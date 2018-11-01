 Убийство Гонгадзе: Кучма передал мне $2 млн из предлагаемых $100 млн, чтобы подкупить меня и уничтожить доказательную базу, - Мельниченко

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
Комментируя Постановление суда, в котором говорится, что Мельниченко получил из США 2 миллиона долларов, он заявил об искажении фактов.
"Я давал показания Генеральной прокуратуре об этих 2 миллионах долларов. Так что пусть они не передергивают! В 2004 году Кучма предлагал 100 миллионов долларов, если Мельниченко перестанет выступать против него и если Мельниченко отдаст Кучме оригиналы. У меня была встреча с представителями Кучмы. С Бакаем. Бакай тогда был управделами президента Кучмы. То есть Кучма не только совершил преступление. Он пытался еще подкупить свидетеля, чтобы уничтожить доказательную базу", - пояснил Мельниченко.
"Смотрите, это надо все правильно описать и понять, так как сейчас у украинцев глаза на лоб полезут, будут кричать, что я подлец и негодяй! Кучма предлагал 100 миллионов долларов, а чтобы доказать серьезность намерений было передано 2 миллиона долларов. Эти 2 миллиона - задокументированы, Генеральная прокуратура знает, где они. Я не могу сейчас это все рассказывать. Кучма через Бакая предложил подкупить свидетеля Мельниченко Николая Ивановича. Сумма сделки -100 миллиона долларов. Первый транш - 2 миллиона долларов, Бакай передал. Передача этих 2 миллионов - задокументирована. Где эти 2 миллиона, я давал показания Генеральной прокуратуре Украины", - подчеркнул Мельниченко.
Полный текст интервью с Николаем Мельниченко "Ми робили із Луценком державний переворот". Інтерв'ю з автором "касетного скандалу" читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.
Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.
21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.
По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".
В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.
Но глобально привел к власти всю эту красно-коммуну совковых вампиров...
У него не хватило ума развернуть вектор Украины, хотя в душе он и есть украинский буржуазный националист...
Короче, он своего рода бездарь Грушевский - в украинской Истории таких море на каждом повороте...
Была долбанная МНОГОВЕКТОРНОСТЬ.
1994 рік - Приєднання до програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ);
9 липня 1997 року, Мадрид, підписання Хартії про Особливе партнерство, заснування Комісії Україна - НАТО, відкриття місії України при НАТО, відкриття Центру інформації та документації НАТО в Україні;
1998 рік - Заснування Спільної робочої групи з питань оборонної реформи;
1999 рік - Відкриття Офісу зв'язку НАТО у Києві, розгортання українсько-польського батальйону у Косові;
2000 рік - Ратифікація Угоди про статус сил, що беруть участь у заходах ПЗМ, яка сприяла участі України у військових навчаннях
22 листопада 2002 року, Прага, ухвалення Плану дій Україна - НАТО;
2004 рік - Ратифікація угоди про підтримку операцій НАТО з боку України;
2005 рік - Початок інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ як передумови переходу до Плану членства як останнього кроку щодо вступу у НАТО;
з 18 до 20 жовтня 2005 року відвідини північноатлантичною радою НАТО (ПАР) України. Постійні представники 26 країн-членів НАТО та Генеральний секретар пан Яап де Хооп Схеффер взяли участь у засіданні Комісії Україна - НАТО (КУН);
з 23 до 24 жовтня 2005 року - Саміт НАТО - Україна у Вільнюсі, Литва. Генеральний секретар НАТО Яап Де Гооп Схеффер заявляє, що Альянс готовий надати Україні допомогу в здійсненні політичних і військових реформ, необхідних для членства Києва у НАТО. Міністр оборони США Дональд Рамсфельд обіцяє Києву всебічну підтримку Вашингтона;
Ющенко продовжував, але Косата не дала. Їздила в Расєю, де проти неї раптом закрили діло, та підписувала рабські контракти. Не підтримала вОна і засудження Радою дій Расєї проти Грузії в 2008
Народу Украины, а не президенту-коррупционеру.
Мельниченко вылядит очень ненатурально, его долго натаскивали говорить по-украински,
акцент всё равно остался, и всё таки в Украине не был установлен беларусский режим.
И на том спасибо.
Если бы хотели завалить.
Бутусов позор вам за участие в этой пропагандонской акции!!! Не против Кучмы!!! Она против Украины!!!
Перестаньте финансировать сайт из кармана КалоМойского!!! Найдите другого инвестора!!! Не берите деньги КалоМоского!!!!
Не теряйте остатки уважения людей которые постоянно читают ваш сайт и считали его проукраинским!!!!
Ночью безоружен,
После стольких лет
Ступит на порог
Но гвардии майор
Здесь никому не нужен
Как белая сирень
Под каблуком сапог!"