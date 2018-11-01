 Нацсовет оштрафовал "Вести.Радио" на 22 тыс. грн за несоблюдение языковых квот

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Национальный совет на заседании 1 ноября принял решение взыскать штраф с ООО ТРК "Свит", г. Киев (местное эфирное вещание, позывные "Вести.Радио") в связи с нарушением объема ведения передач на украинском языке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18.07.2018 года, зафиксировала, что лицензиат не соблюдает требования ч. 5 ст. 9 закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку объем ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке составил 42,4% суточного объема ведения передач.
В Нацсовете напомнили, что согласно указанной статье, минимальная доля ведения передач на государственном языке составляет: в течение первого года - не менее 50%, в течение второго года - не менее 55%, в течение третьего года - не менее 60%.
"Нарушение этой нормы является основанием для применения санкции "взыскание штрафа"... Размер штрафа составляет 5% лицензионного сбора для ТРК "Свит" (местное эфирное вещание, позывные "Вести.Радио") … составил 22782,38 грн", - сказано в сообщении.
01.11.2018 12:29:08
Российский самолет МС-21 оказался в 1,5 раза дороже ракет Илона Маска
Проект создания среднемагистрального самолета МС-21, включенный правительством в план инновационной перестройки экономики еще в 2008 году, за время своего существования подорожал в 2,3 раза.
(...)
Это в 1,5 раза больше, чем стоили все ключевые космические проекты Илона Маска вместе взятые. Так, по данным НАСА, разработка ракеты Falcon 9 обошлась в 3,9 млрд долларов.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskiy-samolet-ms-21-okazalsya-v-1-5-raza-dorozhe-raket-ilona-maska-1027679532
оце вжарив !!