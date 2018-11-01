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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, За рубежом
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 Германия поддержит продление санкций против РФ, - Меркель после встречи с Порошенко

Санкции можно смягчить, если на Донбассе наметится прогресс в урегулировании ситуации.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о намерениях поддержать продление введенных Европейским союзом санкций в отношении РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Германия будет выступать за продление санкций", – сказала Меркель на совместном брифинге с Порошенко по окончании встречи в четверг в Киеве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Порошенко встретил Меркель в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Канцлер подчеркнула, что санкции могут быть смягчены в случае прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.

"К сожалению, как было сказано, Минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени – отход назад. <...> Нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", – сказала Меркель.

Порошенко в свою очередь назвал сегодняшнее решение Москвы по введению санкций против Украины свидетельством неконструктивной позиции РФ и того, что она не намерена выполнять Минские соглашения.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир, и не нужно будет вводить никакие санкции", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО

Напомним, ЕС официально продлил до 15 марта 2019 визовые запреты и аресты активов для 155 граждан и 44 субъектов РФ, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3094618
 
   
 Топ комментарии
 
В результате встречи с Порошенко, Меркель сказала, что после улучшения ситуации на Долбасе санкции против кацапов можно смягчить. Это все что нужно знать об освобождении Крыма и об Офшорнике
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Найкращими санкціями було би звертання потоку 2
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Если баба Йуля не дай бог прорвется к власти и уйдет с Минского договора, то уже никакая Мерекль не поможет сохранить санкции против ее дружбана хуйла.
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В результате встречи с Порошенко, Меркель сказала, что после улучшения ситуации на Долбасе санкции против кацапов можно смягчить. Это все что нужно знать об освобождении Крыма и об Офшорнике
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Вы думаете, что пыня собирается что-то улучшать?
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та нічого ви не знаєте.
до звільнення донбасу ще далеко.
як буде потім ніхто не знає, а зараз намагаються зайвий раз не провокувати агресора
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справа в тому що скажена бібізяна володіє ядерним арсеналом
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Найкращими санкціями було би звертання потоку 2
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Ага! Наладить турбіни в Криму і добудує північний потік. Ну, на крайняк, в запасі завжди знайдеться глибока стурбованість і надзвичайна схвильованість.
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Если баба Йуля не дай бог прорвется к власти и уйдет с Минского договора, то уже никакая Мерекль не поможет сохранить санкции против ее дружбана хуйла.
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каким образом ЮВ сможет выйти из минского договора?
возобновит активные боевые действия? (наступление)
де факто они итак не работают
единственная польза от минских соглашений это то, что они косьвенно связаны с санкциями против педерации
так что будет если вона выйдет?
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спроси эту дуру сам, почему она так говорит.
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теперь будем посмотреть как пепа в париже с хуйлом будут изображать прогресс на донбассе
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я так понимаю, что скоро мы услышим из уст шоколадных политиков, что северный поток-2 не так уж и плох для нас. другой цели для приезда фрау не вижу.
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"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь - уйти из Украины ..."
А ничем не нужно - БРЯЦАТЬ.Нужен путь. Все очень просто. За один час - принять Украину и в ЕС и НАТО. Как принмиали в пионеры и т.п. Все - ПРОСТО! Все решить одним махом? Туда или сюда? Есть настоящие - РЕШАЛЫ? Німеччина підтримає продовження санкцій проти РФ, - Меркель після зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 4439
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Позиция дойчей называется "одною дупою на двох табуретках". Санкции они поддерживают, но СП-2 таки строят.
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Мухи (проблемы Украины) отдельно, а котлеты (СП-2) отдельно.
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Говорят, что Меркель собралась уходить. На ее принципиальной позиции об открытом пространстве без границ в зоне ЕС собственно на самой Германии и держится обьединение Европы. Да и для нас собственно она была не худшим вариантом, так как видела хуйло насквозь.
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В Германии она для нас была лучшим вариантом.
С ее уходом ситуация ухудшится, сторонников Украины там мало осталось.
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Німеччина підтримає продовження санкцій проти РФ, - Меркель після зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 5059

ИЗРАИЛЬ виноват!! Вот ГАДЫ!
Они решили весь мир уже не смешить,а с ума свести.
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Во бабушка бреше. А в это время
Путин встречается с представителями немецкого бизнеса
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания поддержит продление санкций против РФ, - Меркель после встречи с Порошенко
 
 
 
 
 
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