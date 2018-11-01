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 Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК. СХЕМА

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в отчете СММ ОБСЕ, который опубликован 31 октября 2018 г., зафиксировано очередное применение противником лазерного оборудования в районе Станицы Луганской, что говорит о нарушении оккупантами "Конвенции о запрете применения отдельных видов оружия".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook, об этом говорится в сообщении СЦКК.

"Осуществляя мониторинг на мосту в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) команда Миссии видела синий лазерный луч, направленный в северном направлении, с известной позиции вооруженных формирований на вершине холма к югу от моста и западнее памятника Князю Игорю", - сказано в сообщении

В СЦКК отметили, что ранее СММ уже наблюдала подобные лучи в том же месте, причем, боевики подтвердили факт применения лазерного оружия, что отражено в отчете СММ ОБСЕ по 04.10.2018 г.

Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК 01
Фото: пресс-центр ООС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской, - СЦКК

"2 октября этого года, Командование объединенных сил уже сообщало о применении боевиками лазерного оружия в районе КПВВ "Марьинка", в результате чего получил ранение глаз военнослужащий Государственной пограничной службы Украины", - сказано в сообщении.

"Применение ослепляющего лазерного оружия прямо запрещается 4-м Протоколом от 13.10.1995 г. к Конвенции о запрете применения отдельных видов оружия, наносящего чрезмерные повреждения или имеющего неизбирательное действие. Поэтому, демонстративное использование оккупантами такого оружия следует расценивать не иначе, как откровенное пренебрежение к нормам международного права", - резюмировали в СЦКК.

Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094600
 
 
 Топ комментарии
 
Наши вченни скажут что им нужен на это миллиард и 5 лет работы, в итоге изделие будет размером с стиралку, посему лучше полагаться на китайских кулибиных и купить это за пару долларов.
А вообще это глупо называть оружием.
Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8676
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Чего только не откопаешь в этих шахтах...
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Все уже давно сделано...и стоит копейки....Алиэкспресс...
Вопрос в том что приметь это запрещено международными нормами....
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Треба нашім вченим щось більш гарне зробити...
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Наши вченни скажут что им нужен на это миллиард и 5 лет работы, в итоге изделие будет размером с стиралку, посему лучше полагаться на китайских кулибиных и купить это за пару долларов.
А вообще это глупо называть оружием.

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саша ...не будь таким писемістом ...в УРСР свого часу було чотири "атомних" вищих навчальних заклади ...причому там могли створити ВСЕ від 3,14...ди і до "ракети" ...
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вообще-то зафигачить 120-ками по месту источника излучения и проблема исчерпала себя
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Все уже давно сделано...и стоит копейки....Алиэкспресс...
Вопрос в том что приметь это запрещено международными нормами....
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"бімбу" ...наприклад ...а ні не вийде "завгар" останні 50 кг збройного урану здав на настійливе "прохання" наших американських партнерів ...
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кто в курсе ? может зеркало поставить? пойдет? шоб пидорам назад отразило?
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Поставить можно..но толку будет ноль....
Отразить то оно отразит...вот только куда....по горобцам в небо...?
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Зеркало стоит дороже, а если его будет покупать МО или КМ то будет стоить как 100 лазеров.
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если пидорасов кацапских поразит - я Сам стану этим зеркалом (несмотря на то что МОЯ страна меня назвала .......)
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по кацаским горобцам? ...... ну тогда етих горобцов нужно за-ра-жать вирусомЪ))
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Что вам мешает засыпать пятьдесят гектаров кассетными бомбами? С напалмом и фосфором?
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Как гАвАритЦа, бей (т.е. йеби) своих, щоб чужие боялись. А сКабеева наверное Пашу запишет в "Правый сектор".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК. СХЕМА
 
 
 
 
 
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