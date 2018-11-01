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Все про:ГПУ (8910) гражданство (867) Израиль (891) Луценко (7190) Ставицкий (184)

 Подделал еврейские корни: Ставицкий получил гражданство Израиля путем обмана, - ГПУ

По словам Юрия Луценко, экс-министр подкупил чиновников из миграционной службы и подделал документы о бабушке-еврейке.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство. Об этом журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть десятки писем (Генпрокуратуры, - ред.) в государство Израиль. Одно из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим", – сказал Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: Суд ЕС сохранил санкции против экс-министра энергетики Ставицкого

Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле и обсуждали возможность заключения соглашения со следствием. "Они имели с ним встречу совершенно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием", – отметил глава ГПУ.

Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий. По его словам, Енин и Сторожевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу о Межигорье. "Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, так не произошло. Идем по обычной процедуре", – сказал генпрокурор.

Еще в 2014 году стало известно, что один из самых разыскиваемых сообщников Виктора Януковича экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.

По данным СМИ, Ставицкий смог получить первую степень израильского гражданства за счет своих корней: согласно документам, одна из его бабушек якобы была еврейкой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я не исключаю того, что такая встреча была, - Глава НАБУ Сытник о встрече его заместителя Углавы с беглым министром Януковича Ставицким

В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд.

9 июня 2018 года в фильме "Следствие. Инфо" под названием "Генеральная договоренность" было опубликовано видео общения заместителей генпрокурора Енина и Стрижевской в гостиничном номере в Израиле со Ставицким и его адвокатами. В ходе общения Енин сказал, что на эту встречу их уполномочил генпрокурор Юрий Луценко. Одновременно Стрижевская объясняла, чем бывшему топ-чиновнику грозит заочное осуждение и почему лучше не менять статью по делу (ст. 191 ч. 5), хотя Ставицкий на этом настаивал. Участники собираются перейти к условиям договоренности, но конкретикой этот диалог не заканчивается.

Источник: https://censor.net.ua/n3094604
 
 
 Топ комментарии
 
"Скажите, у вас были евреи в роду?, нет - я первый" Подделал еврейские корни: Ставицкий получил гражданство Израиля путем обмана, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2880
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а пришить подделку взад к корню никак теперь нельзя?
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а пришить подделку взад к корню никак теперь нельзя?
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І не боляче йому було підрізати свій єврейський корінь?
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***
бережливые, осторожные и предусмотрительные евреи
любимому и единственному сыночке не обрезали, а подвернули.
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СССР.
Еврей заполняет анкету. "Находился ли на оккупированной территории?" - Нет.
"Был ли под судом и следствием?" - Нет.
"Есть ли родственники за границей?" - Нет.
"Национальность" - Да.
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кагтавый, ты лучше за себя расскажи - у тебя корни реальные или тоже подделывать будешь
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Шо, и отрезание, тьфу, обрезание то же подделал?
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Ну, припустимо, не Левітський, а Левицький. Та й шкуринки б вистачило де кому на комірець.
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Ти маєш щось до мого прізвища, чи до мене особисто?
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"Скажите, у вас были евреи в роду?, нет - я первый"
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Что, плоскомордый, там тоже бьют не по паспорту, а по морде?
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Принимая во внимание очень пристальное внимание государства Израиль на наличие еврейских корней у кандидатов на гражданство этой страны, очень хочется подобный порядок ввести в Украине, только уже с наличием украинских корней. И запретить назначать неукраинцев на должности в гос. учреждения (представляете какие всемирные вопли были бы?). Правда в таком случае от конституционного состава ВРУ, от КМУ осталось бы менее трети людей, Украина осталась бы без президента. Но, свято место пусто не бывает.
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без меров городов милионников и без депутатов
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И теперь предатель Хаим для меня недосягаем...(c)
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Це ж треба мати бажання жити серед євреїв і не бути євреєм! Де пройшов Ставицький, там Розенбергу нема чого робити
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Ali Hasan - евреи просто нацисты какие то.... Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9037

У нас в Украине и еврей может быть президентом.... - нет вопросов...
И премьер министр, и большинство олигархов, и медиа, и вообще все все....
А почему?
Потому что мы толерантные дыбилы... , над которыми смеется весь Израиль...Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5292
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Можливо на цьому треба заробляти гроші?
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Ali Hasan - на чем?

На украинстве ты можешь только в кутузку сесть...
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Бывший министр образования Дмитрий Табачник, который недавноприлетел из Тель-Авива в Киев, снова вернулся в Израиль

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28 Feb 2015

Літак із Тель-Авіва з міністром-втікачем Табачником приземлився в Борисполі

https://www.youtube.com/watch?v=oyYEU1ToxNs
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"ДМИТРИЙ ТАБАЧНИК ЗАЯВИЛ О ГЕНОЦИДЕ РУССКИХ НА УКРАИНЕ"
https://censor.net.ua/forum/2494659/dmitriyi_tabachnik_zayavil_o_genotside_russkih_na_ukraine
СБУ объявила в розыск экс-министра образования Табачника

а чего его искать?
- вот он! любуйтесь
у Луценко к нему нет вопросов?
- странно
Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2417
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При всій неповазі до Табачника, але він завжди розповідав про єврейські корені.
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Чесно кажучи він сам, як той корінь
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Дмитро Табачник народився 26 листопада 1963року у місті Києві в родині технічної інтелігенції. Батько - Володимир Ігорович Табачник, єврейського походження[15], 1940 року народження був інженером-авіабудівником. Мати - Алла Вікторівна Глєбова, росіянка, 1938 року народження, була інженером-будівничим.
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Є інформація щодо інших його предків, дід, Ісер Табачник, був ремісником євреєм, воював у Червоній армії...
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єврейство це РЕЛЕГІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ людей РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ. так що годі дуркувати в Україні це і діти знають!!СЕРЕД ашкєназі-сєфардів- караімів- фєлаша- бухарців-горців Є ЄВРЕЇ але ж вони не то що одієї національності а й РІЗНИХ РАС Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1107
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Ашкеназім взагалі мають до семітів приблизно таке ж відношення, як ескімоси до банту.
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не понял. это что получается что ставицкий себе купил винницкую реформаторскую национальность?
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почему низя? можно. опять же соевой синагоге польза от такой покупки.
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Ну и шо? Им в ГПУ заняться больше нечем? Коля Злочевский ведь хороший парень! Поделился с петрляксеичем и неподсуден.
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Юла, я як ти доведеш що його бабуся не була єврейкою? Це ж не дід ...
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"экс-министр подкупил чиновников из миграционной службы и подделал документы о бабушке-еврейке Источник: https://censor.net.ua/n3094604" - очень печально, что это предмет разборов в столь высоких кабинетах!! выясняют кто больше ПОЦ!!
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перевожу на понятный посыл - в прокуГатуре недовольны суммой отступных тчк.просьба увеличить сумму тчк.твой юГий тчк.
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Так що , тепер Ставицький абсолютно чесна людина без всяких коренів?
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Хух... а я вже почав турбуватись, що в країні не має Ген прокурора, що він нічим не зайнятий, а ні... все добре... він національність чужої бабки встановлює! Що значить людина на своєму місці!
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зато вы тут никого не обманываете!)))
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та вы русские вообще никогда не обманываете, вы просто постоянно пизд.те!
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...Хава Нагила ... ...Хава Нагила ...Хава Нагила ...Хава Нагила ...ла...ла...ла
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До речі, чи була бабушка єврейкою могла знати лише її мама, причому її батько, теж міг помилятись! Но Юлій Віталійович, виведе на чисту воду усе це брехливе кодло!
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В США, Канаде христиане-евангелисты, пятьдесят миллионов которых
проживают в США, яростно борятся с антисемитизмом, Джон Хаги, пастор церкви :

Антисемитизм - это грех, а в
христианском вероучении грех обрекает душу на вечные муки.

Абсолютно нелепо, когда христиане молятся древним иудеям - Аврааму, Исааку и
Иакову, но игнорируют евреев - членов семьи Иисуса Христа.
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такі да! тільки ЮДОФОБІЯ і антісємітізьм -2і великі різниці Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9517 І мусульмани=палестинці- семіти.. і християни ліванці-семіти і юдеї сєфарди-семіти (а ашкєназі -НЕ СЕМІТИ!!) і коли мусульман-семітів-палестинців вбивають солдати армії ісраіля(і чорні і жовті і семіти)-юдеї.. то хто там кому антісєміт??
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у "українському" парламенті нарахували сімдесят ДРУЗІВ Ізраїлю ...РЕШТА ЙОГО ГРОМАДЯНИ ...
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Предъявите нашему МВД доказательства и забирайте назад.
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Точно! На самом деле он чистокровный пуштун!!!
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После заявления Папы Римского, 2005г. , бросились искать еврейские корни :
Евреи
породили христианство...... антисемитизм, всячески затуманивая, а
то и скрывая, что Иисус и апостолы были евреями, что Библия - это Книга евреев,
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такі да.. біблія це збірка казачок, які юдеї викрали у єгиптян та привласнили і трошки своїх додали..

такі да і міфічний ісус і його апостали як мали юдеїв-батьків були обрізані в дитинстві і до виходу з юдейства були євреями..

І ШО? Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2549
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Одні приховують єврейське коріння, інші навпаки - платять великі гроші щоб його намалювати в документах ...
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Пам'ятаю як недоброзичливці приписували єврейську маму самому Юрію Луценку ... Це якесь тотальне божевілля !
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***
Приходит Кацман к начальнику ОВИРа:
- Скажите, я могу выехать в Израиль?
- Можете.
- А в Америку?
- И в Америку можете.
- А в Германию?
- Та можете, можете!
- Скажите, а если я никуда не поеду, мине будут какие-нибудь льготы?..
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Анекдот 1970-х годов.

Евреев, которые выразили желание выехать в Израиль, для отчётности вызвали в КГБ на лекцию. Лектор рассказывает:
- Полгода в Израиле идет сплошной дождь. На улицу выйти нельзя, все в воде, на работу не добраться, все бедствуют.
Хаим качает головой - "вай-вай, ц-ц-ц..."
Лектор продолжает:
- А полгода там жара. Хамсин, на улицу не выйти, все выгорает, ничего не растет, трудящиеся умирают от голода и солнечных ударов.
Хаим опять качает головой - "ой-вэй, мама родная... ц-ц-ц..."
В конце лектор спрашивает у Хаима :
- Скажите, я так понял - вы готовы отказаться ехать, так?
- Не в том дело, любезный. Я таки думаю - брать с собой зонтик или не брать?
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Подрастали у царя
Три сынка-богатыря:
Пантелей и Никодим, третий - вовсе был Рувим.
Ведь из трех богатырей , кто-то должен быть еврей.
Двое пьют, едят, храпят, третий - всюду виноват.
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Умирает старый армянин. Требует привести к нему всех детей, внуков,
односельчан и т. д....
Хочет сказать последнюю мудрость.
Когда все собираются, он говорит:
- Армяне, берегите евреев!!!
Все с удивлением:
- Почему?
- Армяне! Закончат с ними - примутся за нас!...
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Негайно перевірити українські корені всіх громадян України!...це не буде антисемітизмом та ксенофобією?
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І виявиться, що найбільші антисеміти це євреї Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 601
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А шо там с испанскими корнями бывшего министра финансов? Тоже гишпанцем оказался))
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Шо, и лицо подделал ?
А не лицо тоже подделал ?
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"По словам Юрия Луценко, экс-министр подкупил чиновников из миграционной службы и подделал документы о бабушке-еврейке". РЖУНЕМОГУ.

Юрий Витальевич, вы (специально не пишу с большой буквы, т.к. не уважаю этого господина) хотябы понимаете О ЧЕМ ГОВОРИТЕ????
Программой репатриации в государство Израиль занимается специально созданная структура. Она одна единственная. Называется она "СОХНУТ". Так вот, ни подделать, ни сфальсифицировать их НЕВОЗМОЖНО. Говорю, т.к. досконально знаю работу этой организации, т.к. приходилось раз 5-6 за свою 20-ти летнюю иммиграционную практику сталкиваться. Кроме того, ДМС Украины никак не влияет и не может влиять получения позитивного решение на репатриацию от "СОХНУТа".
Кроме СОР (свидетельство о рождении) человека, где у него будет записан один родитель или оба как евреи, он может предоставить документы о бабушке/дедушке, один из родителей или оба, которых были евреями. Это для репатриации в Израиль. Такая же ситуация есть в ФРГ, но только для поздних переселенцев, но там есть определенные нюансы. Евреи "четвертинки" (по бабушке и/или дедушке) для выезда в Германию такой возможности не имеют.
Далее, сам СОХНУТ требует (именно требует) принести, кроме документов из органов РАГС (ранее ЗАГС), иные документы, подтверждающие "еврейскость" кандидата. Это могут быть ЛЮБЫЕ документы, выданные до 1991 года (именно до 1991 года). Это же правило касается и Германии. Это могут быть (по еврейским родственникам) различные характеристики, военные билеты, учетные карточки, СОБ (было и такое, но очень недолго), решения судов, времен СССР, копии, но лучше оригиналы формы А (на прописку), формы 1 (на получения паспорта), домовые книги, старые паспорта (если остались) и т.д. Список, где указана национальность человека достаточно большой, поэтому не буду его здесь приводить. На форуме "ЧЕМОДАН" приводил полностью этот список.
Решение судов Украины об изменении/исправлении национальности - однозначно не прокатывает ни в Израиле, ни в Германии. Вызывает подозрение и 100% отказ.
Если выясняется подделка, а она 100% при проверки выясняется, уж поверьте опыту, то человека ждут ОЧЕНЬ большие проблемы. В начале нулевых видел лично, при подаче клиента документов по еврейской иммиграции, когда в Посольство ФРГ на Златоустовской пребывали сотрудники прокуратуры (именно прокуратуры) для общения с лицом, подавшим "липовые документы". Стыдно это вам не знать, господин Луценко. Сотрудников прокуратуры вызывали именно сотрудники Посольства Германии.
Не нужно меня считать сторонником прошлой или нынешней власти, но рассказывать то, о чем вы вообще никакого понятия не имеете - это вообще полный треш.
Израиль - не то государство, в отличии от Украины, где такие номера с фальшивыми документами прокатывают. Ни даркон, ни теудат-зеут чел бы 100 % не получит никогда. Мало того, он очень быстро попадет в тУрму и вернется в государство своей первоначальной гражданкой принадлежности. Там Премьер-министров судят, и они реально отбывают срок и возмещают государству убытки. Тут чиновники самого высочайшего уровня Израиля, а не то, что какие-то залетные граждане Украины. Что-то не помню, чтобы кому-то из чиновников среднего (не говоря у же о высшем) звене в Украине хотя бы предъявили обвинения, тем более чтобы те еще и отбывали срок.
Самое реальное и,поверьте, простое чтобы чел поехал и попросил статус беженца, где-нибуд в Соединенном королевстве. Я бы смог помочь. Практически на 100%.
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Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 годы. Он уехал из Украины 27 февраля 2014 года. Экс-министра подозревают в незаконном присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью, совершенном в отношении особо крупной суммы. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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Министерство внутренних дел Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру энергетики Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. -Бывшему украинскому министру незаконно дали израильское гражданство. 29.01.2015/Воровская власть Израиля воров не выдаёт.
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А в бонусе постоянный страх о погромах Підробив єврейські корені: Ставицький отримав громадянство Ізраїлю шляхом обману, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9871
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодделал еврейские корни: Ставицкий получил гражданство Израиля путем обмана, - ГПУ
 
 
 
 
 
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