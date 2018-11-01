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Все про:Россия (70942) санкции (7029) Фриз (120)

 Возможности Кремля настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем и являются инвестиции в РФ, - Фриз

Народный депутат Украины Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко") охарактеризовала санкционный список РФ против украинских физических и юридических лиц как неспособность России на более серьезные меры.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта новость сделала мой день! Узнала, что попала в санкционный список России. А теперь серьезно. Меня удивляет создание Кремлем такого санкционного списка, ведь ни один адекватный человек не решится сейчас вводить капитал, или вести бизнес в такой демократически отсталой стране, как Россия. Интересно, что в санкционном списке в основном лица, не имеющие активов в РФ, впрочем, в нем нет большинства тех, кто в нашем государстве является проводником "русского мира". Итак, можно поблагодарить россиян за то, что подтвердили принадлежность отдельных политических деятелей к откровенно антиукраинской позиции. Появление списка позволяет лишь сделать вывод: гора родила мышонка. Если это все, на что способен Кремль в правовом поле (в отличие от актов вроде Солсбери и других террористических нападений), то думаю, это свидетельствует, что экономические возможности России настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем по сути и являются инвестиции в эту страну", - заявила Фриз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ

Возможности Кремля настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем и являются инвестиции в РФ, - Фриз 01

Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094610
 
   
 Топ комментарии
 
если пост про фуи и жопи значит пишут руские партиоти
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Захищай свою росію, не зупиняйся.
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а поподробнее можно ?... куда конкретно она на россии деньги вкладывала ?
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Это в ней обида заговорила.
Она деньги в помойку вкладывала, а теперь ей это запретили делать.
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а поподробнее можно ?... куда конкретно она на россии деньги вкладывала ?
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оно омно козломордое... его задача обосрать все и вся...))) забацать усех шпиЁнами крембля Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 210 ибо над "сакциями" мацквабада куры ржут. Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 210 нуно им веса типо прибавить)))))
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Со всех щелей повыползали, чтобы потрясти "своими искандерами"
или что там у них осталось между ног
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кацапы в сторону Америки боятся даже тявкнуть, а тут героически выдавили из себя санкции против Украины и будут трубить два месяца по всем своим каналам, как они запад наказали Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 4119
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Так, еще одна отреагировала.
А пока не запрещали, деньги в помойку вкладывала.
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Они не мои. И мне они до сраки.
А ты, быдло, готов дупы без остановки вылизывать своим хозяевам.
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если пост про фуи и жопи значит пишут руские партиоти
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А судя по вашему, вы не читаете совсем. Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 9020
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Спец по вылизыванию, опечатку исправила.
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Спасибо, что представились.
И, читайте побольше... Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 8658
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у гоцьмана рога и копыта из-под сюртука выглядывают козломордае.... что тут поделаешь....
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Судя по вашему комментарию, вы Пушкина на ночь читаете.
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Как олигарх Ахметов «откатил» президенту Украины Порошенко 7,5 млрд грн за «Роттердам+». (ВИДЕО)
Это как раз 25% с 30 млрд гривен с заработка на «Роттердам+»

А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов.

Информацию об этом сообщил накануне вечером в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.

Это как раз 25% с 30 млрд гривен, которые партнеры заработавши на «Роттердам+».

Как это было сделано:

1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%

2) группу Донецкстали выкупил Ахметов

3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали

4) ICU (то есть, личный банкир Порошенко Макар Пасенюк) «в плюсе» на 270 млн долларо

или на 7.5 млрд гривен.

Вот вам и откат с «Роттердам+».

О самой сделке - тут:

http://finbalance.com.ua/…/Donetskstal-poobitsyala-ICU-za-m…

3-минутное видео -
http://ua24ua.net/kak-ahmetov-otkatil-petru-alekseevichu-7-5-mlrd-grn-za-rotterdam-video/

😜
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га-га-га))) отето залепила. кремлеботов аж перекосило
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В ДЕТСТВЕ ЭТА ГНИДА - КОШЕК ВЕШАЛ И ВЫКАЛЫВАЛ ИМ ГЛАЗА ( из воспоминаний одноклассника ) Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 7009
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если это правда, так эту тварь саму нужно подвесить.
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и вот как можно вести бизнес с єтой гнидой за спиной украинского народа?
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НЕ ввел Путин санкции против своего друга и ставленника, Петра Алексеевича Порошенко. Нет его в списке подсанкционных лиц. Просто кремлевский сигнальчик папе, чтобы вел себя прилично, и слушался дядю-Медведчука.
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Учите матчасть - президенты не включаются в санкционные списки. Поэтому и против Путина нет никаких санкций.
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Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в РФ в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Какой смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества? Значит они есть!
На счет возможностей ху#ла она пожалуй права, чего не скажешь о возможностях США
------------------
Как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора

США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру Турчинову - Прим.Ред.), Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук", - сообщил Дубинский
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"журналист" дубинский идет строем на помойку за инвестициями.
Вместе с собственними источниками)))
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Финансовая разведка США плотно взялась за Порошенко
К концу года появится американский санкционный список в отношении действующих украинских политиков и бизнесменов. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил журналист Александр Дубинский.
По его словам, проверяются все, включая олигарха и президента Петра Порошенко, чьи предприятия продолжают работать с Российской Федерацией.
«Очень тяжело господину Порошенко как президенту вводить санкции против российского бизнеса, потому что он сам является российским бизнесменом. У меня есть сведения о том, что до конца года, возможно, появится санкционный список Минфина США уже против украинских политиков и бизнесменов, которые принимают участие в коррупционных сделках и попали во внимание американской финансовой разведки»
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да хватит уже методичку свою цитировать. Сылки на цитату Трампа в американских СМИ есть или нет ? Если нет , то иди Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 2630
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Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть», заявил корреспондент «ПолитНавигатора», журналист Александр Дубинский.

Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 4796
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Александр Дубинский за деньги Коломойского любую херню тебе расскажет. или ты и есть оно?! Спроможності Кремля настільки малі, що як санкції вони можуть лише заборонити викидати гроші в смітник, чим і є інвестиції в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 7326
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ты зачем вчера бабушке в борщ плюнул?
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Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
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нельзя заморозить счета и имущество на территории страны агрессора если их нет физически
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Дурачьё, все что написано на русском языке должно подвергаться сомнению и проверке.
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выкинь в печку свою ху#ловскую методичку
в рядах украинской армии на Донбасе кацапов режут как свиней 80% русскоговорящих
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а цитату Трампа из американских первоисточников можно ?...
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Единственный смысл от все этих "санкций" информационный.
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Санкции введут, предприятия Украины потеряют свою нишу на рынке РФ , граждане Украины потеряют работу ,что в этом хорошего ????????
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На рынке РФ... Нет там уже никакого рынка! Мерзость запустения...
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Эти санкции, есть наглядное проявление политической импотенции кремлёвских карликов
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нельзя заморозить счета и имущество на территории страны агрессора если их нет физически
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Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в РФ в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Какой смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества? Значит они есть!
На счет возможностей ху#ла она пожалуй права, чего не скажешь о возможностях США
------------------
Как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора

США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру
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позвони в ЦРУ, скажи что от меня, они авторитетно подтвердят
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ЛОГИКА ИДИОТА:
"Какой смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества? Значит они есть!"
О да! Особенно у Яроша - склад визиток в Воронеже!
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Дашшотты гаваришшшь, фриииииииз!))))) Надо же! Так значит, наши депутуты выбрасывают деньги в помойку. Хм. Интересно! А обратный процесс, инвестиции кацапстана в Украину, ты исследовала? Сколько у нас кацапской собственности? Твой айфон не к кацапскому ли оператору подключен, а? Лживые вы твари...
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Скажіть хтось )(.йлу, що справжні патріоти України зробили це ще чотири роки тому, а він лише зараз одбив дупля...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозможности Кремля настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем и являются инвестиции в РФ, - Фриз
 
 
 
 
 
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