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Все про:Парубий (1764) Россия (70942) санкции (7029)

 Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отмечает наличие ошибок в фамилиях из санкционного списка РФ и выступает за усиление Украиной санкций в отношении российского бизнеса и физических лиц.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Путинские санкции - это свидетельство некомпетентности и бессилия путинского режима. Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию. У меня эти так называемые "санкции" вызывают лишь смех, ведь я никогда не имел и не имею никакого бизнеса, денег, или имущества не территории страны-агрессора. Поэтому эти санкции ничего более, чем перевод бумаги. Вместе с этим убежден, что Украина должна усилить санкции, как против российского бизнеса в Украине, так и против тех, кто, притворяясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы. Это особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия будет пытаться влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами", - заявил Парубий.

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Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ 01
Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ 02

Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094605
 
   
 Топ комментарии
 
упс.. лажа нарисовалась..
Вместо лидера националистов С14 Евгения Васильевича Карася в "Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры" Постановления Правительства РФ №1300 от 1 ноября 2018 г. внесен Евгений Валерьевич Карась - известный украинский галерист.

На фото - оба Карася.Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 4887
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Козлорилі, якщо підходити до вас з вашою міркою, то вам усім потрібен логопед.
От хто з вас може вимовити слово ПАЛЯНЫЦЯ?
А Парубій - легко!

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Это готовый список для будущих наших прокуроров и судей. Конечно, его надо ещё обязательно дополнить. Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 2384
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Про ошибки заговорил логопед, смешно😀
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Козлорилі, якщо підходити до вас з вашою міркою, то вам усім потрібен логопед.
От хто з вас може вимовити слово ПАЛЯНЫЦЯ?
А Парубій - легко!

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А какие затруднения у тебя возникают...когда ты пытаешься выговорить это слово..?? Алогічний, безсистемний список з помилками у прізвищах нагадує, скоріше, агонію, - Парубій про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8231
Дети колядки с этим словом поют....на Рождество....и ни каких проблем.....
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У «мєня» абсолютно ніяких проблем.
Я ж писав про тебе.
Перечитай ще раз. Або попроси, хай тобі хтось перекладе мій текст у Google translator.
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...сказал мастер в произношениях слов без ошибок Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 2567
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Произношение...и написание...это как бы разное...не находишь..?? Тем более написание в официальном документе....
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скучно как то
жду выступление розенблатаАлогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 1785
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Об ошибках...
Я так понял надо было написать ПаЛубий? Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 3494
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Не, ПаГубий.
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Логопед, иногда лучше промолчать, чем вякать. Ты лучше спроси Вальцмана, почему там нет его, а только спиногрыз есть?
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упс.. лажа нарисовалась..
Вместо лидера националистов С14 Евгения Васильевича Карася в "Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры" Постановления Правительства РФ №1300 от 1 ноября 2018 г. внесен Евгений Валерьевич Карась - известный украинский галерист.

На фото - оба Карася.Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 4887
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Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в РФ в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества?
Значит есть!

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как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора

США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру Турчинову - Прим.Ред.), Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук", - сообщил Дубинский
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Это готовый список для будущих наших прокуроров и судей. Конечно, его надо ещё обязательно дополнить. Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 2384
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твоя рашка ще й Сенцова катує, Кольченка та їнших.. То вона також права? ))
ви вже меж не бачите в своїй власній тупості.
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рашка вже лозвалюється, це агонія
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насміхатись над вадами мовлення - це прояв неосвіченості і безкультурщини
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про що Ви??? Тут сидить 70 відсотків з вадами мозку. То Ви від них хотіли б коректного ставлення? ))
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Парубий сам по себе горькая ошибка нашей системы здравоохранения.
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Ростислав Бєляєв "Если бы после аннексии Крыма, или хотя бы после Иловайска, когда было достаточно и документов, и вещдоков, и кадровых пленных, и данных спутников, Украина согласно Конституции официально признала бы агрессию России, ввела военное положение и отозвала посла, Россия была би исключена из ООН, как СССР в 1939-м из Лиги Наций, было бы введено эмбарго на российский экспорт и заморожены все российские активы на Западе. Россия была бы обязана возместить причиненный Украине ущерб.
Но это угрожало закрытием бизнеса Порошенко в России и бизнеса российских бизнес-партнеров Порошенко, скупивших уже половину Украины. Допустить этого бизнес-партнеры не могли, и поэтому было договорено о взаимовыгодной "гибридной войне".
Путин воюет не с Порошенко. У них общий враг - Гражданское Общество Евромайдана.
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пля, клоуны. вам жириновский методички шоле пишет?
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Жалкая попытка совсем обелить тюльку, с ее мужним бизнесом в мокшании и в Севасе
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Та оно не стоит вообще никакого внимания
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як це "не стоит"?? Он бачите яке весілля для троляків усіх калібрів почалося?? Не віднімайте в них "десерту")) Хай розважаються. То ж для них і написані ті "спіскі" ))
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Как Петя и компания делают из нас идиотов с санкциями против России
https://goo.gl/ESc9wZ
😎
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Алогичный, агонию... ишь какие слова знает. Молодца!
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Для мокши это конечно потолок.. педофил, кроме органов дедушки, вас мало чем радует))))
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Плохая новость для украинских и российских жуликов: Кипр наконец начинает борьбу с отмыванием денег
https://goo.gl/EmAaUr
😜
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Вхождение в "санкционный список" - это как орден получить.
Кого-то теперь прет от гордости, а кого-то гложет зависть
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А гордость от чего?
От того, что их активы в росии засветились?
По-моему, это больше напоминает нервный смех от позора.
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какие активы "засветились" ? давай фамилии и номера банковских реквизитов
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322 фамилии - можешь сам посмотреть.
Вопрос, я так понял, риторический?
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Ольгинское етот список даже кацапы не воспринимают всерьез
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Это, какой-то КВН.... Алогічний, безсистемний список з помилками у прізвищах нагадує, скоріше, агонію, - Парубій про санкції РФ - Цензор.НЕТ 7752
Ежики, ошибки, анекдоты.... Алогічний, безсистемний список з помилками у прізвищах нагадує, скоріше, агонію, - Парубій про санкції РФ - Цензор.НЕТ 7752
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Сергей Гайдай
Печалька для порохоботов.
Юля в списке "врагов Путина", а Порошенко и его предприятия - нет
Аргумент, что Кремль ненавидит Петра, а Юлю любит - стух. Факты не подтверждаются. Тот забавный случай, когда им приходится для оправдания цитировать Пескова о неприкосновенности первых лиц государства и вспоминать, что у президента есть сын в депутатах и бизнес "семья"Алогічний, безсистемний список з помилками у прізвищах нагадує, скоріше, агонію, - Парубій про санкції РФ - Цензор.НЕТ 9811
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Игорь Дорошенко
Нет компаний Петра Порошенко? Ну так для того и нет, чтобы пророссийская йУля обратила на это внимание. Много ходов очка.
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Президентов не вносят в санкционные списки.
Но в списке есть его сын
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в тому списку ще є підприємства Фірташа, а також ахмєтовський директор О.Попов.. То також твої друзяки та куміри? ))))))
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Круче всех Евген Карась, кацапы хотели внести лидера С14, но они на столько тупые, что перпутали Карасей и внесли типа который владеет картинной галереей.

Вяликая держава
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"Путинские санкции - это свидетельство некомпетентности и бессилия путинского режима. Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию".
Едиственный раз соглашусь со "спикелом". В списках действительно есть недоработки. Где фамилии Ахметова, Труханова, Фирташа, Добкина, и прочих "врагов" рашки?
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Всерйоз обговорювати ці списки - це якраз те, чого добивалися його автори.
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так кацапи ж ще вчора казали що кинуть тролям кістку )) От, кинули ))
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даже сказал бы, что кацапы проявили слабость, введя эти санкции, так как у них вообще уже не осталось какого либо вменяемого давления на нашу страну. Кацапы просрали по всем фронтам, позорники.
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100 % ! Принаймні, саме так це і виглядає. Бессистемний перелік. Навіть не зрозуміло, чи є бізнес в рашці в того ж Наєма чи Лещенко, і чи взагалі в них є бізнес, наприклад в Білецького також. Якийсь сумбурний набір прізвищ.. Враження таке, що написали прізвища тих, кого змогли відшукати на теренах інтернету.
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"...я бы много дал, чтобы посмотреть в глаза тому, кто этот список составлял.
Миколе Андрійовичу Янковському (№318 в списке) уже 74 года. Депутатом Верховной рады был до 2012 года от "Партии регионов" Януковича. Бывший директор химического завода "Стирол" в Горловке (Донецкая область), который с началом войны оказался на территории ДНР, встал, да больше уже, видимо, никогда и не заработает.
Юлию Яковлевичу Йоффе (№115) уже и вовсе 77. Старый "регионал", представляющий в раде Луганскую область. Один из соратников Юрия Бойко, который, возможно, станет главным кандидатом от условного востока на мартовских президентских выборах.
По какой логике против двух дедушек Россия ввела санкции? Знает только Дмитрий Анатольевич Медведев и красное калифорнийское.
85-летний Юрий Шухевич (№311) хотя бы сын того самого Романа Шухевича из ОУН. С трудом себе это представляю, но вдруг Юрий Романович приценивался к путевке в Туапсе? Теперь у него ничего не выйдет, ведь правительство Российской Федерации приняло постановление о мерах по реализации указа президента Российской Федерации № 592 (с)"
Илья Барабанов
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И кто не попал под санкции
Порошенко, Ахметов, Новинский, Фирташ, Тигипко.....
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не влучний постріл в тебе, трололо. Два підприємства фірташа - потрапили. Сумихімпром та Рівнеазот.. Вам що, забули "санкційні" методички видати в ольгіно?
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Ростислав Бєляєв "Если бы после аннексии Крыма, или хотя бы после Иловайска, когда было достаточно и документов, и вещдоков, и кадровых пленных, и данных спутников, Украина согласно Конституции официально признала бы агрессию России, ввела военное положение и отозвала посла, Россия была би исключена из ООН, как СССР в 1939-м из Лиги Наций, было бы введено эмбарго на российский экспорт и заморожены все российские активы на Западе. Россия была бы обязана возместить причиненный Украине ущерб.
Но это угрожало закрытием бизнеса Порошенко в России и бизнеса российских бизнес-партнеров Порошенко, скупивших уже половину Украины. Допустить этого бизнес-партнеры не могли, и поэтому было договорено о взаимовыгодной "гибридной войне".
Путин воюет не с Порошенко. У них общий враг - Гражданское Общество Евромайдана.
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Список, млять..
А в чём, собственно, сами санкции?
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в публікаціі, та в черговій спробі створити істерику в суспільстві ))
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Походу этот список Порубий им и диктовал по телефону.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАлогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ
 
 
 
 
 
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