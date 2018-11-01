 Без удорожания доставки пенсий "Укрпочта" не сможет платить зарплаты, - Смилянский

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Но если ситуацию с тарифом не решить, то с начала 2019 не из чего будет платить зарплату. 17 обращений было к правительству и Минсоцполитики, чтобы решить этот вопрос", - сообщил председатель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что компания пытается повысить тарифы на доставку пенсий до 1,78% от суммы пенсий для жителей городов и 2,55% для жителей сел. Такой тариф, по мнению Смилянского, позволит компании "выйти в ноль" и вкладывать средства в развитие.

Кроме этого, глава компании ответил на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможном увольнении руководства "Укрпочты".

"Кастельно увольнения, премьер может обратиться к наблюдательному совету", - заявил Смелянский.

В случае, если Минсоцполитики не повысит тариф на доставку пенсий, то, по словам главы "Укрпочты", компания потребует около 1,2 млрд гривен на покрытие убытков.

"Мы привозим в руки пенсию 4,4 миллионам пенсионеров. Из них 800 000 - с ограниченными возможностями", - добавил Смелянский.

Напомним, 26 октября стало известно, что "Укрпочта" может отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в сельской местности из-за нерентабельности.