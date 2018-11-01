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 Российская оккупационная администрация развернула масштабную "предвыборную кампанию" в ОРДЛО, - ГУР

Российская оккупационная администрация наращивает усилия по реализации российского сценария проведения 11 ноября с.г. "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, прибывшие из РФ политтехнологи развернули в местных СМИ масштабную информационную кампанию в поддержку определенных Россией кандидатов.

"В октябре с.г. для поддержки российских ставленников выпущено рекордный тираж газеты "Донецкая республика" (печатный орган одноименного общественного движения) - в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня с.г. газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь 2018 г. выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования)", - сказано в сообщении.

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Одновременно, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ кадровые российские офицеры активизировали агитацию по поддержке "нужных" кандидатов, в т.ч. путем воздействия на семьи военнослужащих из числа местного населения: "Под предлогом организации мероприятий досуга проводятся сборы на территории частей с привлечением родителей, жен и друзей военнослужащих".

Вместе с тем, как отметили в ГУР, по оценке российских и местных агентств, которые ведут постоянный мониторинг общественного мнения среди населения временно оккупированных территорий, в голосовании на "выборах" намерены принять участие не более 30% избирателей. Прежде всего, это связано с недовольством местного населения деятельностью назначенных РФ "руководителей" "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" в оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы", намеченные на 11 ноября, не состоялись.

Источник: https://censor.net.ua/n3094591
 
 
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ой, да пусть они себе выбирают, кого хотят, всё равно их никто в мире не признает, а так хоть будут списки, кого отправлять в след за курощупом и мотопомпой.
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Ну я то же могу с соседями выбрать самую козырную собаку на улице , но всем на планете глубоко фиолетово будет до наших выборов , как и той собаке которую мы выберем.
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дамбас никто на калени не поставит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская оккупационная администрация развернула масштабную "предвыборную кампанию" в ОРДЛО, - ГУР
 
 
 
 
 
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