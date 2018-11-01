EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  316  8
Материалы по теме:
Все про:Бойко (728) выборы (20577) Гриценко Анатолий (1138) Зеленский (85) Порошенко (15665) рейтинг (1157) Тимошенко (23982)

 Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко, Бойко, - опрос

На выборах президента Украины за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать в первом туре 13,4% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского – 7,6%, за действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – по 7%, за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 6,9%.

Таковы данные совместного опроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.А.Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Пересмотр военной доктрины может остановить процесс вступления в НАТО, - Фриз об инициативе Тимошенко создать "военный кабинет"

Согласно полученным результатам, лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 5,7%, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4,9%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича готовы проголосовать 3,5%, за мэра Львова, лидера объединения "Самопомич" Андрея Садового – 2,5%, за лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока (который уже заявил о том, что не будет баллотироваться – ИФ) – 1,8%, народного депутата, члена партии "Укроп" Александра Шевченко – 1,7%, еще несколько кандидатов получают поддержку менее 1% опрошенных.

За другого кандидата намерены голосовать 3,4%, затруднились ответить – 16,7%, не голосовали бы на выборах президента – 12,5%.

Кроме того, среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 18,9% готовы поддержать Ю.Тимошенко, 10,7% - за В.Зеленского, по 9,9% - за А.Гриценко и П.Порошенко, 9,8% - за Ю.Бойко, 8% - за О.Ляшко, 7% - за С.Вакарчука, 4,9% - за В.Рабиновича, 3,5% - за А.Садового.

При этом, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеют большие шансы на победу во втором туре выборов президента Украины при моделировании возможных пар среди четверых потенциальных претендентов, при этом в случае борьбы между ними А.Гриценко незначительно опережает Ю.Тимошенко (26,9% против 24,8%).

Читайте также: В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс

В целом 75,8% респондентов сказали, что точно намерены голосовать на выборах президента Украины или скорее всего намерены прийти на выборы, 19,5% считают, что точно не будут голосовать или склонятся к тому, что не будут голосовать.

В ходе исследования было опрошено 13 684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 0,85%.

Источник: https://censor.net.ua/n3094579
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Клоун эстрадный обогнал клоуна политического, что тут поделаешь...
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнился 1991 год., первые выборы Президента Украины, те которые определили вектор "развития", а по сути сформировали за 10 лет олигархическую систему которая действует до сих пор, и привела к разворовыванию страны, потере территорий и войне. Коммунисты выставили одного Кравчука, а от демократов пошли три человека, Черновол, Лукьяненко и Юхновский. Было еще два технических кандидата набравшие вместе 2%. Как и следовало ожидать в первом туре побеждает Кравчук. И несется 28 лет стон над Украиной, ...ой лишенько, да що ж це робиться, люди добрі, рятуйте, рятуйте!!!...И кто скажите мне в этом виноват? Ну ладно с виноватыми, пускай карма, скажите, стали Украинцы за эти 28 лет умнее? Даешь тридцать 2% кандидатов, кто больше!?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський зайняв місце вилоносця.
 показать весь комментарий
 
а, что клоуны "Бим" и "Бом" не баллатируются? Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко, Бойко, - опрос - Цензор.НЕТ 5037
 показать весь комментарий
 
 
народ мстит за тарифы и за то что знает что в случае переизбрания порохла тарифы вырастут. даже сама порохловая шобла сказала насколько. БПП сами себе яму выкопали
 показать весь комментарий
 
Цифры-рейтинги месяцами стоят на месте, несмотря на бурную деятельность кандидатов в президенты и ураганы в СМИ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко, Бойко, - опрос
 
 
 
 
 
 вверх