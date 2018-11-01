 Германия поддержит продление санкций против РФ, - Меркель после встречи с Порошенко

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о намерениях поддержать продление введенных Европейским союзом санкций в отношении РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Германия будет выступать за продление санкций", – сказала Меркель на совместном брифинге с Порошенко по окончании встречи в четверг в Киеве.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Порошенко встретил Меркель в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Канцлер подчеркнула, что санкции могут быть смягчены в случае прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.
"К сожалению, как было сказано, Минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени – отход назад. <...> Нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", – сказала Меркель.
Порошенко в свою очередь назвал сегодняшнее решение Москвы по введению санкций против Украины свидетельством неконструктивной позиции РФ и того, что она не намерена выполнять Минские соглашения.
"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир, и не нужно будет вводить никакие санкции", – сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО
Напомним, ЕС официально продлил до 15 марта 2019 визовые запреты и аресты активов для 155 граждан и 44 субъектов РФ, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.
до звільнення донбасу ще далеко.
як буде потім ніхто не знає, а зараз намагаються зайвий раз не провокувати агресора
возобновит активные боевые действия? (наступление)
де факто они итак не работают
единственная польза от минских соглашений это то, что они косьвенно связаны с санкциями против педерации
так что будет если вона выйдет?
та i не хочу))
А ничем не нужно - БРЯЦАТЬ.Нужен путь. Все очень просто. За один час - принять Украину и в ЕС и НАТО. Как принмиали в пионеры и т.п. Все - ПРОСТО! Все решить одним махом? Туда или сюда? Есть настоящие - РЕШАЛЫ?
С ее уходом ситуация ухудшится, сторонников Украины там мало осталось.
ИЗРАИЛЬ виноват!! Вот ГАДЫ!
Они решили весь мир уже не смешить,а с ума свести.
Путин встречается с представителями немецкого бизнеса