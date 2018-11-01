 Без удорожания доставки пенсий "Укрпочта" не сможет платить зарплаты, - Смилянский

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Но если ситуацию с тарифом не решить, то с начала 2019 не из чего будет платить зарплату. 17 обращений было к правительству и Минсоцполитики, чтобы решить этот вопрос", - сообщил председатель "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Он отметил, что компания пытается повысить тарифы на доставку пенсий до 1,78% от суммы пенсий для жителей городов и 2,55% для жителей сел. Такой тариф, по мнению Смилянского, позволит компании "выйти в ноль" и вкладывать средства в развитие.
Кроме этого, глава компании ответил на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможном увольнении руководства "Укрпочты".
"Кастельно увольнения, премьер может обратиться к наблюдательному совету", - заявил Смелянский.
В случае, если Минсоцполитики не повысит тариф на доставку пенсий, то, по словам главы "Укрпочты", компания потребует около 1,2 млрд гривен на покрытие убытков.
"Мы привозим в руки пенсию 4,4 миллионам пенсионеров. Из них 800 000 - с ограниченными возможностями", - добавил Смелянский.
Напомним, 26 октября стало известно, что "Укрпочта" может отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в сельской местности из-за нерентабельности.
Понятно за что у нас платят высокие зарплаты - за доведение предприятий до банкротства.
Саме те, чим має займатись керівник, і саме за це, він має отримувати таку зарплатню!
шантажист чертов этот гандон,
доставку пенсий можно было бы повесить на сбербанк
или организовать адресную доставку через новую почту за счет государства (удивляюсь как петр алексеевич до сих пор на неё свою лапу не наложил)
уверен что чиновников там больше чем почтальёнов которые работают на полной ставке
просто очередная дыра для откачки бюджетных денег
того же почтальона который разносит пенсии перевести в нбу как вариант
вариантов куча на самом деле, просто сегодня лни никому не нужны
новые министерства и комитеты сегодняшняя власть шлепает как горячие пирожки чтобы высосать Украину по полной
оце менеджер.. замість розвитку пропонує повисити тарифи
шукай інший спосіб або звільняйся.
хіба не для цього провели конкурс і дали велику зарплату ?
тарифи і я можу підняти...
бред короче..
Причому, більшість із цих "сердолюбів" праві, бо не сплачують податки!
У нас, обов'язково витрачати на утримання поштового відділення в селі більше, ніж усі пенсії, які потрібно доставити
Минулого року Ігор Смілянський оплатив навчання дітей в США на загальну суму 1 мільйон 118 тисяч гривень.
У власності Ігоря Смілянського - годинник марки Cartier вартістю 175 тисяч гривень. Крім того, він володіє 31 200 акціями компанії KPMG 401K, зареєстрованої в Нью-Йорку, на загальну суму 810 тисяч гривень.
Також у декларації керівник "Укрпошти" повідомив про сплату податків у США на загальну суму 3 мільйони 115 тисяч 865 гривень.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України призначив Ігоря Смілянського генеральним директором "Укрпошти" 20 квітня 2016 року.»
уволнения бездельников?
ух ты, какие благодетели. Вот как оказывается бизнес делают - оказывают услуги БЕСПЛАТНО.