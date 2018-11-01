 ЕС и США должны отреагировать на проведение нелегитимных выборов в ОРДЛО санкциями, - Кучма

"Я считаю, что Европейский союз и Соединенные Штаты должны ответить на это санкциями", - сказал Л.Кучма журналистам в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также дал понять, что считает маловероятным отмену этих выборов в ОРДЛО, запланированных на 11 ноября. "Вы же видите, если Россия притащила на Совет безопасности ООН представителя так сказать из ОРДЛО (представительницу т.н. "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко. – Ред.) … "Выборы" состоятся", - сказал Л.Кучма.

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