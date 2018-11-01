 Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК. СХЕМА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook, об этом говорится в сообщении СЦКК.
"Осуществляя мониторинг на мосту в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) команда Миссии видела синий лазерный луч, направленный в северном направлении, с известной позиции вооруженных формирований на вершине холма к югу от моста и западнее памятника Князю Игорю", - сказано в сообщении
В СЦКК отметили, что ранее СММ уже наблюдала подобные лучи в том же месте, причем, боевики подтвердили факт применения лазерного оружия, что отражено в отчете СММ ОБСЕ по 04.10.2018 г.
"2 октября этого года, Командование объединенных сил уже сообщало о применении боевиками лазерного оружия в районе КПВВ "Марьинка", в результате чего получил ранение глаз военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - сказано в сообщении.
"Применение ослепляющего лазерного оружия прямо запрещается 4-м Протоколом от 13.10.1995 г. к Конвенции о запрете применения отдельных видов оружия, наносящего чрезмерные повреждения или имеющего неизбирательное действие. Поэтому, демонстративное использование оккупантами такого оружия следует расценивать не иначе, как откровенное пренебрежение к нормам международного права", - резюмировали в СЦКК.
А вообще это глупо называть оружием.
Вопрос в том что приметь это запрещено международными нормами....
Отразить то оно отразит...вот только куда....по горобцам в небо...?
Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району.
Подозреваемыми оказались начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук. По предварительной информации, коллеги выпивали вместе, после чего изнасиловали дознавателя отдела МВД РФ по Уфимскому району.
Как гАвАритЦа, бей (т.е. йеби) своих, щоб чужие боялись. А сКабеева наверное Пашу запишет в "Правый сектор".