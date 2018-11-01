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 "Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма положительно оценивает возможное участие в президентских выборах музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

"Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются", - сказал Л.Кучма, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета "ХАИ" в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные С.Вакарчуком в одном из недавних интервью.

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"Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины. У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?" - сказал Л.Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3094638
 
   
 Топ комментарии
 
А когда его будут судить по делу Гонгадзе?
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Зато Кучка нашел команду с которой грабил страну 11 лет и сейчас не в стороне!
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США пора поставить крест на кучмо-рошеновской мафии
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в нормальном государстве после публичного интервью Бутусова с Бродским
Данилыч бы уже сидел в СИЗО вместе с Бродским
и вышел бы из него только один "Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах - Цензор.НЕТ 7282
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в нормальном государстве Бродский давно бы сидел.
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Зато Кучка нашел команду с которой грабил страну 11 лет и сейчас не в стороне!
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Бомонд не розбавляти потрібно, а розганяти
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На Рональда Рейгана тоже смотрели с ухмылкой, а он СССР развалил...
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шоколадные, вы прежде чем Рейгана в пример приводить почитайте его биографию - он почти десяток лет был губернатором Калифорнии, вел активную политическую деятельность, в отличии от наших клоунов
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и при чем здесь "шоколадные"? ну , спасибо что не матом...Но начинать с чего то надо! Пролетят на президента, попадут в ВР. ...для начала.
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У вакарчука был прекрасный шанс еще 10 лет назад начать - но ему не захотелось становиться соленым огурцом, но зато спустя 10 лет он почти решил им стать, и даже готов пожертвовать творчеством, но пока серьезных разговоров о том, чтобы стать президентом не ведет с его слов, и вопросы такие его очень обижают...
Взрослый вроде дядько, а поведение как у юноши, который вчера стал студентом 1го курса.
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И вы серьезно предлагаете рассматривать эту кандидатуру на должность президента? - это даже не утопия, а утопия в кубе
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Лично я Зеленского не уважаю...К Вакарчуку отношусь безразлично... Просто надоели наглые морды олицетворяющие независимость Украины эти 27 лет...
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Блять, задовбали ігнорамуси. С ухмилкою на Рейгана дивилися в срср, бо знали лише про нього те, що він - колишній актор. До речі, один з сучасників сказав про нього приблизно так: "Зіркою він не був, але був добрим актором".
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Носяться з цим вакарчуком, як дурень з писаною торбою. Хто і що воно таке? Істота, нездатна чітко і ясно викласти свої політичні погляди - чи то за відсутністю таких, чи то за відсутністю клепки в голові. "Блєять пєсєнкі" - великого розуму не треба. Один відомий письменник колись сказав, що люди мистецтва далеко не завжди бувають людьми розумними . Від себе додам, що найчастіше це - рефлексуючі інтроверти, нездатні розібратися у власних думках. У вакарчука немає не лише власних політичних поглядів. У нього немає ані чіткої програми дій, ані людей, які цю програму будуть втілювати в разі обрання, тобто, він не має партії як групи однодумців. Ким він залюднюватиме адміністрації? Випадковими людьми й пройдисвітами? А про обліко моралє цього персонажу промовисто свідчать його фото зі злодієм пінчуком та дружба з таким собі фрідманом, співвласником російського альфа-банку. Нормальна людина цим шахраям руки б не подала, а славік радісно фоткається, пишаючись знайомством.
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Это говорит о полной дебилизации избирателя. Кандидатуру вакарчука всерьез могут рассматривать только весьма недалекие люди с низким образованием и затрудненным доступом к информации.
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Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины." -

вакарчук - проект олигархата
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Впрочем как и все остальные кандидаты.
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если вы прочитали, и вам понравилось - то это не его мысли. Послушайте что и как он говорит - вот точно то происходит у него в голове. Не говоря уже о некоторых психических нарушениях.
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Пора этого ублюдка уже посадить на нары за убийство Гонгадзе и за утрату нашего ядерного потенциала. Это Гавнюк а не экспрезидент. И пора лишить его почетного звания экспрезидент с привилегиями, как и Дрыща.
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Вакарчук как личность для меня сдох.. Песни хорошие, но лицемер еще тот.. Весь в папу!!
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- Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, Менелаевич нашел для Хунтова место у самой люстры.(с)
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Обожаю эту семью...
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"Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах - Цензор.НЕТ 76 Ray‏ @Ray_net_ua

Жена Порошенко и деньги для детей инвалидов.
Государственный фонд, созданный за деньги украинцев, который возглавляет Мариниа Порошенко, закупил бутылки с водой "Моршинская" 0,5л, по цене 132грн за бутылку и услуги с подачи и сервировки этой воды по 422 тыс. грн.
"Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах - Цензор.НЕТ 1369
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поллитра моршинской в пластмассе 5,50 .. хотя.. може подделку продают
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Идиотами надо
быть, чтобы обсуждать всерьёз президентство клоуна, который может быть смешон
только для дебилов, или певца, который готов "пожертвовать своим
творчеством", но в президенты якобы идти "не хочет"...
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То ли дело президент зэк или президент барыга!! (((
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Я тоже "за" - Каменских меня устроит, только чтобы в минибикини была)))
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Не загрязняйте Кучмой информационное пространство...
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А че, еще молодые ребята, пусть набираются опыта. Жоль что когда он появиться, они станут такими же жлобами какие у нас сегодня в политике.
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он и есть президент Украины, только не последний.
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Вся эта шобла боится только Тимошенко. Особенно порохоботы.
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А при чем здесь Тимошенко? У Гройсмана есть в активе 3 миллиарда долларов, которые Коболев отсудил у Рашки и за которые получил 46 миллионов долларов премии. Вот пусть с этих денег и платит долги папередников, а не поднимает нам тарифы. Куда Гройсман зажал эти три миллиарда долларов, вот главный вопрос. 46 миллионов долларов из этих денег Коболев перевел своей маме в Америку, а остальные - где? Не надо искать в нашем лице дураков. Здесь все украинцы, считать умеем.
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Вся эта шобла боится только Тимошенко. Особенно порохоботы.
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Юлька эту шоблу-й..лу рыгошоколадную загонит под плинтус.
Шоколадники тут гундосят что она популистка))) не вопрос - пусть авторитетная аудиторская компания международного уровня изучит деятельность премьер-министров с 2014 года, пусть грося и сеня реправатизируют хотя бы по одному облгазу или облэнерго у ахметова и порошенка и продадут их на открытом аукционе в 4 раза дороже, и только после этого у них появится право открывать свое вякало в сторону Тимошенко
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Он Кучма вже натренувався як Шварцнегер. Бугай натренований, своїми безглуздими діями півкраїни завалив - і хоч би хни. Інакшого вже б привалило під якоюсь каменюкою, а цей ні - тренований бугаїсько.
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што-то рыжый таракан сегодня разкукарекался
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А кто против? Не догонят но хоть согреются. (За чужие миллионы).
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А какое видение будущего страны у Зеленского?
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"Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии..."

"Нехай тренуються", - Кучма про можливу участь Вакарчука і Зеленського у виборах - Цензор.НЕТ 9328

Рональд Уилсон Рейган. (Без тернировок и участии).
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Най би далі один співав, а другий клоунував, а то ВаЗєлін винайшли.
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Януковича вырастил и поставил Кучма. Янукович действовал вместе с Путиным и Медведевым. Порошенко тоже вышел из кучмовского инкубатора, и на пленках Мельниченка слышно, как Порошенко дает клятву верности Кучме. Кучма - создатель кланово-олигархической системы в Украины.
Сегодня этот враг Украины и украинской нации виновен в том числе и в развязании войны на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8MKUGgK64
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там проблема в мировоззрении....Он лидер первой экономики в Европе А.Меркель думает о немцах, она же - "мутти".))..живет в скромном домике и квартире...а представитель Гройсмана - - говорит - депутаты воруют и будут воровать...
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к президенту Украины только одно требование. Недостижимое! Не воровать!
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7.06.2000 р Кучма-Порошенко
Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!
Кучма: Ну це зрозуміло.
Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!
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Удивительный все-таки у нас избиратель. Полгода будут обсуждать кандидатов в президенты певцов, клоунов и прочих мимов. Это конечно трэш. Но лютый трэш - это кандидат с явными признаками синдрома Туретта. Полная деградация электората.
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У декого тренування проходить знову невдало. Пiсля зашквара з доном Карлєсом Хулiя Володимировна зашкварилася, нестерпно бажаючи примазатися перед виборами до військових, з ФЕЙКОВИМ прапором і неіснуючими "бійцями":
"Нехай тренуються", - Кучма про можливу участь Вакарчука і Зеленського у виборах - Цензор.НЕТ 703

…А тепер, дивимося ОФІЦІЙНУ сторінку 57-ї окремої мотопіхотної бригади, до складу якої входить 34-й окремий мотопіхотний батальйон (34 омпб):
"Нехай тренуються", - Кучма про можливу участь Вакарчука і Зеленського у виборах - Цензор.НЕТ 8195"Нехай тренуються", - Кучма про можливу участь Вакарчука і Зеленського у виборах - Цензор.НЕТ 6419
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах
 
 
 
 
 
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