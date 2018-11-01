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Все про:Россия (70942) санкции (7029) Березюк (168)

 В санкционном списке РФ есть агенты Кремля, которых таким образом пытаются легализовать в Украине, - Березюк

В санкционном списке России против физических и юридических лиц Украины есть российские агенты, позиции которых в Украине таким образом Москва пытается усилить, считает глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Враг. Война. Как это может быть иначе. Становится все очевиднее. Маски начинают срываться. Но у меня есть еще одно мнение: многие люди, которые есть в том списке, - это легализация или усиление российских агентов в Украине, в том числе", - сказал он "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя введение Россией экономических санкций против украинцев, передает Цензор.НЕТ.

О.Березюк отметил, что введение таких мер является элементом войны.

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"Список имеет также и юридические последствия. Люди, у которых есть бизнес в России и которые являются откровенными агентами, не могут даже попасть в список, чтобы легитимизировать их, потому что они будут нести потери в бизнесе", - пояснил глава фракции.

О.Березюк фигурирует в санкционном списке РФ.

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Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094590
 
   
 Топ комментарии
 
Список - манипуляция. Единственный возможный способ не заразиться кацапским мыслевирусом - не читать и не обсуждать этот список.
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Олег Пономарь
3 год
Россия опубликовала санкционный список граждан Украины. Короткая ремарка.
Этот список не имеет никакого санкционно-экономического значения. Так как в списке смешаны и кони и люди - то есть, и настоящие враги России и российские агенты, которые работают в Украине, находятся на зарплате в РФ и продвигают интересы страны-агрессора.
Те граждане Украины, которых Москва считает своими врагами и называет их партией войны (то есть, те украинцы, которые не согласны на капитуляцию в обертке "новой стратегии мира", а готовы сражаться до победы), - эти и так давно под всеми возможными санкциями в России.
А те, которые попали в этот список, но работают на Москву, - те и дальше будут работать и получать гонорары в рублях на счета в российских банках. Но зато эта часть списка сможет (и будет) теперь везде говорить - Смотрите, я в санкционном списке Кремля. Значит я настоящий патриот Украины и враг России. А чего добился ты?
Вывод.
Весь этот список (это касается и укр. компаний также) - часть пропагандистской гибридной кампании перед выборами в Украине. Внести хаос и субъективизм. Подбросить дров и поддать жару.
Посмотрим как украинцы расчехлят этот список.
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Он имел в виду, что люди из этого списка, у которых бизнеса там нет - агенты Кремля, ведь будь у них там бизнес они бы несли потери, а Кремлю не выгодно нагибать своих агентов.
Но как по мне, именно того у кого именно есть бизнес на Расее повод считать агентом влияния (Порошенко туда же).
Короче, народ, надо ориентироваться не на список, а на то как реально этот политик себя проявлял: кричал "Расея нам друг" или "Расея нам враг" или кричал "Расея нам враг", но при этом имел там бизнес, тзанимался махинациями с рюкзаками и т.д. и т.п
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А чего все так парятся по поводу этих списков? Я так понимаю что не попавшие очень расстроены В санкционном списке РФ есть агенты Кремля, которых таким образом пытаются легализовать в Украине, - Березюк - Цензор.НЕТ 9169
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так, ворогів України дуже багато, як внутрішніх так і ззовнішних... смерть ворогам України!!!!
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Неплохой ход со стороны Кремля. С одной стороны - легализация агентов. С другой стороны - дробление общества с повышением шансов пророссийских консерв.
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на.й этот список, деза чистой воды, слить его в унитаз и думать головой.
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В списке наверняка есть агенты влияния РФ (Григоришин - на вскидку), вот тут и должна поработать контрразведка.
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С другой стороны, много агентов РФ туда не вошли - для конспирации...
Он ваще что сказать хотел - наверное, он и до городских сумасшедших докапывается, которые его на три буквы посылают...)
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Зараз в українському політикумі виник певний напряг. Присутність чи відсутність окремих діячів в кремлівському списку дуже сильно впливає на їхні позиції в передвиборчих змаганнях. Але слід пам'ятати, що перше слово є найправдивішим. Далі починається лукавство. І те, що заявив шановний пан Березюк, при всій повазі до нього, більше нагадує лукавство...... Інколи краще промовчати, а ні ж щось казати. Або російською - " На воре и шапка горить"..😐
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Ну как не послушать ентого демагога из демагогов, кстати его тоже внесли в ентот список, може он агент, хотя навряд ли. Некоторые из отличившихся уже пиарятся, " смотрите какой я противный для рашки"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ санкционном списке РФ есть агенты Кремля, которых таким образом пытаются легализовать в Украине, - Березюк
 
 
 
 
 
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