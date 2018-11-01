 Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко, Бойко, - опрос

Таковы данные совместного опроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.А.Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Согласно полученным результатам, лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 5,7%, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4,9%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича готовы проголосовать 3,5%, за мэра Львова, лидера объединения "Самопомич" Андрея Садового – 2,5%, за лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока (который уже заявил о том, что не будет баллотироваться – ИФ) – 1,8%, народного депутата, члена партии "Укроп" Александра Шевченко – 1,7%, еще несколько кандидатов получают поддержку менее 1% опрошенных.

За другого кандидата намерены голосовать 3,4%, затруднились ответить – 16,7%, не голосовали бы на выборах президента – 12,5%.

Кроме того, среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 18,9% готовы поддержать Ю.Тимошенко, 10,7% - за В.Зеленского, по 9,9% - за А.Гриценко и П.Порошенко, 9,8% - за Ю.Бойко, 8% - за О.Ляшко, 7% - за С.Вакарчука, 4,9% - за В.Рабиновича, 3,5% - за А.Садового.

При этом, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеют большие шансы на победу во втором туре выборов президента Украины при моделировании возможных пар среди четверых потенциальных претендентов, при этом в случае борьбы между ними А.Гриценко незначительно опережает Ю.Тимошенко (26,9% против 24,8%).

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В целом 75,8% респондентов сказали, что точно намерены голосовать на выборах президента Украины или скорее всего намерены прийти на выборы, 19,5% считают, что точно не будут голосовать или склонятся к тому, что не будут голосовать.

В ходе исследования было опрошено 13 684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 0,85%.