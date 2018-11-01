 С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 г. в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 г. провести первый в истории Украины массовый перерасчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - заявил Гройсман.
Одновременно глава правительства подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат. "Задача Пенсионного фонда не только в том, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Надо заботиться о пенсионном будущем каждого гражданина, - сказал Гройсман. - Рассчитываю на то, что новый руководитель (Пенсионного фонда. - Ред.) наведет порядок в пенсионной системе Украины, а деятельность Пенсионного фонда будет публичной и конструктивной".
Минимальная пенсия в Украине в 2018 году - 52 доллара.
Сильно подняли
Война в Украине в 2018 году - 52 долларов.
Не морщ жопу...
ЗЫ. "Не морщ жопу..."(с)
https://www.unian.ua/politics/2209091-za-minuliy-rik-viyni-rozbagatili-vsi-ukrajinski-milyarderi-krim-kolomoyskogo-zmi.html
Що це за ринок такий, тут - є, а тут - нема?
І ще до твого відома. Україна також видобуває свій власний газ. і нема потреби ганяти гроші нібито за газ згідно з формулою Дюсельдорф +
почему бы не поднять прямо сейчас?
или для этого надо газ по 12 сделать?
записуй(с)
ДО 2020 РОКУ УКРАЇНСЬКУ ЦІНУ НА ГАЗ ПЛАНУЮТЬ ЗРІВНЯТИ З РИНКОВОЮ
Кстати, а в бюджете ничего подобного нету, шо только подтверждает, что бюджет это филькина грамота
пообіцяти перед виборами щось дати пенсіонерам, а потім тягнути як мога довше..
колись так зробив проффесор..
нічого з того часу не змінилось.
но в реальности будет ограбление пенсионеров.
За методологією ООН українські пенсіонери вважаються жебраками. З 1 грудня 2018 очікується чергове підвищення мінімальної пенсії до 1497 гривень (приблизно $ 53), проте мінімальна пенсія, і навіть середня пенсії суттєво відстають від критерію ООН, який визначає поріг бідності в державі: жебраками вважаються люди, які в день отримують менше 5$.
😜
Добавлчять до мінімалки знову 20 грв...🤣🤣
Сегодня в Одессе подорожал хлеб. В среднем на 10%. Вы думали вам подняли цену газа. Ага, разбежались. Это на все товары в стране подняли цены на 25-30 процентов. Как минимум. Хочу напомнить, что в 33-м году народ молча ел своих детей и близких родственников. В буквальном смысле слова. Поэтому когда спрашивают - когда же это кончится? Я отвечу. Никогда. Народ будет молча поедать детей и терпеть дальше. Здесь нет предела.