 Спецмиссия ОБСЕ готова открыть новые базы еще в трех временно оккупированных населенных пунктах Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на пресс-конференции бывший первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Если стороны будут обеспечивать большую свободу нашего передвижения, то миссия будет расширять свою деятельность, в частности это касается неподконтрольных правительству районов. Мы готовы открыть новые свои офисы и представительства в таких населенных пунктах, как Новоазовск, Антрацит, Амвросиевка. Все они расположены недалеко от неподконтрольного участка границы с Российской Федерацией. При условии если будут даны соответствующие гарантии от вооруженных формирований", - отметил Хуг.

По его словам, в настоящее время в миссии насчитывается более 750 международных наблюдателей. Также в миссии работает более 400 местных сотрудников из Украины.

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"Плюс у нас еще есть немногим более 100 международных специалистов. В целом общая численность сотрудников миссии насчитывает более 1 200 лиц, которые работают по всей Украине. Большая часть из них, конечно, работает на востоке в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии столкновения", - уточнил Хуг.

Он добавил, что вдоль линии разграничения по обе ее стороны у нас есть 15 локаций, где на постоянной основе проживают и работают наблюдатели ОБСЕ.

"Например, такие локации есть в Краматорске, Северодонецке или с другой стороны - в Дебальцево, Горловке, Донецке, Луганске. В этих локациях наши наблюдатели живут они оттуда выезжают днем на патрулирование, а ночью они возвращаются и могут статично из этих локаций из этих офисов осуществлять мониторинг", - отметил Хуг.

27 марта 2018 года боевики террористической организации "ДНР" запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.