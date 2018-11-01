 ЕС и США должны отреагировать на проведение нелегитимных выборов в ОРДЛО санкциями, - Кучма

"Я считаю, что Европейский союз и Соединенные Штаты должны ответить на это санкциями", - сказал Л.Кучма журналистам в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также дал понять, что считает маловероятным отмену этих выборов в ОРДЛО, запланированных на 11 ноября. "Вы же видите, если Россия притащила на Совет безопасности ООН представителя так сказать из ОРДЛО (представительницу т.н. "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко. – Ред.) … "Выборы" состоятся", - сказал Л.Кучма.
Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "при желании решение конфликта на Донбассе могло бы уже давно быть найдено". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.32 | комментариев: 11 Лукашенко поддержал идею введения миротворцев на Донбасс Лукашенко поддержал идею введения миротворцев на Донбасс Фото: ЕРА 31 октября на открытии в Минске встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отдать его стране контроль над российско-украинской границей, сообщает "Радіо Свобода". Лукашенко призвал активизировать и работу в нормандском формате, чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением Минских соглашений. "Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - сказал он. Лукашенко уверен, что "при желании решение конфликта на Донбассе могло бы уже давно быть найдено". "Нужно продолжать работу по усилению возможностей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и другого, о чем мы способны сегодня договориться в Европе", - отметил он. Президент Беларуси поддержал идею введения миротворцев на Донбасс. "Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение", - отметил Лукашенко. 31 октября - 1 ноября в Минске впервые в Восточной Европе проходит выездная встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1963 года, а встречи основной группы - с 2009 года. Встречи ранее проводились в США, РФ, Китае, Катаре, Индии, Австрии, Иране и Эфиопии. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен. В Госпогранслужбе сообщали, что Украина не контролирует 409 км границы с Россией. Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Донбасс, война в Украине https://gordonua.com/news/politics/lukashenko-predlozhil-otdat-belarusi-kontrol-nad-rossiysko-ukrainskoy-granicey-469804.html
https://gordonua.com/news/war/gospogransluzhba-ukraina-ne-kontroliruet-409-kilometrov-granicy-v-luganskoy-i-doneckoy-oblastyah-80929.html
взяв в аренду несколько камер.
в Украине откупятся. здесь их нельзя , убегут в соседний мордор на постой, там таких коллекционируют.
- Хто? Цей покидьок Бродський. Ну нічого. Ми зараз із цим розберемося, а потім і з Бродським, - каже Кучма
- Ви покладаєте відповідальність за вбивство Георгія Гонгадзе не тільки на Кучму і Кравченка, ви вважаєте, що Віктор Пінчук, зять Кучми, також причетний до цього злочину?
- Ні, він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він привернув фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів. Він привіз сюди Діму Кисельова, покидька цього. Вони, як би м'яко сказати, "обкакували" всіх опонентів, щоб зробити з них божевільних, щоб їхні слова сприймалися неадекватно суспільством. Мовляв, вони божевільні, що ви їх слухаєте, а Мельниченко - взагалі злодій, хабарник і продавав ці плівки.