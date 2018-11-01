 Подделал еврейские корни: Ставицкий получил гражданство Израиля путем обмана, - ГПУ

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство. Об этом журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Есть десятки писем (Генпрокуратуры, - ред.) в государство Израиль. Одно из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим", – сказал Луценко.
Также на Цензор.НЕТ: Суд ЕС сохранил санкции против экс-министра энергетики Ставицкого
Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле и обсуждали возможность заключения соглашения со следствием. "Они имели с ним встречу совершенно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием", – отметил глава ГПУ.
Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий. По его словам, Енин и Сторожевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу о Межигорье. "Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, так не произошло. Идем по обычной процедуре", – сказал генпрокурор.
Еще в 2014 году стало известно, что один из самых разыскиваемых сообщников Виктора Януковича экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.
По данным СМИ, Ставицкий смог получить первую степень израильского гражданства за счет своих корней: согласно документам, одна из его бабушек якобы была еврейкой.
Читайте на Цензор.НЕТ: Я не исключаю того, что такая встреча была, - Глава НАБУ Сытник о встрече его заместителя Углавы с беглым министром Януковича Ставицким
В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд.
9 июня 2018 года в фильме "Следствие. Инфо" под названием "Генеральная договоренность" было опубликовано видео общения заместителей генпрокурора Енина и Стрижевской в гостиничном номере в Израиле со Ставицким и его адвокатами. В ходе общения Енин сказал, что на эту встречу их уполномочил генпрокурор Юрий Луценко. Одновременно Стрижевская объясняла, чем бывшему топ-чиновнику грозит заочное осуждение и почему лучше не менять статью по делу (ст. 191 ч. 5), хотя Ставицкий на этом настаивал. Участники собираются перейти к условиям договоренности, но конкретикой этот диалог не заканчивается.
бережливые, осторожные и предусмотрительные евреи
любимому и единственному сыночке не обрезали, а подвернули.
Еврей заполняет анкету. "Находился ли на оккупированной территории?" - Нет.
"Был ли под судом и следствием?" - Нет.
"Есть ли родственники за границей?" - Нет.
"Национальность" - Да.
У нас в Украине и еврей может быть президентом.... - нет вопросов...
И премьер министр, и большинство олигархов, и медиа, и вообще все все....
А почему?
Потому что мы толерантные дыбилы... , над которыми смеется весь Израиль...
На украинстве ты можешь только в кутузку сесть...
Літак із Тель-Авіва з міністром-втікачем Табачником приземлився в Борисполі
https://www.youtube.com/watch?v=oyYEU1ToxNs
https://censor.net.ua/forum/2494659/dmitriyi_tabachnik_zayavil_o_genotside_russkih_na_ukraine
СБУ объявила в розыск экс-министра образования Табачника
а чего его искать?
- вот он! любуйтесь
у Луценко к нему нет вопросов?
- странно
Нет, я первый!
проживают в США, яростно борятся с антисемитизмом, Джон Хаги, пастор церкви :
Антисемитизм - это грех, а в
христианском вероучении грех обрекает душу на вечные муки.
Абсолютно нелепо, когда христиане молятся древним иудеям - Аврааму, Исааку и
Иакову, но игнорируют евреев - членов семьи Иисуса Христа.
Евреи
породили христианство...... антисемитизм, всячески затуманивая, а
то и скрывая, что Иисус и апостолы были евреями, что Библия - это Книга евреев,
такі да і міфічний ісус і його апостали як мали юдеїв-батьків були обрізані в дитинстві і до виходу з юдейства були євреями..
І ШО?
Приходит Кацман к начальнику ОВИРа:
- Скажите, я могу выехать в Израиль?
- Можете.
- А в Америку?
- И в Америку можете.
- А в Германию?
- Та можете, можете!
- Скажите, а если я никуда не поеду, мине будут какие-нибудь льготы?..
Евреев, которые выразили желание выехать в Израиль, для отчётности вызвали в КГБ на лекцию. Лектор рассказывает:
- Полгода в Израиле идет сплошной дождь. На улицу выйти нельзя, все в воде, на работу не добраться, все бедствуют.
Хаим качает головой - "вай-вай, ц-ц-ц..."
Лектор продолжает:
- А полгода там жара. Хамсин, на улицу не выйти, все выгорает, ничего не растет, трудящиеся умирают от голода и солнечных ударов.
Хаим опять качает головой - "ой-вэй, мама родная... ц-ц-ц..."
В конце лектор спрашивает у Хаима :
- Скажите, я так понял - вы готовы отказаться ехать, так?
- Не в том дело, любезный. Я таки думаю - брать с собой зонтик или не брать?
Три сынка-богатыря:
Пантелей и Никодим, третий - вовсе был Рувим.
Ведь из трех богатырей , кто-то должен быть еврей.
Двое пьют, едят, храпят, третий - всюду виноват.
односельчан и т. д....
Хочет сказать последнюю мудрость.
Когда все собираются, он говорит:
- Армяне, берегите евреев!!!
Все с удивлением:
- Почему?
- Армяне! Закончат с ними - примутся за нас!...
А не лицо тоже подделал ?
Юрий Витальевич, вы (специально не пишу с большой буквы, т.к. не уважаю этого господина) хотябы понимаете О ЧЕМ ГОВОРИТЕ????
Программой репатриации в государство Израиль занимается специально созданная структура. Она одна единственная. Называется она "СОХНУТ". Так вот, ни подделать, ни сфальсифицировать их НЕВОЗМОЖНО. Говорю, т.к. досконально знаю работу этой организации, т.к. приходилось раз 5-6 за свою 20-ти летнюю иммиграционную практику сталкиваться. Кроме того, ДМС Украины никак не влияет и не может влиять получения позитивного решение на репатриацию от "СОХНУТа".
Кроме СОР (свидетельство о рождении) человека, где у него будет записан один родитель или оба как евреи, он может предоставить документы о бабушке/дедушке, один из родителей или оба, которых были евреями. Это для репатриации в Израиль. Такая же ситуация есть в ФРГ, но только для поздних переселенцев, но там есть определенные нюансы. Евреи "четвертинки" (по бабушке и/или дедушке) для выезда в Германию такой возможности не имеют.
Далее, сам СОХНУТ требует (именно требует) принести, кроме документов из органов РАГС (ранее ЗАГС), иные документы, подтверждающие "еврейскость" кандидата. Это могут быть ЛЮБЫЕ документы, выданные до 1991 года (именно до 1991 года). Это же правило касается и Германии. Это могут быть (по еврейским родственникам) различные характеристики, военные билеты, учетные карточки, СОБ (было и такое, но очень недолго), решения судов, времен СССР, копии, но лучше оригиналы формы А (на прописку), формы 1 (на получения паспорта), домовые книги, старые паспорта (если остались) и т.д. Список, где указана национальность человека достаточно большой, поэтому не буду его здесь приводить. На форуме "ЧЕМОДАН" приводил полностью этот список.
Решение судов Украины об изменении/исправлении национальности - однозначно не прокатывает ни в Израиле, ни в Германии. Вызывает подозрение и 100% отказ.
Если выясняется подделка, а она 100% при проверки выясняется, уж поверьте опыту, то человека ждут ОЧЕНЬ большие проблемы. В начале нулевых видел лично, при подаче клиента документов по еврейской иммиграции, когда в Посольство ФРГ на Златоустовской пребывали сотрудники прокуратуры (именно прокуратуры) для общения с лицом, подавшим "липовые документы". Стыдно это вам не знать, господин Луценко. Сотрудников прокуратуры вызывали именно сотрудники Посольства Германии.
Не нужно меня считать сторонником прошлой или нынешней власти, но рассказывать то, о чем вы вообще никакого понятия не имеете - это вообще полный треш.
Израиль - не то государство, в отличии от Украины, где такие номера с фальшивыми документами прокатывают. Ни даркон, ни теудат-зеут чел бы 100 % не получит никогда. Мало того, он очень быстро попадет в тУрму и вернется в государство своей первоначальной гражданкой принадлежности. Там Премьер-министров судят, и они реально отбывают срок и возмещают государству убытки. Тут чиновники самого высочайшего уровня Израиля, а не то, что какие-то залетные граждане Украины. Что-то не помню, чтобы кому-то из чиновников среднего (не говоря у же о высшем) звене в Украине хотя бы предъявили обвинения, тем более чтобы те еще и отбывали срок.
Самое реальное и,поверьте, простое чтобы чел поехал и попросил статус беженца, где-нибуд в Соединенном королевстве. Я бы смог помочь. Практически на 100%.