 Возможности Кремля настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем и являются инвестиции в РФ, - Фриз

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эта новость сделала мой день! Узнала, что попала в санкционный список России. А теперь серьезно. Меня удивляет создание Кремлем такого санкционного списка, ведь ни один адекватный человек не решится сейчас вводить капитал, или вести бизнес в такой демократически отсталой стране, как Россия. Интересно, что в санкционном списке в основном лица, не имеющие активов в РФ, впрочем, в нем нет большинства тех, кто в нашем государстве является проводником "русского мира". Итак, можно поблагодарить россиян за то, что подтвердили принадлежность отдельных политических деятелей к откровенно антиукраинской позиции. Появление списка позволяет лишь сделать вывод: гора родила мышонка. Если это все, на что способен Кремль в правовом поле (в отличие от актов вроде Солсбери и других террористических нападений), то думаю, это свидетельствует, что экономические возможности России настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем по сути и являются инвестиции в эту страну", - заявила Фриз.
Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.
Она деньги в помойку вкладывала, а теперь ей это запретили делать.
или что там у них осталось между ног
А пока не запрещали, деньги в помойку вкладывала.
А ты, быдло, готов дупы без остановки вылизывать своим хозяевам.
И, читайте побольше...
Это как раз 25% с 30 млрд гривен с заработка на «Роттердам+»
А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов.
Информацию об этом сообщил накануне вечером в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработавши на «Роттердам+».
Как это было сделано:
1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%
2) группу Донецкстали выкупил Ахметов
3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали
4) ICU (то есть, личный банкир Порошенко Макар Пасенюк) «в плюсе» на 270 млн долларо
или на 7.5 млрд гривен.
Вот вам и откат с «Роттердам+».
О самой сделке - тут:
http://finbalance.com.ua/…/Donetskstal-poobitsyala-ICU-za-m…
3-минутное видео -
http://ua24ua.net/kak-ahmetov-otkatil-petru-alekseevichu-7-5-mlrd-grn-za-rotterdam-video/
😜
Какой смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества? Значит они есть!
На счет возможностей ху#ла она пожалуй права, чего не скажешь о возможностях США
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Как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора
США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру Турчинову - Прим.Ред.), Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук", - сообщил Дубинский
Вместе с собственними источниками)))
К концу года появится американский санкционный список в отношении действующих украинских политиков и бизнесменов. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил журналист Александр Дубинский.
По его словам, проверяются все, включая олигарха и президента Петра Порошенко, чьи предприятия продолжают работать с Российской Федерацией.
«Очень тяжело господину Порошенко как президенту вводить санкции против российского бизнеса, потому что он сам является российским бизнесменом. У меня есть сведения о том, что до конца года, возможно, появится санкционный список Минфина США уже против украинских политиков и бизнесменов, которые принимают участие в коррупционных сделках и попали во внимание американской финансовой разведки»
вот пример одной из них:
http://www.novoross.info/economics/45256-finansovaya-razvedka-ssha-plotno-vzyalas-za-poroshenko.html
Фейк: Разведка США нашла причины для смены власти в Украине
в рядах украинской армии на Донбасе кацапов режут как свиней 80% русскоговорящих
Какой смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества? Значит они есть!
На счет возможностей ху#ла она пожалуй права, чего не скажешь о возможностях США
------------------
Как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора
США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру
"Какой смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества? Значит они есть!"
О да! Особенно у Яроша - склад визиток в Воронеже!