 Это признание работы Порошенко, - Цеголко о санкциях РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - сказал С.Цеголко.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
Красноречивей и не оценишь😀