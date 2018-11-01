 Луценко передал пленки ФБР в моем присутствии, нужно было "показать американцам, насколько Кучма, Деркач и Литвин - подонки", - Мельниченко

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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Говоря о постановлении суда, в которм говорится, что в 2002-2004-м Мельниченко за деньги передали пленки представителям иностранных государств и получил от США 2 миллиона долларов, он заявил, что "передавал Луценко записи" (Юрий Луценко - сейчас Генеральный прокурор, тогда помощник-консультант народного депутата Украины Александра Мороза. - Ред.).

"Смотрите, записи я передавал депутатам. И я присутствовал при том, когда Луценко передавал записи в ФБР... Я же не пальцем деланный. На некоторых записях есть элементы государственной тайны, я этого не скрываю. И поэтому, когда меня просили передать иностранным спецслужбам записи, я всегда отказывался. В том числе Луценко (просил передать. - Ред.). Лично. Потому что мы делали с Луценко государственный переворот. А для того, чтобы был государственный переворот, нужно было показать американцам, насколько Кучма, Деркач и Литвин – подонки и что не нужно их поддерживать. Чтобы Америка поняла, насколько эта власть в Украине под руководством Кучмы опасна и нужно ее как можно быстрее сбрасывать", - пояснил экс-майор.

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"Я говорю (Луценко. - Ред.): "Если хотите, сами передавайте! Я могу вам лично дать в руки, Юрий Витальевич, а дальше вы делайте, что хотите. Плюс я могу вам организовать встречу с ФБР через своих адвокатов!" Юрий Витальевич прилетает в Америку. Передаю ему записи. И он передает ФБР в моем присутствии. Поэтому, если мне инкриминируют шпионаж (включай логику!), тогда Юрий Витальевич был завербован, он меня заставил на сотрудничество с ФБР. Поэтому я - за открытый суд", - подчеркнул Мельниченко., Ира.

Он заявил, что не знает получал ли кто-то деньги за эти пленки, которые Юрий Витальевич передал ФБР, а так же не понимает о каких деньгах идет речь в постановлении.

Полный текст интервью с Николаем Мельниченко "Ми робили із Луценком державний переворот". Інтерв'ю з автором "касетного скандалу" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.