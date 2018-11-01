 Германия поддержит продление санкций против РФ, - Меркель после встречи с Порошенко

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о намерениях поддержать продление введенных Европейским союзом санкций в отношении РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Германия будет выступать за продление санкций", – сказала Меркель на совместном брифинге с Порошенко по окончании встречи в четверг в Киеве.

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Канцлер подчеркнула, что санкции могут быть смягчены в случае прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.

"К сожалению, как было сказано, Минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени – отход назад. <...> Нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", – сказала Меркель.

Порошенко в свою очередь назвал сегодняшнее решение Москвы по введению санкций против Украины свидетельством неконструктивной позиции РФ и того, что она не намерена выполнять Минские соглашения.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир, и не нужно будет вводить никакие санкции", – сказал он.

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Напомним, ЕС официально продлил до 15 марта 2019 визовые запреты и аресты активов для 155 граждан и 44 субъектов РФ, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.