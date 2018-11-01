 Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Путинские санкции - это свидетельство некомпетентности и бессилия путинского режима. Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию. У меня эти так называемые "санкции" вызывают лишь смех, ведь я никогда не имел и не имею никакого бизнеса, денег, или имущества не территории страны-агрессора. Поэтому эти санкции ничего более, чем перевод бумаги. Вместе с этим убежден, что Украина должна усилить санкции, как против российского бизнеса в Украине, так и против тех, кто, притворяясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы. Это особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия будет пытаться влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами", - заявил Парубий.
Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.
От хто з вас може вимовити слово ПАЛЯНЫЦЯ?
А Парубій - легко!
Дети колядки с этим словом поют....на Рождество....и ни каких проблем.....
Я ж писав про тебе.
Перечитай ще раз. Або попроси, хай тобі хтось перекладе мій текст у Google translator.
жду выступление розенблата
Я так понял надо было написать ПаЛубий?
Вместо лидера националистов С14 Евгения Васильевича Карася в "Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры" Постановления Правительства РФ №1300 от 1 ноября 2018 г. внесен Евгений Валерьевич Карась - известный украинский галерист.
На фото - оба Карася.
Смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества?
Значит есть!
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как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора
США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру Турчинову - Прим.Ред.), Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук", - сообщил Дубинский
ви вже меж не бачите в своїй власній тупості.
Но это угрожало закрытием бизнеса Порошенко в России и бизнеса российских бизнес-партнеров Порошенко, скупивших уже половину Украины. Допустить этого бизнес-партнеры не могли, и поэтому было договорено о взаимовыгодной "гибридной войне".
Путин воюет не с Порошенко. У них общий враг - Гражданское Общество Евромайдана.
https://goo.gl/ESc9wZ
😎
https://goo.gl/EmAaUr
😜
Кого-то теперь прет от гордости, а кого-то гложет зависть
От того, что их активы в росии засветились?
По-моему, это больше напоминает нервный смех от позора.
Вопрос, я так понял, риторический?
Ежики, ошибки, анекдоты....
Печалька для порохоботов.
Юля в списке "врагов Путина", а Порошенко и его предприятия - нет
Аргумент, что Кремль ненавидит Петра, а Юлю любит - стух. Факты не подтверждаются. Тот забавный случай, когда им приходится для оправдания цитировать Пескова о неприкосновенности первых лиц государства и вспоминать, что у президента есть сын в депутатах и бизнес "семья"
Нет компаний Петра Порошенко? Ну так для того и нет, чтобы пророссийская йУля обратила на это внимание. Много ходов очка.
Но в списке есть его сын
Вяликая держава
Едиственный раз соглашусь со "спикелом". В списках действительно есть недоработки. Где фамилии Ахметова, Труханова, Фирташа, Добкина, и прочих "врагов" рашки?
Миколе Андрійовичу Янковському (№318 в списке) уже 74 года. Депутатом Верховной рады был до 2012 года от "Партии регионов" Януковича. Бывший директор химического завода "Стирол" в Горловке (Донецкая область), который с началом войны оказался на территории ДНР, встал, да больше уже, видимо, никогда и не заработает.
Юлию Яковлевичу Йоффе (№115) уже и вовсе 77. Старый "регионал", представляющий в раде Луганскую область. Один из соратников Юрия Бойко, который, возможно, станет главным кандидатом от условного востока на мартовских президентских выборах.
По какой логике против двух дедушек Россия ввела санкции? Знает только Дмитрий Анатольевич Медведев и красное калифорнийское.
85-летний Юрий Шухевич (№311) хотя бы сын того самого Романа Шухевича из ОУН. С трудом себе это представляю, но вдруг Юрий Романович приценивался к путевке в Туапсе? Теперь у него ничего не выйдет, ведь правительство Российской Федерации приняло постановление о мерах по реализации указа президента Российской Федерации № 592 (с)"
Илья Барабанов
Порошенко, Ахметов, Новинский, Фирташ, Тигипко.....
Но это угрожало закрытием бизнеса Порошенко в России и бизнеса российских бизнес-партнеров Порошенко, скупивших уже половину Украины. Допустить этого бизнес-партнеры не могли, и поэтому было договорено о взаимовыгодной "гибридной войне".
Путин воюет не с Порошенко. У них общий враг - Гражданское Общество Евромайдана.
А в чём, собственно, сами санкции?