 Полторак и еще 2000 военнослужащих, работающих с материальными ценностями, прошли проверку на полиграфе, - Минобороны

Проверку на полиграфе прошли более 2000 военнослужащих, работа которых связана с распоряжением материальными ценностями, с том числе и министр обороны Степан Полторак. Об этом на брифинге сообщил замначальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны Станислав Коношук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министр обороны прошел полиграф первым, затем были проверены все заместители министра, руководители департаментов, руководители отдельных структурных подразделений. Всего более 2000 военнослужащих прошли через полиграф", – сказал он.

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По словам Конощука, негативные рекомендации по результатам проверки на полиграфе получили 17% проверенных. Результаты проверки не являются основаниями для увольнения.

Чаще всего, по словам представителя Минобороны, взятки берут в военных комиссариатах.

"Там взятки составляют от 500 до 1000 долларов за решение вопросов непризыва. В военных частях это менее распространенное явление. При этом в большинстве случаев взятки предлагают за непривлечение к дисциплинарной или административной ответственности", – сказал Коношук.

В этом году в Минобороны утвердили антикоррупционную систему работы. Ее планируют реализовать в среднесрочной перспективе.

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