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Все про:пенсионеры (622) пенсия (1772) Укрпочта (103) Смилянский Игорь (2)

 Без удорожания доставки пенсий "Укрпочта" не сможет платить зарплаты, - Смилянский

"Укрпочта" покрывает ущерб от доставки пенсий по нерентабельным тарифам за счет получения доходов от иной деятельности, а также займов. Однако если тарифы не поднять, то с 2019 года у компании не останется средств для выплаты зарплат работникам.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Но если ситуацию с тарифом не решить, то с начала 2019 не из чего будет платить зарплату. 17 обращений было к правительству и Минсоцполитики, чтобы решить этот вопрос", - сообщил председатель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что компания пытается повысить тарифы на доставку пенсий до 1,78% от суммы пенсий для жителей городов и 2,55% для жителей сел. Такой тариф, по мнению Смилянского, позволит компании "выйти в ноль" и вкладывать средства в развитие.

Кроме этого, глава компании ответил на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможном увольнении руководства "Укрпочты".

"Кастельно увольнения, премьер может обратиться к наблюдательному совету", - заявил Смелянский.

В случае, если Минсоцполитики не повысит тариф на доставку пенсий, то, по словам главы "Укрпочты", компания потребует около 1,2 млрд гривен на покрытие убытков.

"Мы привозим в руки пенсию 4,4 миллионам пенсионеров. Из них 800 000 - с ограниченными возможностями", - добавил Смелянский.

Напомним, 26 октября стало известно, что "Укрпочта" может отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в сельской местности из-за нерентабельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3094614
 
 
 Топ комментарии
 
Зарплата руководителя Укрпочты 744 600 гривен, надбавки еще 111 690 гр.нитого=856 290 гривен.Чем больше убытков тем больше зарплата Смилянского.
Понятно за что у нас платят высокие зарплаты - за доведение предприятий до банкротства.
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особливо зарплату йому самому
оце менеджер.. замість розвитку пропонує повисити тарифи
шукай інший спосіб або звільняйся.
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«Генеральний директор УДППЗ "Укрпошта" Ігор Смілянський минулого року отримав - 3 мільйони 958 тисяч 541 гривню заробітної плати, пише Експрес-онлайн.
Минулого року Ігор Смілянський оплатив навчання дітей в США на загальну суму 1 мільйон 118 тисяч гривень.

У власності Ігоря Смілянського - годинник марки Cartier вартістю 175 тисяч гривень. Крім того, він володіє 31 200 акціями компанії KPMG 401K, зареєстрованої в Нью-Йорку, на загальну суму 810 тисяч гривень.
Також у декларації керівник "Укрпошти" повідомив про сплату податків у США на загальну суму 3 мільйони 115 тисяч 865 гривень.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України призначив Ігоря Смілянського генеральним директором "Укрпошти" 20 квітня 2016 року.»
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Зарплата руководителя Укрпочты 744 600 гривен, надбавки еще 111 690 гр.нитого=856 290 гривен.Чем больше убытков тем больше зарплата Смилянского.
Понятно за что у нас платят высокие зарплаты - за доведение предприятий до банкротства.
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Як раз то він намагається зробити підприємство прибутковим. Не соціальний, не політичним, а прибутковим!!!
Саме те, чим має займатись керівник, і саме за це, він має отримувати таку зарплатню!
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Судячи із розмірів його зарплатні, Укрпошта і є для Смілянського прибутковим підприємством.
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зазвичай на таких посадах платиться якийсь там відсоток від прибутку
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это госпредприятие. Здесь такого нет,
шантажист чертов этот гандон,
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на держпідприємствах платять зарлатню, а не відсотки від прибутку.. шо за соєвий брєд
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Хм, якщо підприємство збиткове, звідки прибуток і за що тоді премія. Я не лібертаріанець - не розумію.
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Сейчас идет работа над бюджетом на следующий год. Этот пройдоха шантажирует, поскольку в бюджете хочет денег побольше урвать. И это, я вам скажу, к слухам не относится.
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имхо укрпочта такой же атавизм как и укртелеком
доставку пенсий можно было бы повесить на сбербанк
или организовать адресную доставку через новую почту за счет государства (удивляюсь как петр алексеевич до сих пор на неё свою лапу не наложил)
уверен что чиновников там больше чем почтальёнов которые работают на полной ставке
просто очередная дыра для откачки бюджетных денег
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это не атавизм, это конкурент - поэтому он уничтожается, в Англии почтальен символ имперрии, как и телефонная будка и бобби
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Так то "Англія", а в нас "гімно у мізках народу" символ нашої імперії!
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поинтересуйся, сколько будет стоить доставка у НП, там где нет их отделений.
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это был как вариант
того же почтальона который разносит пенсии перевести в нбу как вариант
вариантов куча на самом деле, просто сегодня лни никому не нужны
новые министерства и комитеты сегодняшняя власть шлепает как горячие пирожки чтобы высосать Украину по полной
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особливо зарплату йому самому
оце менеджер.. замість розвитку пропонує повисити тарифи
шукай інший спосіб або звільняйся.
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Інший то який? Можно варіанти виведення підприємства у плюс?
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розвивати інші напрями, пропонувати нові послуги.
хіба не для цього провели конкурс і дали велику зарплату ?
тарифи і я можу підняти...
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Я дико извиняюсь за вопрос, почему бы не переводить пенсию на так называемую карточку,то есть на банковский счёт?
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потому что в селах не знают, что это такое.....
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Надо же когда-то начинать узнавать.Почему не сейчас?
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что узнавать?, про банкоматы или терминалы???, в селе валюта самогон+ почтальон на веломашине развозит нал немощным старикам, что ты им перечислять будешь????
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И потом эти немощные старики как-то добираются до места, где эти деньги можно потратить? Поставить там терминал, объяснить, как пользоваться.
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ну то може час змінити село, а не підтримувати цей ідіотизм?
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на НП, образованной с нуля на арендуемых площадях - вот не идиотизм и всем денег - зарплат хватает, а на Укрпочте с ее складами, отделениями, логистикой -стало резко не хватать зарплат...с чего бы это???
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сравни стоимость доставки в НП и в Укрпочте. Разница в 2-3 раза. Теперь дошло?
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меня, кто мешает. Давай поднимай сраку и сделай так чтобы в селе где в магазине только хлеб и консервы\. поставили терминал. Чтобы терминалы були у маминой соседки, что ей яйца продает и у второй - которая продает матери молоко и сметану и масло. А третий сосед иногда ей кур прлдает - ему тоже терминал надо, ага.
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моя мама живет в селе где ближайший банкомат в 20 км от нее. Туда еще добраться надо. По НАШИМ дорогам. Карточкой умеет пользоваться а что толку. А неходячие или полуходячие?
бред короче..
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Є старі люди, для яких це проблемно...
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У нас тоже есть много пожилых людей,но никто никогда ничего никому не носит.Любая проблема решается,если есть желание.
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А навіщо? Вони рахують що це не їх кошти йдуть у повітря, а якісь міфічні, державні...
Причому, більшість із цих "сердолюбів" праві, бо не сплачують податки!
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ну чому? Проблему треба вирішувати, а не закрити, а люди хай що хочуть то й роблять. А на рахунок податків - то тільки на цьому тижні Ахметке дали з наших податків суму, яка потрібна Укрпошті.
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поинтересуйтесь, КАК решается проблема неходячих в Израиле. Готов спорить что им приносят на дом кэш - социальные работники или еще кто. такого быть не может, чтобы калек и инвалидов в колясках или после инсульта заставляли ходить получать пенсии в банки.
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Извинить не могу! Ежу должно быть понятно, что среди этих 4,5 миллиона пенсионеров есть много таких, которым и до банкомата дойти - проблема. Тем более, что там вечно не будет денег. А в сёлах бабки что будут делать? Ездить по три раза в райцентр по отсутствующим дорогам?
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Це не наш метод! Іж що придумали... недарма у вас такий "підозрілий прапор!"
У нас, обов'язково витрачати на утримання поштового відділення в селі більше, ніж усі пенсії, які потрібно доставити
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«Генеральний директор УДППЗ "Укрпошта" Ігор Смілянський минулого року отримав - 3 мільйони 958 тисяч 541 гривню заробітної плати, пише Експрес-онлайн.
Минулого року Ігор Смілянський оплатив навчання дітей в США на загальну суму 1 мільйон 118 тисяч гривень.

У власності Ігоря Смілянського - годинник марки Cartier вартістю 175 тисяч гривень. Крім того, він володіє 31 200 акціями компанії KPMG 401K, зареєстрованої в Нью-Йорку, на загальну суму 810 тисяч гривень.
Також у декларації керівник "Укрпошти" повідомив про сплату податків у США на загальну суму 3 мільйони 115 тисяч 865 гривень.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України призначив Ігоря Смілянського генеральним директором "Укрпошти" 20 квітня 2016 року.»
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Вот пускай ему Укрпоша его зарплату за 3% и доставляет. Это как поборы с нескольких тыщ пенсионеров выйдет.
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у кивському поштовому відділенні митниці "працюють" ЗЛОДІЇ - ВАНДАЛИ ...викрадають вміст посилок (що сподобається) ...а решту при "митному" огляді "б"ють і ламають ... "денег" тобі на гешефт не вистачає ...то для початку розберись зі своїми виродками ...гіперлуп недороблений
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это ты со своей Почтой России попутал. Глупости. Пару раз в неделю шлю матери посылки уже в течение лет 10 - ничего подобного не случалось. Наоборот, сейчас стало лучше - посылки доставляются быстрее, со скоростью как в НП, и квитанции заполнять не приходится.
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Экономист, блин - ""выйти в ноль" и вкладывать средства в развитие"
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это какая же у тебя большая зарплата....
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Так пусть вместо зарплат платит пенсии.
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Если не в состоянии организовать работу предприятия, которое до этого прекрасно работало, то уходи, освободи место другим, более толковым менеджерам.
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Правильно, а подорожчання доставки пенсій компенсуємо з самої пенсії на суму, на яку Гройсман оголосив її підвищення з 1 березня.
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да он немного и просит - всего 19 грн с человека.
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і з якого ж переляка НЕСПРОМОЖНІ ПЕНСІОНЕРИ отримують послуги(доставки пенсій) за гроші пенсійного фонда? це ж у ВСЬОМУ СВІТІ РОБИТЬСЯ ЗА ГРОШІ СОЦІАЛЬНОГО СТАХУВАННЯ!! шо це за такий дикий совкізм - відбирати гроші у одних пенсіонерів щоб оплачувати послуги іншим пенсіонерам??? Без подорожчання доставки пенсій "Укрпошта" не зможе платити зарплати, - Смілянський - Цензор.НЕТ 4901
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а солідарна пенсійна система не "совкізм"?
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та легко...пусть пенсии раздает не укрпочта , а новая почта...там найдут за счет кого это проводить
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НП согласится делать это бесплатно, в отличие от Укрпочты?


ух ты, какие благодетели. Вот как оказывается бизнес делают - оказывают услуги БЕСПЛАТНО.
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В Тернополі сьогодні маршрутчики підняли проїзд з 5 до 9 гривень, тобто на 60%. Всі ходять в шоці, бо зарплату на 60% нікому не підняли. Дехто навіть хоче оголосити бойкот і їздити на таксі.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБез удорожания доставки пенсий "Укрпочта" не сможет платить зарплаты, - Смилянский
 
 
 
 
 
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