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Все про:Кучма (1712) Мельниченко Николай майор (503) пленки Мельниченко (21)

 На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко

Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко заявил, что пленки с записью из кабинета второго президента Украины еще не до конца расшифрованы.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Также читайте: Мельниченко готов передать НАБУ оригиналы пленок: На этих записях задокументирована ОПГ, которая занималась убийствами и грабежом государства

Говоря о том, что сквозь вспоминаются какие-то разные эпизоды (Есть упоминания, что на пленках есть доказательства: фальсификации выборов, причастности Тимошенко к убийству Щербаня, продажи Украиной "Кольчуг") Мельниченко отметил, что "на записях есть очень много информации".

"Ой. .. на записях есть много информации", - заявил Мельниченко. - "Чтобы расшифровать эти записи, нужна работа не одного года специалистов по шумоочистке и расшифровке записей"

Полный текст интервью с Николаем Мельниченко "Ми робили із Луценком державний переворот". Інтерв'ю з автором "касетного скандалу" читайте ЗДЕСЬ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я дал Мельниченко несколько сотен тысяч долларов. Коля - исторический парень, если бы не его пленки, Кучма зашел бы на третий срок, - Бродский. ВИДЕО

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3094644
 
 
 Топ комментарии
 
шото этот хитро сделанный Мельниченко мне порядком надоел за эти долгие годы а точнее достал много говорит а пленок нет Короче балабол решил перед выборами срубить бабла а дорога ему в СБУ На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 6859
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Януковича вырастил и поставил Кучма. Янукович действовал вместе с Путиным и Медведевым. Порошенко тоже вышел из кучмовского инкубатора, и на пленках Мельниченка слышно, как Порошенко дает клятву верности Кучме. Кучма - создатель кланово-олигархической системы в Украины.

Сегодня этот враг Украины и украинской нации виновен в том числе и в развязании войны на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8MKUGgK64
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Не. Просто, он их хорошо зашифровал.
Да, и пленка посыпалась. На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 7589
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Ну думаю голос одного невідомого (Інкогніто) ми і без спеців пізнаємо...
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Нормальний мужик, нє?
Этерингтон займет должность замглавы СММ ОБСЕ в Украине
Сьогодні о 16:18•РБК-Україна

Марк Этерингтон займет должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СММ.

"Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя Главы Миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо Миссии и Украины", - говорится в сообщении в Twitter.

Отметим, что Этерингтон бывший десантник британской армии. В 1992-1995 годах работал в наблюдательной миссии Европейского союза в Югославии.

Также он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово. То есть, приложил руку к развалу Югославии, а затем и Сербии.

Кроме того, Этерингтон принимал участие в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане. А с 2014 года член миссии ОБСЕ в Украине.
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С Тимошенко понятно. Что там про Порошенкина? Он тогда еще у Кучмы портфель носил и в красном пиджаке рассекал.
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Ты перепутал Порошенко с кремлевским хуйлом...!... На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 9724.... - который и правда в красном пиджаке таскал портфель за.... - блин..., забыл...., - как там фамилия тогдашнего босса хуйла....
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Незабаром вибори.. З майора був би відмінний президент країни.
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Щось майор мовчав-мовчав,а тут взяв та й забалакав. Мабудь,також в президенти хоче...
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Конешно забалакав). Выборы приближаются. Бабе Юле опять убийство Кеннеди шить будут. Почитай, что он там наморозил.
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пора, пора США впрягаться в это дело и ставить крест на кучмо-рошеновской мафии, а не заниматься поставками всякой подушек, одеял и муляжей Джавелинов
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Интересно, ньютермин "кучмо-рошенковская мафия" ты "роял-флешь" сам придумал или твой куратор тебе подсказал....?... На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 190
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Януковича вырастил и поставил Кучма. Янукович действовал вместе с Путиным и Медведевым. Порошенко тоже вышел из кучмовского инкубатора, и на пленках Мельниченка слышно, как Порошенко дает клятву верности Кучме. Кучма - создатель кланово-олигархической системы в Украины.

Сегодня этот враг Украины и украинской нации виновен в том числе и в развязании войны на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8MKUGgK64
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А-а-а... понятно... - значит все таки куратор тебе подсказал, новое, откровенно высосанное из пальца словосочетании....
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правильно! украинцам нужно подготовить петицию и обратиться к правительству США за официальной помощью в расследовании преступлений кучмо-рошеновской мафии
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А в доказательства, что представишь...?... - неужели это, видео на ютубе, которое я даже не понимаю зачем ты к своим побрехенькам прикрепил... На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 8841
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Давай сделаем ставки, куда тебя пошлет "Гос.деп" и генеральный прокурор США с такими доказательствами....
1) в жопу...
2) на "хутор бабочек ловить"....
3) или просто предложит "прогуляться лесом"....
Ты "роял-флешь" какой пункт выбираешь...?.... На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 8441
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....Неужели "овощь" хуйла конфетами "рошен" угощал...!... На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 3215... - звичайно це зрада... На записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко - Цензор.НЕТ 3215
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А хуйло на видео еШо выглядет как не хуйло, а так... подхуйлик
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Все эти "записи" не годятся для идентификации!!! Мельниченко не смог предоставить ФБР оригиналов и устройство на которое писал!!!
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шото этот хитро сделанный Мельниченко мне порядком надоел за эти долгие годы а точнее достал много говорит а пленок нет Короче балабол решил перед выборами срубить бабла а дорога ему в СБУ
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Еще 50 лет можно будет использовать перед выборами !
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Майор ти вже ніхто і звати тебе ніяк. Виконавець сидить. Замовник застрелився. Довести що замовляв особисто Кучма - шансів нуль. Твоя появи не інакша як спроба комусь сплутати карти перед вибоами. Плівки зробили свою функцію : помаранчева революція перемогла. Щось витиснути ще не вийде та і не потрібно. Ти просто нікому не потрібний шмат лайна якомку захотілось нагадати про себе.
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Только благодаря этому майору
мы к власти привели Юща, Юш Яныка, а Янык Порошенко. Порошенко сейчас приведет Жюдю.
Не знаю Жору Гонгадзе, но знаю несколько журнашлюшек, и все они всё продадут за зеленые.

Как показало время Кучма был лучшее из худшего.
Я помню эти времена. Криминал расстреливали налево и направо. По городам передвигались расстрельные команды. Мой знакомы полковник до сих пор, когда нажрется, говорит, что в рай не попадет, т.к. убивал людей за деньги.
Где-то Жора попал или попал под горячую руку.
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7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!

Кучма: Ну це зрозуміло.

Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
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украинцам нужно подготовить петицию и обратиться к правительству США за официальной помощью в расследовании преступлений кучмо-рошеновской мафии
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Там и без плёнок понятно, что Кучмо и литвин старый хитрый 🦊 лис замешаны в убийстве и грабеже в особо крупных размерах государства А Мельниченко скорее всего двойной агент,ему лишь бы платили
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".... чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов..."

На плёнках записаны вопросы "что, где, когда ?" или чучма так изъяснялся что нужны годы расшифровки ? Охотно верю, чмо есть - чмо.
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Помнится Тарас Чорновол бегал по Раде с портфелем и рассказывал что там полно компромата на всех который собрал его отец.Все искал кто в своей партии ему место даст.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа записях есть много информации, чтобы их расшифровать нужны годы работы специалистов, - Мельниченко
 
 
 
 
 
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