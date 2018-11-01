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 Это признание работы Порошенко, - Цеголко о санкциях РФ

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко расценивает появление санкционного списка РФ в отношении украинских физических и юридических лиц как признание работы главы Украинского государства и его команды по противодействию российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - сказал С.Цеголко.

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Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094578
 
 
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