограничения, мы отвечаем взаимностью. Так и живём.... Хотя статистика утверждает обратное. На пятый год военного конфликта на Донбассе, Украина и Россия являются крупнейшими торговыми партнёрами. Растёт и импорт и экспорт.
Далее. У большинства из фигурантов этого списка априори никаких активов в России нет. А если и были бы, то их давно бы уже забрали без всяких списков и Постановлений. А вот у тех, у кого реально всегда были и есть финансовые интересы в "стране-агрессоре", и сегодня имеется нормальная коммуникация с высшим политическим руководством России. Прямо или через посредников - не важно. Зато теперь они смогут заявить о своей анти росийской, а значит проевропейской или проамериканской позиции. Как говорится, попробуй возрази, когда против тебя вводят санкции.
Что касается нескольких представителей различных олигархических групп, которые реально имеют определённые финансовые интересы в России или на временно оккупированных территориях, то тут преследуется иная цель и иная грань политической игры. Скоро в Украине выборы. А это может стать хорошим аргументом давления или, как модно сейчас говорить, "принуждения к миру"... В смысле, к финансированию и поддержке правильных кандидатов...
Так что, я думаю, что список сбалансированный и имеет больше политической окраски, нежели экономической составляющей. Впрочем, как Европейские антироссийские санкции. Громких заявлений много. При этом строится крупнейший энергетический проект Северный Поток- 2 и продолжается сотрудничество во многих сферах экономики. В том числе, в военной сфере. Напрямую или через третьи страны - не столь важно. Существует достаточно реальных схем взаимодействия...
И потому, я бы не создавал из этого списка какую-то сенсацию и не предрекал бы обострение ситуации. Все это вполне вписывается в общую публичную канву взаимоотношений двух стран и крупных геополитических разборок между Вашингтоном и Москвой, в том числе, и за влияние на Украину.
Дмитрий Спивак
[ПАРУ СЛОВ ЗА САНКЦИИ]: Посмотри! http://ua24ua.net/paru-slov-za-sanktsii/
😜
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якби ви щось значили, ви б теж у тому списку були, незалежно від того, є у вас там гроші, чи ні
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От для етого те "санкции" помойные и вводили.
Шоб их каментировали)
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Да ладно..Он т.з."Пловец" делает ( название лучше "Пластун") ...
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Кандидат технічних наук, почесний доктор Харківського національного університету ім. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3094647

Прям таки наш український Леонардо да Вінчі.
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пам'ятаю до 2014 біля отелю Ярославського Прем'єр Палас 5тизіркового у Харкові вісив прапор рф та України, а потім його зняли. Хутін захопленням Криму втратив Україну і орбіти впливу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯрославский прокомментировал свое включение в санкционные списки России
 
 
 
 
 
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