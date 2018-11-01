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 С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года, а также пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 г. в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 г. провести первый в истории Украины массовый перерасчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - заявил Гройсман.

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Одновременно глава правительства подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат. "Задача Пенсионного фонда не только в том, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Надо заботиться о пенсионном будущем каждого гражданина, - сказал Гройсман. - Рассчитываю на то, что новый руководитель (Пенсионного фонда. - Ред.) наведет порядок в пенсионной системе Украины, а деятельность Пенсионного фонда будет публичной и конструктивной".

Источник: https://censor.net.ua/n3094597
 
 
 Топ комментарии
 
Минимальная пенсия в Украине в 2013 году - 112 долларов.
Минимальная пенсия в Украине в 2018 году - 52 доллара.

Сильно подняли С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9063
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Ти шукала у бюлетені хвамілію "янукович", а не знайшовши, вимушена була проголосувати за його міністра?
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опять зрада, маленькие пенсии- плохо, поднимают- еще хуже
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Звісно голосувала. А чому ти питаєшь, сумуєшь за януковочем?
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Ти шукала у бюлетені хвамілію "янукович", а не знайшовши, вимушена була проголосувати за його міністра?
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мля, ти вузколобий, про що з тобою розмовляти?
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Ти мариш якунєвічєм, а вузьколобий хтось інший? З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7400
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Мадам, вы по Фрейду сейчас сознались, что если бы не Офшорник, то голосовали бы за Януковича. Ибо других вариантов даже не рассматривали
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кацапе, овоща в списке не было, не пались!
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Стоп, бурятка с мордовской фамилией. При вопросе за кого голосовала, кроме его министра ты нявкнула только одну версию - Янукович. Ты даже не поняла, где попала? Объясняю. Будучи рыгоботкой до 2014 года ты и иже с тобой волали, что в 2015 будете голосовать такде как и в 2010-м за Овоща. А так как он сбежал, то пришлось уж за его бывшего подчинённого.
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,,, твою люсю, шо в тебе в голові робиться? звернись до псіхіатру
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Что такое, чувашка? А ну расскажи как ты в 2010-м за кляту вароффку голосам, а не за коханого прєдставітєльного музчіну
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Минимальная пенсия в Украине в 2013 году - 112 долларов.
Минимальная пенсия в Украине в 2018 году - 52 доллара.

Сильно подняли С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9063
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Так это было в категории - "рывок". Впереди - "толчок" и взятие ранее непокорявшегося веса.
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ви, млять, 100 лет в совке жили, ниуя не делали, а Европа с Америкой в это время вкалывали, через трудности проходили, некоторые там, вообще, не знали, что такое пенсия, строили цивилизованное общество кровью и потом. А ты ррраз и сразу захотел из дерьма совкового жить, как в цивилизованном мире? Так не бывает.
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Всё правильно! Департамент методологии "Ольгино" - поддерживает и одобряет.
З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5934
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ты налоги платишь в Пенсионный фонд? Или по клавишам стучишь за пайку в конверте? Откуда пенсиям высоким быть, как в Европе?
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Война в Украине в 2013 году? - 112 долларов.
Война в Украине в 2018 году - 52 долларов.

Не морщ жопу...
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А топ-десяточку самых богатых людей в Украине нет желания привести. На какую сумму/процент увеличился их капитал? Кстати, президент вернул себе звание миллиардера, поздравляем! И война не помешала... но не всем дано так самоотверженно трудиться)
ЗЫ. "Не морщ жопу..."(с)


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не читай все, что написано на заборе, это я тебе про "президент вернул себе звание миллиардера, поздравляем". Только тупая курица не проверяет факты.
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это рыночные цены, а йулька по 500 ЗАКОНТРАКТОВАЛАСЬ! Разницу чувствуешь?
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В Україні є ринок газу?? З якого часу? Назвіть будь ласка дату.
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курица, речь идет о рыночной цене на газ в Европе. Украина закупает сейчас газ на европейских газовых хабах. Там цены меняются ежесекундно. Лови, откроешь для себя много нового, а не будешь только сплетни от зрадофилов на "лавочке" под подъездом собирать http://www.cegh.at/day-ahead-contractsЗ 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3110
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чувашко, а чого тоді оплата праці в Україні нериночна???
Що це за ринок такий, тут - є, а тут - нема?
І ще до твого відома. Україна також видобуває свій власний газ. і нема потреби ганяти гроші нібито за газ згідно з формулою Дюсельдорф +
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Поднимать нужно не за месяц до выборов, а ещемесячно пропорционально росту реальной ЗП и росту отчислений в ПФ
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каждый год 50% от роста ЗП и 50% от роста инфляции..это где то 12.5+4=16 .5%..может и больше..не больше 1 т грн капнет....Это что бы не отставали от те пенсионеров которые выходят сейчас
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многие пенсионеры не доживут до 1 марта
почему бы не поднять прямо сейчас?
или для этого надо газ по 12 сделать?
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Поднимать пенсии - это хорошо, но не за месяц же до выборов?! З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8657 З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4678 Кстати, а откуда така странная дата, почему именно 1 марта (выборы 31 марта), а не в декабре, январе, феврале? З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4678
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це цікавішше ...- і одразу европейські пенсіїї

ДО 2020 РОКУ УКРАЇНСЬКУ ЦІНУ НА ГАЗ ПЛАНУЮТЬ ЗРІВНЯТИ З РИНКОВОЮ
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не не не, это ваще зрада зрадная, так не честно, рейтинги нового курса в опасности!!1 С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1394
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Самое смешное, что мы, "зрадоботы", уже не переживаем за рейтинг нового курса. Барыга ну прямо все делает, чтобы опустить свой рейтинг! З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7162 Просто не надо ему мешать.
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давайте давайте, курс в пидорашку прокладывайте, посмотрим, чем это закончится..
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Закончится все очень хорошо, пророссийский коллаборант Порошенко и вся его банда будет сидеть в тюрьме.
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смотрите мокши что бы шпингалеты у вас не надорвались
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И подкуп пенсионеров ему не поможет. Они за зиму уже успеют почувствовать всю прелесть новых газовых тарифов. Этот опыт не забудется за две недели. З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 449
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гречка не канает, так купят подачкой на на гречку.
Кстати, а в бюджете ничего подобного нету, шо только подтверждает, что бюджет это филькина грамота
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Так а почему не сейчас. Реальная зарплата повышается понемногу, отчисления в пенсионный фонд растут. Лишние деньги давно есть. Давай повышай уже вчера
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Сейчас рано. Надо ещё успеть заказать краску и бумагу для монетного двора через Прозорро, напечатать миллиарды девальвируемой макулатуры. Как раз к Марту успеют
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Ну а выборы здесь не причем. Это совпадение, шоб не говорили кляти популисты
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перевожу - гречку будем сеять в марте С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3128
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Помніцца Азіров теж піднімав пенсії по 2-3 гривні, але піднімав.))
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ага підіймав..в мене з 2010 по 2017 зросла аж на 100 грн ..в 3 до 3100, а з 1 жовня одразу д 7 т..Хто як працював той так і отримав
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они даже хорошие дела не могут и преподнести нормально, не говоря уже о том, чтобы нормально делать...
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підкуп виборців по-українські..
пообіцяти перед виборами щось дати пенсіонерам, а потім тягнути як мога довше..

колись так зробив проффесор..
нічого з того часу не змінилось.
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Сча грося перейдет соседнюю комнату и доложит меркель шо цены на газ уже подняли
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шоколадное кодло хочет остаться на второй срок.....
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Так перерасчет пенсий с 1 марта законом предусмотрен. Председатель ПФУ что бе дуручення гройсмана этого не знает?
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Повышение, может, и "планируется",
но в реальности будет ограбление пенсионеров.
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Больше кредитов выше пенсии и зарплаты бюджетников. Начало операции "скупить всех".
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взятка перед выборами пенсионерам, насколько же банда барыги ничтожна
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Та гребаный ебастос... Сколька ж можна та! Куда ийо пенсионеры складывать то будут!?
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Середня пенсія за час президентства Петра Порошенка знизилася більш ніж в 2 рази з 183$ в 2013 році до 90$ в 2018. Податки, які українці віддають на утримання пенсіонерів, не можуть забезпечити їх платникам пенсійного майбутнього і якщо дотації на Пенсійний Фонд не збільшуватимуться, то влада незабаром може просто зупинити виплату пенсій.
За методологією ООН українські пенсіонери вважаються жебраками. З 1 грудня 2018 очікується чергове підвищення мінімальної пенсії до 1497 гривень (приблизно $ 53), проте мінімальна пенсія, і навіть середня пенсії суттєво відстають від критерію ООН, який визначає поріг бідності в державі: жебраками вважаються люди, які в день отримують менше 5$.
😜

Добавлчять до мінімалки знову 20 грв...🤣🤣
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Кто бы сомневался. Админ ресурс прямо перед выборами. Януковощ точно так же поступал. Очень надеюсь, что наши пенсионеры не воспримут это повышение как сигнал идти и голосовать за порошенко, а правильно оценят ситуацию
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За что повышать тем военным-старперам, которые всю жизнь продавали со складов советский скарб и заставляли призывников вкалывать задарма у них на дачах ??? Они пенсии уже с 45 лет получали... Получили уже свое...
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Раньше хоть за пару месяцев повышали до выборов, а здесь - тупо за месяц))
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Ученик Порошенко должен превзойти своего учителя Януковича!
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Скоро пенсия станет как награда, и будет выдаваться посмертно!
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Сергей Максимюк
Сегодня в Одессе подорожал хлеб. В среднем на 10%. Вы думали вам подняли цену газа. Ага, разбежались. Это на все товары в стране подняли цены на 25-30 процентов. Как минимум. Хочу напомнить, что в 33-м году народ молча ел своих детей и близких родственников. В буквальном смысле слова. Поэтому когда спрашивают - когда же это кончится? Я отвечу. Никогда. Народ будет молча поедать детей и терпеть дальше. Здесь нет предела.
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Ну, после того, как однотуровый в "день тишины" занимался агитацией, этот приступ филантропии перед выборами даже не удивляет.
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Уверен,що вже есть все розрахунки та гроши.И не треба чекати весны,щоб почати индексацию та пiдвiщення.Але дорога ложка к обеду,тобто виборам.Тому перетопчутся,ще почекають...У Гроси все идёт по плану З 1 березня 2019 року планується масовий перерахунок і підвищення пенсій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4797
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман
 
 
 
 
 
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