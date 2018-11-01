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 Нацсовет оштрафовал "Вести.Радио" на 22 тыс. грн за несоблюдение языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины наложил штраф более чем 22 тыс. грн на "Вести.Радио" из-за нарушения закона о языковых квотах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета в четверг, передает Цензор.НЕТ.

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"Национальный совет на заседании 1 ноября принял решение взыскать штраф с ООО ТРК "Свит", г. Киев (местное эфирное вещание, позывные "Вести.Радио") в связи с нарушением объема ведения передач на украинском языке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18.07.2018 года, зафиксировала, что лицензиат не соблюдает требования ч. 5 ст. 9 закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку объем ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке составил 42,4% суточного объема ведения передач.

В Нацсовете напомнили, что согласно указанной статье, минимальная доля ведения передач на государственном языке составляет: в течение первого года - не менее 50%, в течение второго года - не менее 55%, в течение третьего года - не менее 60%.

"Нарушение этой нормы является основанием для применения санкции "взыскание штрафа"... Размер штрафа составляет 5% лицензионного сбора для ТРК "Свит" (местное эфирное вещание, позывные "Вести.Радио") … составил 22782,38 грн", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3094592
 
   
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его вообще давно закрыть надо- медведчуковский рупор,читай ххуйловский Нацсовет оштрафовал "Вести.Радио" на 22 тыс. грн за несоблюдение языковых квот - Цензор.НЕТ 63
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З минулого тижня "Радио Вести" вже не мовить. Замість нього мовить "Радіо Максимум", що належить холдингу "Люкс" (24 канал і Люкс ФМ), який пов'язують з Андрієм Садовим.
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Люблю такое с утренним кофе
01.11.2018 12:29:08
Российский самолет МС-21 оказался в 1,5 раза дороже ракет Илона Маска
Проект создания среднемагистрального самолета МС-21, включенный правительством в план инновационной перестройки экономики еще в 2008 году, за время своего существования подорожал в 2,3 раза.
(...)
Это в 1,5 раза больше, чем стоили все ключевые космические проекты Илона Маска вместе взятые. Так, по данным НАСА, разработка ракеты Falcon 9 обошлась в 3,9 млрд долларов.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskiy-samolet-ms-21-okazalsya-v-1-5-raza-dorozhe-raket-ilona-maska-1027679532
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Доброе утро. Не забудь 4 ноября часы перевести на 1 час назад.
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можна було ще б нуль останнім домалювати, а то щось якось жиденько...
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ха-ха .. аж на $700 за антидержавну діяльність..
оце вжарив !!
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мабуть, "виїздна" перевірка обійшлась на порядок дорожче
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транспорт, суточні, командіровочні, за врєдность, обєд у "Вєлюрє"...
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і там же номер-люкс (на кожного по одному), бо круглодобове спостереження велось
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет оштрафовал "Вести.Радио" на 22 тыс. грн за несоблюдение языковых квот
 
 
 
 
 
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