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 Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценивает санкции РФ в отношении украинских физических и юридических лиц как попытку России оказывать влияние на Украину накануне выборов и после них.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого санкционного списка РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", - заявил Климкин.

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Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ 01

Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094587
 
 
 Топ комментарии
 
При этом остается непонятным, - что в списке под номером 29 делает Черновецкий Леонид Михайлович - беглый киевский экс-мэр.
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Вы сами определились ? рф - страна агрессор, или не которым можно торговать на крови украинцев.
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При этом остается непонятным, - что в списке под номером 29 делает Черновецкий Леонид Михайлович - беглый киевский экс-мэр.
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Вы сами определились ? рф - страна агрессор, или не которым можно торговать на крови украинцев.
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Надо что-то грандиозное придумать в ответ. Как, например с азовским морем, "если параша будет и дальше блокировать наши порты, мы будем искать альтернативные пути для грузов".
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Да нам по фиг , с 1 января 2019 года перестает действовать договор по транзиту газа , а СП-2 еще не скоро будет готов и обеспечить стабильные поставки без ГТС Мордор в ЕС не сможет . Значит либо они заключает новый договор на наших условиях , когда ЕС покупает газ на украино-российской границе и дальше мы им оказываем услуги по транзиту , либо Хуйло идет на хер и в баллонах возит газ в Европу.
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Янык , ! - учись, как надо было...
- националистов, украинцев и прочих свидомых ломать через колено....! Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 3923

Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 1279 Дмитро Корчинський

9 хв. ·
Щойно знову арешти. Під фондом Держмайна. Близько сотні людей, в тому числі Хірург, Віта Заверуха.
Всі, хто може, підтягуйтеся на Московську 30, до мєнтовки.
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"Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ."
Нехрен сотрудничать с врагами и убийцами украинцев м тогда такое влияние будет невозможным.
Когда же в Украине подельников врагов будут просто отстреливать в связи в войной? Вот почему нападение на Украину досих пор не признается барыгами у власти.
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список ...
Есть о чем подумать...

Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ - Цензор.НЕТ 9352 Рустем Адагамов‏ @adagamov 4 ч.4 часа назад
Список граждан и организаций Украины, которые попадают под санкции РФ: http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf …

https://t.co/gZu6xNt9kE
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закройте эту кремлевскую консерву
бо воняе))
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О перший вменяемий комент від високопосадовця. Повторюся.
"Кацапня просто таким нехитрым способом пытается влиять на украинскую предвыборную кампанию, - ведь почему-то зачесалось у них с санкциями в акурат перед выборами)
Теперь противоположным штабам раздолье, - выбираешь из списка своего врага или указываеш на его отсутствие и лей говно..."Гебня поднаторела в черной пропаганде и сотни ботов уже пошли писать "а где тот" а "почему етого нет", "о раз етот есть значит патриот".
Смысл списка именно в етом.

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Если Порошенко проиграет выборы, то типа рашка виновата, а может просто народу надоело "Жити по новому".
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Так если Педро их проиграет , еще не факт , что выиграет Вона , а тот же Гриценко к примеру внешнюю политику менять не будет , а может еще и ужесточит.
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Хуйло на конец делает то что как раз на пользу Украине и чем быстрее , мы разорвем все связи с Империей Зла , тем будет лучше . Даже если кому то и тяжело пережить этот момент . Любой нарыв можно долго лечить мазями , а можно быстро вскрыть скальпелем Хоть и кровь пойдет , но выйдет гной и выздововеет человек быстрее.
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курский соловей запел
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как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора

США готовят санкции против людей Порошенко и представителей "Народного фронта" - журналист
Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".
"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.
"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.
"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру Турчинову - Прим.Ред.), Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук", - сообщил Дубинский.
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Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в РФ в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Смысл вводить санкции в отношении тех или иных лиц, если на территории страны агрессора у них нет ни ни денежных средств ни имущества?
Значит есть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ
 
 
 
 
 
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