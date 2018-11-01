 Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки России

Об этом сообщила пресс-служба группы DCH, передают Українські новини.
"Это вопрос из политической плоскости. А я политикой не занимаюсь. Мои вопросы - бюджеты и зарплаты в моих компаниях, налоги, которые мы платим, социальные проекты", - сказал Александр Ярославский, отвечая на вопросы журналистов относительно появления его фамилии в списках лиц, по отношению к которым введены ограничительные экономические меры, обнародованных правительством Российской Федерации.
Александр Ярославский - украинский бизнесмен, основатель, владелец и президент группы DCH. Крупный инвестор украинской экономики: вложения в развитие только Харьковского региона превысили 1 млрд долларов. Сферы приоритетных бизнес-интересов интересов группы DCH Ярославского — промышленность, транспорт, девелопмент, производство строительных материалов, гостиничный бизнес, спорт и другое. Кандидат технических наук, почетный доктор Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.
- или есть или нет
все остальное - лирика
И полный ответ дал журналистам, и ничего из этого ответа не понятно!
https://antikor.com.ua/articles/172708-aleksandr_jaroslavskij_biznes-putj_ot_aljfonsa_do_shesterki_kolomojskogo._chastj1
Рошен набирает на работу сотрудников в РФ, но не ведет в РФ бизнес? Серьезно?
И на кого рассчитана эта очевидная ложь?
Их по этому списку отлавливают журналисты!
(журналисты не остановятся)
...Не поверю, что наши металлургические предприятия не могут по такому случаю изготовить один колоссальный болт.
https://antikor.com.ua/articles/172708-aleksandr_jaroslavskij_biznes-putj_ot_aljfonsa_do_shesterki_kolomojskogo._chastj1
Александр Ярославский: бизнес-путь от альфонса до шестерки Коломойского. Часть1
и прочую, никак не влияющую на жизнь обычных людей, хр@новину
и прочую, никак не влияющую на жизнь обычных людей, хр@новину. Все так всполошились. Кое-кто даже зааплодировал, не разобравшись. Другие просто задумались. Но, и тем и другим не дают покоя два вопроса. Итак, вопрос первый. Почему в этом списке нет фамилии Порошенко? Ответ очень простой. Потому, что в американских и европейских санкциях нет фамилии Путин. Есть и много других причин, но можно остановится на этой.
Второе. По какому принципу подбирался список и что теперь будет с активами тех, кто в него попал. Отвечаю. Список - политический (казак Гаврилюк, Семенченко, Супрун, Никой). Декларативный. Для собственного избирателя и западных партнеров. Мол, воюем по всем фронтам. Украина вводит санкции и ограничения, мы отвечаем взаимностью. Так и живём.... Хотя статистика утверждает обратное. На пятый год военного конфликта на Донбассе, Украина и Россия являются крупнейшими торговыми партнёрами. Растёт и импорт и экспорт.
Далее. У большинства из фигурантов этого списка априори никаких активов в России нет. А если и были бы, то их давно бы уже забрали без всяких списков и Постановлений. А вот у тех, у кого реально всегда были и есть финансовые интересы в "стране-агрессоре", и сегодня имеется нормальная коммуникация с высшим политическим руководством России. Прямо или через посредников - не важно. Зато теперь они смогут заявить о своей анти росийской, а значит проевропейской или проамериканской позиции. Как говорится, попробуй возрази, когда против тебя вводят санкции.
Что касается нескольких представителей различных олигархических групп, которые реально имеют определённые финансовые интересы в России или на временно оккупированных территориях, то тут преследуется иная цель и иная грань политической игры. Скоро в Украине выборы. А это может стать хорошим аргументом давления или, как модно сейчас говорить, "принуждения к миру"... В смысле, к финансированию и поддержке правильных кандидатов...
Так что, я думаю, что список сбалансированный и имеет больше политической окраски, нежели экономической составляющей. Впрочем, как Европейские антироссийские санкции. Громких заявлений много. При этом строится крупнейший энергетический проект Северный Поток- 2 и продолжается сотрудничество во многих сферах экономики. В том числе, в военной сфере. Напрямую или через третьи страны - не столь важно. Существует достаточно реальных схем взаимодействия...
И потому, я бы не создавал из этого списка какую-то сенсацию и не предрекал бы обострение ситуации. Все это вполне вписывается в общую публичную канву взаимоотношений двух стран и крупных геополитических разборок между Вашингтоном и Москвой, в том числе, и за влияние на Украину.
Дмитрий Спивак
[ПАРУ СЛОВ ЗА САНКЦИИ]: Посмотри! http://ua24ua.net/paru-slov-za-sanktsii/
😜
https://www.facebook.com/Randevu.5.ua/videos/350380075737072
Шоб их каментировали)
Прям таки наш український Леонардо да Вінчі.