 "Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах

"Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются", - сказал Л.Кучма, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета "ХАИ" в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные С.Вакарчуком в одном из недавних интервью.
"Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины. У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?" - сказал Л.Кучма.
Данилыч бы уже сидел в СИЗО вместе с Бродским
и вышел бы из него только один
Взрослый вроде дядько, а поведение как у юноши, который вчера стал студентом 1го курса.
вакарчук - проект олигархата
https://t.co/WDHFbuZm3M
Ray @Ray_net_ua
Жена Порошенко и деньги для детей инвалидов.
Государственный фонд, созданный за деньги украинцев, который возглавляет Мариниа Порошенко, закупил бутылки с водой "Моршинская" 0,5л, по цене 132грн за бутылку и услуги с подачи и сервировки этой воды по 422 тыс. грн.
быть, чтобы обсуждать всерьёз президентство клоуна, который может быть смешон
только для дебилов, или певца, который готов "пожертвовать своим
творчеством", но в президенты якобы идти "не хочет"...
https://strana.ua/news/165024-kamenskikh-vykladyvaet-otkrovennye-foto-v-kupalnike-iz-majami.html
Шоколадники тут гундосят что она популистка))) не вопрос - пусть авторитетная аудиторская компания международного уровня изучит деятельность премьер-министров с 2014 года, пусть грося и сеня реправатизируют хотя бы по одному облгазу или облэнерго у ахметова и порошенка и продадут их на открытом аукционе в 4 раза дороже, и только после этого у них появится право открывать свое вякало в сторону Тимошенко
Рональд Уилсон Рейган. (Без тернировок и участии).
Сегодня этот враг Украины и украинской нации виновен в том числе и в развязании войны на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8MKUGgK64
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
…А тепер, дивимося ОФІЦІЙНУ сторінку 57-ї окремої мотопіхотної бригади, до складу якої входить 34-й окремий мотопіхотний батальйон (34 омпб):