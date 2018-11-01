 Сенченко о санкциях России: "Меня это не задевает. Оккупанты еще в 2014 году разграбили все мои предприятия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 1 ноября в комментарии Крым.Реалии.
"Не знаю, как кого, но меня это не задевает. Все, что касается моих собственных усилий, чтобы мы выиграли эту войну, они никакими санкциями не могут быть изменены. Мы сделаем все, чтобы оккупанты убрались из Крыма. В отношении меня, могу сказать единственное – они еще в 2014 году объявили все мое имущество имуществом "республики Крым" и разграбили все предприятия. Ни фактически, ни психологически ничего не меняется", – сказал он.
Сенченко добавил, что "Сила права", которую он возглавляет, "как занималась четыре года судами против России в интересах украинских граждан, так и будет этим заниматься".
Напомним, что Россия ввела персональные экономические санкции против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Всего российское правительство ввело санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".
Позже стало известно, что они затронут более 400 юридических и физических лиц. Активы в РФ ряда украинских граждан, которых Россия отнесет к числу наносящих ей вред, будут заблокированы. Также, как пояснял глава правительства РФ Дмитрий Медведев, речь идет о запрете поставок в Россию определенных категорий украинских товаров.
Но впереди еще 47 рыл... наверное еще более одаренные....или более преданные....
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
3. Ханский дворец. Новости "реставрации". Административный корпус весь в трещинах. На фресках над окнами видны смещения, т.е. угол здания просел и движется к руслу реки Чурук-Су. Это ****. Мы реально его теряем. Начался новый этап разрушения Хансарая. Я недавно писал, что мы находимся накануне его, но не мог подумать, что активная фаза уже началась. Распространяйте информацию. Это пока единственный способ противостоять утрате нашего культурного наследия.4. На месте дворца Калга-Султана в Акмесджите (Симферополь) хотят построить ХРАМ. У меня всё…5. Армянск вчера вечером снова задыхался. Тем временем в городе состоялась встреча оккупантов с трудовыми коллективами, на которой водили вилами по воде, не сказали никакой конкретики и не нашли выхода из ситуации с продолжающимся отравлением города. Подробней прочтите по ссылке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10577110805023784976. Жительница Армянска вернулась в отравленный город: "Не было меня 2 с лишним месяца дома. Вернулась. Неее, я не ною. Только скажите, как это все отмыть? Резиновые рукавицы есть. Респиратор найдем. У тех, у кого все здорово, прошу помолчать. Шутить можно - веселее отмывать. А в остальном… Хи-хи". Комментарии: "Что не жалко - выбрасывайте сразу, а вообще: губка кухонная (побольше), моющее средство (получше), щётка, горячая вода, ведро терпения и в бой", "Надо в прокуратуру Крыма писать, их ответ в генпрокуратуру отправлять, прикрепляя ответы от «экологии» и местных чинуш. Ну это же ЧЕРНОБЫЛЬ, мать его!!!! А всем говорится, что вы, простите, дураки и вам это всё кажется - МАССОВОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ. А последствия для организма вообще никого там не интересуют. Плюс-минус миллион душ для олигархов - не цена! (Сарказм). Это просто геноцид на крови и деньгах", "У меня не получилось все отмыть. Налет убрала, а цвет остался ржавый", "Зато умники пишут, что всё хорошо и это укрсми нагнетают обстановку!!!", "Ужас, конечно. Я представляю, что в наших легких, да и не только. Все мы тут хорошо хапанули еще в конце августа(((" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057991492122361862 7. Жителей оккупированного Армянска, которым оккупанты запретили митинговать, зовут на концерт "Славься Отечество наше свободное!", посвященный оккупационному "Дню народного единства". И ведь найдутся холопы, которые побегут праздновать "свободу" порабощенных россией людей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10579929290112655388. Очередной выводок саранчи собрался осчастливить своим понаездом Феодосию - поступило предложение отгородиться от них забором: "Скоро уже к вам переезжаем. Подскажите, пожалуйста, нужна ли нам зимняя резина с собой?". Ответы: "В Крым едете - все берите, тут все пригодится", "Это очень серьёзный вопрос - пока не переезжайте, подумайте", "Тю! Еще сюда резину тянуть! Ты шо! Здесь купишь, и все дела! В три раза дороже, правда. Потом привыкнешь", "Денег побольше", "Что значит переезжаем?? Не надо, мы не резиновые мексиканцы??", "Пора забор строить, как Трампуша. Не к добру эти ихние «переезжаем»…" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1057546460621930497 (скрин).
9. Амыжыбратка съездила на материковую Украину и сильно перевозбудилась: "До слёз. Было приятно сегодня в Украине, в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) увидеть эту надпись на первом этаже пятиэтажного дома ("Керчь, мы скорбим!"). Понимаешь, что великое горе затронуло наших братьев и сестёр из Украины. К большому сожалению, это не понять многим троллям, фашистам и верхушке Украины, что чужого горя не бывает, а тем более не бывает чужих детей. Мы очень надеемся на то, что новая власть, возможно, будет с мозгами, и отношения между братскими странами наладятся". Комментарии: "Что вы все прицепились к Украине-то??? Что, так плохо жилось вам всем!!! И что она плохого сделала??? По крайней мере, никогда детей так массово не расстреливали!!! Все жили мирно и спокойно. Никакой охраны в школах, детсадах. Никаких ограждений. Одним словом, СВОБОДА!", "Бред несете. По всем каналам Украины выражали соболезнование, ни один канал не остался в стороне. И политики, и Порошенко, и Гройсман. К чему врать, используя трагедию, чтоб обосрать Украину?". Еще в комментариях русня повылазила - их возмутил фон надписи в цветах украинского флага https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105770989467616461310. Может, в связи с терактами в Керчи и Архангельске запретить колледжи, техникумы и заодно университеты?!? Ну ведь не ФСБ же запрещать!?!11. Каждый в Крыму может изобразить на стене или скале то, что ему ближе. Украинцы в оккупации рисуют свой флаг, рашисты дорисовывают свастику поверх украинского флага. Каждому свое https://twitter.com/wasily_crimea/status/1057988976068489217 P.S. Завершу выпуск сообщением крымского татарина: "Заметил, и уже давно, что самая ярая вата - это потомки тех, кого заселили в наши дома! Это те, кто привык жить "на всём готовом"! Яркий пример - Бахчисарай, старый город. Кто был - видел, как стоят наши дома в том же состоянии, в котором они были в 1944 году. Единственное изменение - спутниковые тарелки".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Не смотря на то что он подонок, еще тот, у него хватило ума, гордости и патриотизма все свои активы вывести из расейского эк. пространства. А не заглядывать в сраку Путлера ожидая милости.