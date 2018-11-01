 Возможности Кремля настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем и являются инвестиции в РФ, - Фриз

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта новость сделала мой день! Узнала, что попала в санкционный список России. А теперь серьезно. Меня удивляет создание Кремлем такого санкционного списка, ведь ни один адекватный человек не решится сейчас вводить капитал, или вести бизнес в такой демократически отсталой стране, как Россия. Интересно, что в санкционном списке в основном лица, не имеющие активов в РФ, впрочем, в нем нет большинства тех, кто в нашем государстве является проводником "русского мира". Итак, можно поблагодарить россиян за то, что подтвердили принадлежность отдельных политических деятелей к откровенно антиукраинской позиции. Появление списка позволяет лишь сделать вывод: гора родила мышонка. Если это все, на что способен Кремль в правовом поле (в отличие от актов вроде Солсбери и других террористических нападений), то думаю, это свидетельствует, что экономические возможности России настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем по сути и являются инвестиции в эту страну", - заявила Фриз.

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Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.